Совет Федерации снова обратил внимание на зависимость от импорта семян

В России предстоит создать информационную систему в области семеноводства Pixabay

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с премьер-министром Михаилом Мишустиным раскритиковала ситуацию с производством отечественных семян. Она обратила внимание, что Россия в этой сфере зависит от зарубежных партнеров. По словам Матвиенко, даже укроп, который выращивают из иностранных семян, «не пахнет и имеет силиконовый вкус», и это не уровень аграрной державы.



Сенатор поблагодарила правительство за внесение в Госдуму долгожданного законопроекта о развитии семеноводства в России, однако отметила, что этого документа недостаточно для решения проблемы. «Это стратегический закон для сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Мы будем активно способствовать его принятию. У нас, казалось бы, все есть: приняты документы стратегического назначения, в том числе стратегия продовольственной безопасности, но, к сожалению, по ряду направлений развития семеноводства она принята с очень скромными целевыми показателями, и пока еще активной практической работы мы не видим», — заявила Матвиенко в ходе встречи. Она попросила Мишустина дать поручение принять конкретный план действий со сроками, ответственными за это людьми и активным подключением сельхозакадемии.



Матвиенко не впервые поднимает тему зависимости страны от импорта семян. Так, в декабре 2019 года она заявляла, что отрасль «полностью загубили» и это «просто катастрофа». «Я не говорю о кукурузе, о картофеле или пшенице. Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне рассказали, что петрушка, укроп, салат — это тоже импортные семена, это меня, правда, добило», — сетовала тогда Матвиенко.



Законопроект «О семеноводстве» был одобрен правительством 19 февраля 2021 года. Документ направлен на развитие рынка семян в России и предполагает, в частности, создание информационной системы в области семеноводства. В информационную систему будут заносить данные обо всех, кто занимается производством, хранением, продажей и использованием семян сельскохозяйственных растений, об объемах производства и реализации, об экспорте и импорте семян. Производители и компании будут предоставлять эти сведения в обязательном порядке, а ведением системы будет заниматься Минсельхоз. Благодаря этой базе аграрии смогут получить информацию о наличии на рынке качественных семян с определенными характеристиками, а также узнать, подходят ли они для использования в конкретных условиях.

