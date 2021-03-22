Овощи нового урожая появятся в продаже позже обычного

Запасы овощей открытого грунта, собранных в прошлом году, заканчиваются Pixabay

Первые российские овощи нового урожая в этом году появятся на прилавках позже обычного — не раньше конца мая, такой прогноз «Агроинвестору» озвучил директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. «В этом году, к сожалению, в южных регионах холоднее, чем обычно, там до сих пор температура опускается ниже нуля. В предыдущие годы производители, хотя и с некоторым риском, могли высаживать овощи уже в феврале, надеясь, что морозов больше не будет, и при этом получать ранний урожай с возможностью продать продукцию в апреле по высоким ценам», — комментирует он.



Сейчас запасы овощей открытого грунта, собранных в прошлом году, заканчиваются, что традиционно ведет к их удорожанию. Так, за неделю с 10 по 15 марта, согласно данным Росстата, цены на морковь выросли на 3%, картофель подорожал на 2,6%, лук — на 1,3%, капуста — на 1%. По сравнению с декабрем 2020-го стоимость моркови увеличилась на 23,3%, картофеля — на 22,2%, лука и капусты — на 13,5% и 9,3%.



«Продукция российского производства, которая сейчас продается, была выращена в прошлом году. Производители несли затраты на ее хранение, которые, соответственно, закладываются в цену — отсюда и удорожание овощей, которое традиционно наблюдается в начале весны», — поясняет Глушков.



Однако в этом году по ряду позиций цены в среднем выше, чем в прошлом, обращает внимание он. В первую очередь, это связано с меньшим валовым сбором. «Так, урожай картофеля из-за погодных условий снизился на 10%, производство моркови сократилось из-за уменьшения ее посевных площадей», — уточняет руководитель Плодоовощного союза. По его словам, на фоне уменьшения запасов российских овощей на прилавках начинает доминировать импортная продукция из Узбекистана и других южных республик СНГ.



Овощи из дальнего зарубежья тоже активно ввозятся в Россию, причем цена на них выросла из-за девальвации рубля. «При этом они обладают несколько иными качествами, чем российские. Тот же картофель из Египта — молодой и в оптовом звене стоит 35 руб./кг, тогда как отечественный — 25 руб./кг. Что касается моркови, то импортная продукция в основном мытая и фасованная, соответственно, и цена на нее значительно выше, чем на отечественную», — отмечает Глушков.

