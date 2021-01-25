Ситуация с озимыми улучшилась

Риски для озимых наиболее высоки в конце февраля — начале марта Pixabay

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в 2021 году с 76,8 млн т до 77,7 млн т из-за изменившихся погодных условий, сообщает Reuters. Выпавшие осадки и существенный снежный покров заметно улучшили ситуацию с озимыми в январе, хотя в целом она по-прежнему далека от идеальной, поскольку в зиму растения уходили в худшем за последние 10 лет состоянии из-за засушливой погоды осенью, напоминает «СовЭкон». В конце ноября Росгидромет оценивал долю плохих и невзошедших посевов в 22%. Аналитики центра также отмечают, что риски для озимых наиболее высоки в конце февраля — начале марта. «Агроинвестор» спросил сельхозпроизводитей, как у них проходит зимовка озимых.



Гендиректор компании «Заречье» (Краснодарский край) Валерий Киященко говорит, что снег на полях есть, растения укрыты, однако он не берется делать никаких прогнозов по их состоянию до весны. «В нашем регионе озимые ушли в зиму в хорошем состоянии, с нормальным количеством влаги. Сейчас погодные условия для перезимовки растений тоже благоприятные, — рассказывает коммерческий директор агрохолдинга «Нива-Михеев и К» (Нижегородская область) Леонид Мудров. — Снежный покров достаточный для того, чтобы не было вымерзания. Хотя у нас прошли достаточно сильные заморозки, мы считаем, что они не повредили растения». Однако в ближайшее время в области ожидается несколько дней плюсовой температуры, и очень важно, чтобы после них на полях не образовалась ледяная корка, которая не даст растениям дышать, добавляет он.



«При этом далеко не везде зимовка озимых проходит благоприятно — в регионах, которые находятся южнее Нижегородской области, ситуация несколько хуже, чем у нас», — знает Мудров. По его словам, цены на продовольственную пшеницу сейчас не падают, несмотря на ожидаемые экспортные ограничений, как раз из-за того, что аграрии на Юге, в Поволжье и Центральном Черноземье обеспокоены состоянием озимых.



Гендиректор компании «Зерос» (Липецкая область) Николай Бобин подтверждает, что для озимых этот сезон не самый благоприятный. «Сев проходил при дефиците влаги, однако растения дали всходы. Сейчас снег на полях есть, поэтому мы надеемся, что в итоге из зимы озимые выйдут в нормальном состоянии, — делится он. — Однако более детальных прогнозов пока делать не готов. Ближе к концу февраля планируем взять пробу с полей, и тогда картина будет более ясной».



У оренбургской «Елани» озимые ушли в зиму ослабленными, и есть опасения, что не все они хорошо перезимуют, особенно те, которые сеялись не по чистым парам, отмечает гендиректор компании Алексей Орлов. «Морозы у нас доходили до -20 градусов при отсутствии снега, и как этот фактор повлияет на состояние растений, пока тоже непонятно. Сейчас снег выпал, все озимые закрыты, мы их не тревожим. Полная картина будет видна весной», — добавляет он.



Председатель совета директоров «ОСП агро» (Московская область) Александр Маркин говорит, что компания засеяла озимыми все площади, которые планировала, в зиму растения ушли в развитом состоянии. «Пока в нашем регионе складываются хорошие погодные условия для зимовки, снега на полях достаточно. Мы рассчитываем получить урожайность озимых зерновых 60 ц/га, однако, как правило, по факту мы выходим на показатели несколько выше ожидаемых», — оценивает он.

