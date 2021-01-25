Ставропольская компания планирует экспортировать клубнику

Экспорт свежих ягод пока не является приоритетным направлением для отрасли «Вкус Ставрополья»

Тепличный комбинат «Вкус Ставрополья» прорабатывает вопрос о начале экспорта клубники в страны Ближнего Востока, сообщил Минсельхоз Ставропольского края со ссылкой на заместителя гендиректора компании Анну Андрееву. По ее словам, поставки могут составить 160 т. Ранее регион не отправлял клубнику на внешние рынки.



Компания выращивает эталонный сорт клубники «Эльсанта» в тепличном комплексе в Предгорном районе Ставрополья. Эти ягоды могут храниться до 15 дней, что для зрелой премиальной клубники является существенным сроком и позволяет поставлять ее не только в разные регионы России, но и на Ближний Восток, отмечает агроведомство края.



Среди стран Ближнего Востока крупнейшим получателем фреш-продукции, который готов покупать ее по выгодным для продавца ценам, являются ОАЭ. В Израиле, Египте и Тунисе достаточно собственной продукции, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «По упомянутым причинам ОАЭ — привлекательный для экспортеров рынок, однако рядом с этим государством находится тот же Египет, который производит достаточно большие объемы клубники именно в зимнее время, в том числе на экспорт, — рассуждает эксперт. — Однако сорта, выращиваемые в этой стране, хоть и имеют хорошую лежкость, но не особо вкусные. «Вкус Ставрополья» выращивает клубнику других сортов по другим технологиям и вполне вероятно, что их продукция будет продаваться в премиальном сегменте. В ОАЭ эта ниша очень востребована в категории фреш и суперфреш, к которой относятся ягоды».



Однако стоит понимать, что экспорт суперфреш-продукции сопряжен с большими сложностями, продолжает Решетникова. Должна проводиться серьезная предпродажная подготовка ягод: охлаждение, калибровка, укладка, фасовка. Кроме того, далеко не все сорта клубники в принципе могут транспортироваться — самые вкусные ягоды характеризуются самой высокой мягкостью, и их очень сложно перевозить, обращает внимание она. «Поэтому важно соблюсти баланс между способностью к транспортировке и вкусовыми качествами», — подчеркивает Решетникова, добавляя, что в зимнее время, а также ранней весной и поздней осенью дефицит свежих ягод есть и в России, то есть на внутреннем рынке тоже есть хорошая свободная ниша.



Отдельная компания вполне может поставлять за рубеж небольшие объемы клубники, однако в целом экспорт свежих ягод не является приоритетным направлением для отрасли, говорит гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. «Дело в том, что российский рынок ягод сегодня насыщен преимущественно импортной продукцией, здесь очень много места для отечественных производителей и очень привлекательные цены по сравнению с соседними странами, — поясняет она. — К тому же длительная транспортировка сильно влияет на качество ягод».



Существенных объемов экспорта свежих ягод из России пока нет, на внешние рынки поставляются небольшие партии дикорастущих переработанных ягод, продолжает Козий. «Масштабно развивать экспорт свежих российских ягод будет актуально не раньше, чем через десять лет», — считает она. Решетникова подтверждает, что пока Россия почти не экспортирует клубнику. «Есть очень небольшие поставки ягоды в страны СНГ в летнее время, когда идет большой сбор в южных областях, — уточняет она. — Причем в основном это ягоды, выращенные частными производителями, которые скупают перекупщики и вывозят, в том числе, на Украину — в Луганск и Донецк. Тепличную ягоду мы не экспортируем».



Поскольку объем производства клубники в Ставропольском крае увеличивается, ее экспорту в 2021 году будет уделено пристальное внимание, говорится в сообщении Минсельхоза региона. Сейчас «Вкус Ставрополья» строит вторую очередь «Мультиягодного агропарка», который позволит увеличить валовой сбор ягоды примерно на 700 т до 1,6 тыс. т в год. Инвестиции составят 611 млн руб. Компания намерена возвести легкие теплицы тоннельного типа площадью 12 га, из которых 5 га — для выращивания клубники, 7 га — для ежевики, голубики и малины.



По данным kartoteka.ru , ООО «Вкус Ставрополья» было создано в январе 2018 года, уставной капитал составляет почти 223,5 млн руб. С апреля 2019-го 100% акций принадлежит компании «Ставропольский актив», подконтрольной УК «Агрокапитал», которая, в частности, является учредителем тепличных комбинатов «Елецкие овощи» и «ЛипецкАгро». Первую очередь комплекса для выращивания клубники на 6 га «Вкус Ставрополья» запустил в 2019 году.

