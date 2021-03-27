Ученые предложили новое решение для производства семенного картофеля

Важно размножать семена без потери качества fbras.ru

Специалисты ФИЦ Биотехнологии РАН создали опытно-промышленную полностью автоматизированную вертикальную ферму с применением принципиально нового подхода — динамического светодиодного освещения с сортоспецифичными режимами, где будет выращиваться безвирусный семенной картофель.



Проекты вертикальных сити-ферм не новы для России. Однако все они преимущественно предназначены для производства продукции, относящейся к высокому ценовому сегменту: микрозелени, премиальных сортов томатов, ягод. Разработанный же учеными инновационный комплекс, находящийся в центре Москвы на базе ФИЦ Биотехнологии РАН, позволяет вывести на уровень рентабельности даже картофель и выращивать безвирусный семенной материал в полностью контролируемых условиях, добиваясь до шести урожаев в год, говорится в сообщении центра.



«Традиционно мини-клубни сортового картофеля выращивают в стандартных теплицах — один, иногда два урожая в год, с использованием большого количества ручного труда, — рассказал «Агроинвестору» руководитель проекта «Умная» сити-ферма» в рамках НЦМУ «Агротехнологии будущего», руководитель группы альгобиотехнологии ФИЦ Биотехнологии РАН, к. б.н. Василий Зотов. — При этом требуются очень заметные мощности лаборатории-инвитро для подготовки посадочного материала. Наша разработка позволяет собирать до шести урожаев в год на существенно меньшей площади и с принципиально более комфортным режимом работы инвитро-лаборатории».



Специалист по развитию и агросопровождению проекта, к. с.-х.н. Дмитрий Кравченко подчеркивает, что изначальные капитальные затраты на вертикальную ферму больше, расход электричества выше. Но и ручного труда требуется в разы меньше. «Таким образом, структура себестоимости при использовании нашей и традиционной технологии принципиально отличаются, сравнивать их непросто. Но, опираясь на отклик индустрии, можно сделать вывод о том, что у нас себестоимость клубня, а значит и цена продажи не выходят за пределы стандартных для рынка расценок», — рассказывает ученый.



Проектная мощность опытно-промышленного блока вертикальной фермы, созданной в ФИЦ Биотехнологии РАН, — 500 тыс. мини-клубней картофеля в год. Пока по итогам года ученые хотят выйти на этот показатель. «Говорить об увеличении масштаба производства на базе института не имеет смысла: данный блок представляет собой удобный для кратного тиражирования модуль, а это задача уже промышленных партнеров. Мы считаем, что свою часть как разработчики мы завершим, когда закончим подготовку и апробацию промышленного регламента», — добавляет Зотов.



Комплекс для ускоренного воспроизводства семенного фонда сельскохозяйственных культур совмещает современные цифровые технологии и приемы органического земледелия. В вертикальной сити-ферме созданы контролируемые условия: динамическое освещение, система автоматического полива, воздух очищен от патогенов, а питательные вещества растение получает из специального субстрата. Особенностью инновационной фермы является индивидуально настраиваемое LED-освещение с разным спектральным составом, предпочтительным для конкретных сортов и для разных периодов роста растений, сообщает пресс-служба организации.

Комплекс позволяет выращивать продукцию с заданными свойствами в контролируемых условиях в индустриальном масштабе с более чем десятикратным превышением продуктивности с 1 м² в год. Это стало возможным благодаря раскрытию природного потенциала сортов в контролируемых условиях вертикальной фермы, которые не зависят ни от климата, ни от погоды, ни от рисков заражения семенного материала.



Кравченко рассказывает, что на данный момент у проекта уже есть коммерческие заказы от крупных производителей картофеля. «В основном речь о выращивании продукции, которая дальше идет на переработку — в чипсы, картофель-фри — эти позиции требуют очень высокого качества сырья, его стандартизации, сортовой чистоты. Поэтому наши мини-клубни не залеживаются на складе», — делится он.



По словам Зотова, сегодня развитие проекта сдерживают только естественные факторы нехватки времени и кадровых ресурсов на реализацию всего задуманного. «Конечно, интересно расширять перечень агрокультур, с которыми мы работаем, ставить масштабные эксперименты, проводить скрининг перспективных сортов, — делится он. — Большой потенциал, в частности, мы видим в работе с эфиромасличными культурами, лекарственными растениями, когда важна не только скорость роста, но и, в первую очередь, содержание целевых веществ. Здесь у нашей технологии огромный потенциал». В планах ученых на следующий год — разработка технологии управляемой вегетации эфиромасличных культур и овощей (томат, перец).



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников отмечает, что в целом вопрос качественных семян для России является одним из самых важных. Для сравнения, в нашей стране средняя урожайность картофеля в промышленном секторе составляет 24-25 т/га, тогда как в Европе — на уровне 40-45 т/га. «Чтобы нам достичь результатов мирового уровня, мы должны, в первую очередь, использовать качественные семена — не важно, какой селекции: отечественной или зарубежной, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Поэтому появление собственных центров по производству семян, особенно супер-элитных репродукций, — положительный фактор для отрасли. Проект вертикальной фермы достаточно интересен, особенно для реализации на дорогих площадках в мегаполисах».



Однако произвести исходный материал — лишь часть работы. Необходимо довести его до уровня репродукций, реализуемых конечным потребителям, а этот процесс занимает около пяти лет, продолжает Красильников. Он напоминает, что в СССР семена, выведенные в селекционных центрах, поступали в элитхозы, где их тиражировали и в дальнейшем доводили для посадок в колхозах/совхозах. Сейчас это звено утеряно.



«В этом сезоне мы наблюдаем серьезные проблемы с поставками импортных семян для производства картофеля на переработку. Сейчас вопрос решается, однако картофелеводы, которые уже приступили к посадкам на Юге, не получили посадочный материал в необходимом количестве, — знает Красильников. — В России же семян собственной селекции для выращивания картофеля на переработку почти нет, и именно это направление необходимо развивать. Мы фиксируем и поддерживаем процессы локализации производства семенного картофеля зарубежной селекции в России, но пока это зачастую сдерживают административные барьеры, что наносит ущерб экономике сектора растениеводства». В частности, решениями ФГБУ «Госсорткомиссия» блокируется включение перспективных зарубежных сортов в госреестр, добавляет он.



«К слову, в мае этого года на уровне правительства будет рассматриваться «дорожная карта» по развитию отечественного семеноводства, в которую мы тоже внесли ряд предложений», — говорит Красильников. Они касаются оптимизации функций Госсорткомиссии с учетом расширения практики проведения испытаний на базе сельхозорганизаций под контролем и координацией учреждения, ускорения ввода в эксплуатацию федеральной информационной системы прослеживаемости оборота и использования семенного/посадочного материала, привязки выделения всех форм государственной поддержки сельхозпроизводителей к использованию исключительно сертифицированных семян.



Российские сельхозпроизводители действительно хотели бы уменьшить зависимость от импортного семенного материала. «С каждым годом ситуация с импортом семян картофеля становится все сложнее в части ввоза и нашей зависимости от нее. Поэтому мы выступаем за локализацию семеноводства в России», — отмечает член совета директоров холдинга «Малино» Татьяна Губина. Однако, считает она, локализация должна администрироваться государством таким образом, чтобы отечественным компаниям было выгодно заниматься производством и тиражированием посадочного материала.



Что касается проекта вертикальной сити-фермы ФИЦ Биотехнологий РАН по производству семян, то это один из способов получения оздоровленного оригинального материала, полагает Губина. «Есть различные проверенные масштабные способы оздоровления и выращивания мини-клубней, гарантирующие получение качественного посадочного материала. Компаний, которые занимаются производством семян такими способами, становится в нашей стране все больше», — знает руководитель «Малино». Однако получить качественный семенной материал — одно дело, а его размножение без потери качества — вопрос гораздо более сложный, и над его решением наши семеноводы пока еще работают, добавляет она.

