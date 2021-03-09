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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Рынки

Крупные тепличные комплексы увеличивают производство баклажанов

В целом инвесторов мало привлекает выращивание этих овощей в закрытом грунте

Татьяна Кулистикова, Елена Максимова

| Агроинвестор |

Урожайность баклажанов ниже, чем томатов и огурцов
Агрохолдинг "Московский"
Урожайность баклажанов ниже, чем томатов и огурцов
Агрохолдинг "Московский"

Агрокомбинат «Южный» (Карачаево-Черкесия, ранее принадлежал АФК «Система») в прошлом году в качестве эксперимента начал выращивать баклажаны: с 3 га было собрано 569 т при средней урожайности 16,7 кг/м2, рассказала «Агроинвестору» представитель компании. В этом году под баклажаны отвели 12 га теплиц. «Планируем получить 2,24 тыс. т и повысить урожайность до 18,7 кг/м2 за счет увеличения культурооборота», — говорит представитель «Южного». В целом в 2020 году комбинат собрал более 41 тыс. т овощей, в этом году валовой сбор должен достигнуть 47 тыс. т.

Агрохолдинг «Московский» также активно занимается производством баклажаном: разными сортами занято 11 га, урожай достигает 2,6 тыс. т. «Постепенно традиционные фиолетовые баклажаны, которые наиболее широко известны потребителям, все больше вытесняются более интересными сортами, которые мы внедряем, — белыми, баклажанами «Граффити» и «Биф», — комментирует руководитель отдела маркетинга агрохолдинга «Московский» Ольга Кузьмицкая. — Сейчас в экспериментальном порядке мы выращиваем еще четыре сорта баклажанов. Это так называемые опытные поля, их урожай пока не планируется к продаже. Штат наших сотрудников состоит из высококвалифицированных профессионалов, в том числе докторов наук, что дает возможность заниматься экспериментами на высоком уровне и грамотно оценивать полученный результат». По словам Кузьмицкой, агрохолдинг планирует увеличивать валовой сбор баклажанов, поскольку считает их производство выгодным и отмечает спрос на продукцию.

Между тем, Плодоовощной союз не видит роста интереса со стороны инвесторов к производству баклажанов в закрытом грунте. «Дело в том, что на сегодняшний день выгоднее выращивать огурец и томат, урожайность которых с квадратного метра гораздо выше, чем у баклажанов, — поясняет директор союза Михаил Глушков. — А тепличные предприятия смотрят на соотношение цены и урожайности. По огурцу она составляет в среднем 100 кг/м2, по томату — 60 кг/м2, по баклажану — 25 кг/м2». Соответственно, баклажаны будет выгодно выращивать при условии, если они зимой будут в четыре раза дороже огурцов, однако пока такой разницы в цене между этими овощами нет, добавляет он.

В целом, инвесторы рассматривают вариант производства баклажанов в закрытом грунте, но так как их урожайность ниже, чем у томатов при примерно сопоставимой цене реализации с кистевыми или розовыми томатами, владельцы тепличных комплексов отдают предпочтение более выгодным с коммерческой точки зрения овощам, соглашается гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Поэтому мы предполагаем, что пока отечественные производители не закроют потребность рынка в томатах, они все же будут отдавать предпочтение им, а не баклажанам», — считает эксперт.

В основном баклажаны в России выращиваются летом в открытом грунте — в этот период мы сами себя обеспечиваем этими овощами, но так как срок их хранения ограничен, зимой-весной российский рынок заполняется импортной продукцией, продолжает Глушков. «Доля импорта в общем объеме потребления составляет 95%. В основном баклажаны ввозятся в Россию из Белоруссии, Ирана, Китая и Турции», — перечисляет он.

Официальная статистика не собирает данные по производству баклажанов, поэтому объемы их выращивания как в открытом, так и в закрытом грунте оценить сложно, говорит Решетникова. «Однако можно сказать совершенно точно, что в России в открытом грунте их выращивается в сотни раз больше, чем в закрытом. В теплицах производится очень мало баклажанов. Хотя есть некоторые тепличные комплексы, которые в небольших количествах их выращивают», — сказала она «Агроинвестору».

В целом, по оценке «Технологий Роста», в защищенном грунте производится всего около 4 тыс. т баклажанов в год при импорте свыше 70 тыс. т. В основном баклажаны ввозятся в Россию с декабря по май включительно, а летом импортной продукции почти нет, так как она не может конкурировать по цене с местной, выращенной в открытом грунте, уточняет Решетникова.

Что касается технологий производства, то, по сути, баклажан не является более сложной агрокультурой, чем томат, однако его выращивание в закрытом грунте для большинства тепличных комбинатов России в новинку, поэтому технология требует отработки, считает она.

Татьяна Кулистикова 

Елена Максимова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

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