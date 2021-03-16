Утильсбор на спецтехнику может повысить цены на овощи и пшеницу

Утилизационные сборы не индексировались с момента их введения В. Бычков

Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники (АСХОД) 10 марта направила письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину, в котором выступила против увеличения утилизационного сбора на импортную спецтехнику в этом году, сообщают «Известия». Ранее повысить его предложил Минпромторг. Ведомство отмечало, что эта мера окажет положительное влияние на отрасль — парк отечественной техники обновится.



Увеличение утилизационного сбора на сельхозтехнику может привести к ряду негативных последствий для отрасли, предупреждает председатель ассоциации Александр Алтынов. «Например, по новым правилам утильсбор для мощных тракторов увеличится примерно с 800 тыс. руб. до 3 млн руб. (10-15% от цены самого трактора). Среди расходов аграриев техника составляет 10-12%. Если она в итоге подорожает на 10-15% в среднем, то получится эффект роста цен до 1,5% на сельхозпродукцию», — рассказал Алтынов «Известиям».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что в случае увеличения утильсбора себестоимость агропродукции может увеличиться на 2-3%, и в первую очередь мера приведет к росту издержек для растениеводов, уточнил он «Агроинвестору». Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что между утилизационным сбором на спецтехнику и подорожанием овощей действительно есть взаимосвязь, однако пока неясно, как именно это отразится на ценах. «Произойдет повышение или нет — будет видно, когда кто-то купит эту технику. Кроме того, важно, что это не операционная затрата на год, это, условно, расходы на 10 лет, то есть на полный срок службы техники. Нельзя сказать, что если утильсбор подняли на 1%, то и цены вырастут на 1%», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Утильсбор — включаемый в стоимость товара платеж за утилизацию. Сейчас он фактически действует только на импортную технику, так как российским производителям его компенсирует государство. То есть повышение ставки сбора — по сути, заградительная мера для импорта, пояснил «Известиям» Алтынов. Необходимости в такой мере нет, так как обычно она вводится для поддержки отечественных производителей, но сейчас российская техника хорошо раскупается, сказал глава ассоциации «Агроинвестору».



В Минсельхоз поступают обращения отраслевых союзов и ассоциаций, которые предупреждают, что повышение утильсбора может привести к значительному росту конечной стоимости сельскохозяйственной техники, пишут «Известия». По оценке агроведомства, в 2020 году аграрии приобрели около 30% импортных тракторов и 25% комбайнов. Если в этом году темпы покупки сельхозтехники сохранятся на прошлогоднем уровне, то увеличение утизизационного сбора может привести к росту расходов сельхозпроизводителей на 4,8 млрд руб. на трактора и 2,5 млрд руб. на комбайны, сообщает издание со ссылкой на данные Минсельхоза. Учитывая эти обстоятельства, министерство направило письмо в правительство и Минпромторг с просьбой отложить принятие нормативного акта о повышении утильсбора.



Утилизационные сборы на специализированную технику не индексировались с момента их введения и являются пониженными по сравнению со ставками на бывшую в эксплуатацию технику, обращает внимание представитель ассоциации «Росспецмаш». Он также напомнил, что индексация будет распространяться исключительно на ту технику, которая не производится в России.



По данным «Росспецмаша», объем российского рынка сельхозтехники в 2020 году составил 258 млрд руб. (с НДС), доля отечественных производителей на внутреннем рынке составила 58% в стоимостном выражении, при этом в сегменте зерноуборочных комбайнов и энергонасыщенных тракторов на российскую технику приходится более 80%. С 2013 года свыше 90% рынка отечественных самоходных сельхозмашин, а также большую часть прицепных, навесных и прочих агрегатов, составляет техника, приобретенная по постановлению № 1432. Участники этой программы ориентируются на индекс цен производителей промышленной продукции, установленный в рамках Прогноза социально-экономического развития России на соответствующий период. Все вопросы ценообразования и себестоимости сельхозтехники у получателей субсидии по постановлению № 1432 находятся под контролем Счетной палаты, Федерального Казначейства и других контролирующих органов, которые ежегодно осуществляют проверку предприятий — получателей субсидии. «Важно, что цены на российскую сельхозтехнику в рамках реализации указанного постановления устанавливаются производителями на очередной календарный год и в течение года не изменяются», — сказал представитель ассоциации «Агроинвестору».



Таким образом, учитывая лидирующие позиции отечественных производителей на внутреннем рынке (их доля по ряду ключевых сегментов достигает 80-90%), ценовую политику российских заводов, индексация ставок утилизационного сбора не приведет к повышению цен на сельхозмашины, производимые на территории страны, уверяет представитель «Росспецмаша». «Не вырастут и цены на технику, аналогов которой у нас в стране не выпускается, потому что индексация ставок не затронет эти модели, например, картофелеуборочные, свеклоуборочные комбайны и прочие машины. А если проследить динамику цен на иностранную сельхозтехнику, которая складывалась в предыдущие годы, когда не индексировались ставки утилизационного сбора, то возникают большие сомнения относительно первостепенного влияния этой меры на ценовую политику зарубежных компаний», — добавил он.

