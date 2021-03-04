разделы

реклама

журналы

USD

73.637 (-0,22%)

EUR

88.588 (-0,70%)

MOEX

3400.74 (-0,45%)

BRENT

65.14 (1,67%)

Пшеница

652 (-0,61%)

Сахар

16.14 (-1,77%)

USD

73.637 (-0,22%)

EUR

88.588 (-0,70%)

MOEX

3400.74 (-0,45%)

BRENT

65.14 (1,67%)

Пшеница

652 (-0,61%)

Сахар

16.14 (-1,77%)

USD

73.637 (-0,22%)

EUR

88.588 (-0,70%)

MOEX

3400.74 (-0,45%)

BRENT

65.14 (1,67%)

Пшеница

652 (-0,61%)

Сахар

16.14 (-1,77%)

USD

73.637 (-0,22%)

EUR

88.588 (-0,70%)

MOEX

3400.74 (-0,45%)

BRENT

65.14 (1,67%)

Пшеница

652 (-0,61%)

Сахар

16.14 (-1,77%)

USD

73.637 (-0,22%)

EUR

88.588 (-0,70%)

MOEX

3400.74 (-0,45%)

BRENT

65.14 (1,67%)

Пшеница

652 (-0,61%)

Сахар

16.14 (-1,77%)

Russian Meat & Feed Industry — 2021

Регионы

В Хабаровском крае поcтроят тепличный комплекс за 3,2 млрд рублей

Комплекс планирует выращивать 4,6 тысячи тонн томатов в год

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Регионы ДФО сильно зависят от импорта овощей
А. Гордеев
Регионы ДФО сильно зависят от импорта овощей
А. Гордеев

В Хабаровском крае на площадке «Ракитное» территории опережающего развития «Хабаровск» построят крупный тепличный комплекс по производству овощей в защищенном грунте, сообщила пресс-служба корпорации развития Дальнего Востока. Соглашение об этом корпорация подписала с инициатором проекта — компанией «Тепличный комплекс “Хабаровский”». Она намерена вложить в проект 3,2 млрд руб. Площадь комплекса составит 11 га, объем производимой продукции — 4,6 тыс. т томатов в год.

«Будем использовать лучшие сорта и гибриды, полюбившиеся потребителям и внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, — отметил генеральный директор «Тепличного комплекса “Хабаровский”» Александр Кирин. — Наши специалисты имеют значительный опыт в выращивании овощей в теплицах в различных областях европейской части страны. Первый урожай планируем получить в четвертом квартале 2022 года». Пресс-служба корпорации добавила, что ввод нового комплекса в эксплуатацию позволит снизить долю потребления импортных овощей на территории Хабаровского края и положительно скажется на ценах овощной продукции.

Корпорация отмечает, что резидент сможет воспользоваться налоговыми и административными льготами: на землю, прибыль, имущество, возможностями свободной таможенной зоны и привлечения иностранной рабочей силы без квот, а также может снизить общий размер страховых взносов на 10 лет до 7,6%. Кроме того, инвестору доступны меры государственной поддержки, предоставляемые федеральным и региональным агроведомствами.

В сентябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин заявлял о необходимости снизить зависимость Дальнего Востока от импорта овощей и вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией. Кроме того, Мишустин подписал перечень поручений по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ. В частности, он поручал разработать механизм государственной поддержки проектов по строительству и (или) модернизации тепличных комплексов в ДФО с 2021 года, включающий возмещение части прямых понесенных затрат.

Премьер-министр отмечал, что эти меры приведут к повышению крайне низкой обеспеченности населения макрорегиона свежей овощной продукцией во внесезонный период, будут способствовать привлечению инвестиций в отрасль, существенному снижению доли импортной продукции. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова в январе рассказывала «Агроинвестору», что в отдельных регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала есть дефицит тепличных овощей и очень высокие цены. Вопрос развития тепличного комплекса на Дальнем Востоке встал особенно остро после роста цен на овощи зимой прошлого года из-за сокращения импорта китайской продукции на фоне дополнительных требований карантинной службы КНР. В марте вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что одной из причин повышения цен стала нехватка овощей собственного производства.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №02, февраль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №02, февраль 2021
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021
Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению

«Агроинвестор»

Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению
Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т

«Агроинвестор»

Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т
Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

«Агротехника и технологии»

Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

реклама