В Хабаровском крае поcтроят тепличный комплекс за 3,2 млрд рублей

Регионы ДФО сильно зависят от импорта овощей А. Гордеев

В Хабаровском крае на площадке «Ракитное» территории опережающего развития «Хабаровск» построят крупный тепличный комплекс по производству овощей в защищенном грунте, сообщила пресс-служба корпорации развития Дальнего Востока. Соглашение об этом корпорация подписала с инициатором проекта — компанией «Тепличный комплекс “Хабаровский”». Она намерена вложить в проект 3,2 млрд руб. Площадь комплекса составит 11 га, объем производимой продукции — 4,6 тыс. т томатов в год.



«Будем использовать лучшие сорта и гибриды, полюбившиеся потребителям и внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, — отметил генеральный директор «Тепличного комплекса “Хабаровский”» Александр Кирин. — Наши специалисты имеют значительный опыт в выращивании овощей в теплицах в различных областях европейской части страны. Первый урожай планируем получить в четвертом квартале 2022 года». Пресс-служба корпорации добавила, что ввод нового комплекса в эксплуатацию позволит снизить долю потребления импортных овощей на территории Хабаровского края и положительно скажется на ценах овощной продукции.



Корпорация отмечает, что резидент сможет воспользоваться налоговыми и административными льготами: на землю, прибыль, имущество, возможностями свободной таможенной зоны и привлечения иностранной рабочей силы без квот, а также может снизить общий размер страховых взносов на 10 лет до 7,6%. Кроме того, инвестору доступны меры государственной поддержки, предоставляемые федеральным и региональным агроведомствами.



В сентябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин заявлял о необходимости снизить зависимость Дальнего Востока от импорта овощей и вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией. Кроме того, Мишустин подписал перечень поручений по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ. В частности, он поручал разработать механизм государственной поддержки проектов по строительству и (или) модернизации тепличных комплексов в ДФО с 2021 года, включающий возмещение части прямых понесенных затрат.



Премьер-министр отмечал, что эти меры приведут к повышению крайне низкой обеспеченности населения макрорегиона свежей овощной продукцией во внесезонный период, будут способствовать привлечению инвестиций в отрасль, существенному снижению доли импортной продукции. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова в январе рассказывала «Агроинвестору», что в отдельных регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала есть дефицит тепличных овощей и очень высокие цены. Вопрос развития тепличного комплекса на Дальнем Востоке встал особенно остро после роста цен на овощи зимой прошлого года из-за сокращения импорта китайской продукции на фоне дополнительных требований карантинной службы КНР. В марте вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что одной из причин повышения цен стала нехватка овощей собственного производства.

