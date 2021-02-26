Группа «РОСТ» построит четвертую очередь тепличного комплекса «ТюменьАгро»

Ввод еще одной очереди позволит Тюменской области полностью обеспечить себя томатами​ «Тюмень Агро»

Группа компаний «РОСТ» планирует расширить свой тюменский проект — «ТюменьАгро» — и построить четвертую очередь комбината на 20 га за 6 млрд руб., сообщается на сайте Правительства Тюменской области. Первые три очереди предприятия уже занимают около 33 га. Все теплицы компании построены по голландской технологии — она доказала эффективность в условиях резко континентального климата Сибири. Поддержание микроклимата и ухода за растениями в таких мощностях регулируются автоматически.



«Тюмень Агро» - один из самых крупных тепличных комплексов на Урале. Однако это не снимает вопрос дефицита овощей на Урале, поэтому округу нужны подобные предприятия, прокомментировал «Агроинвестору» руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. «Инфраструктура под четвертую очередь, скорее всего, была заложена во время работы над первыми тремя этапами комплекса, — считает он. — Так что не строить ее было бы экономически нецелесообразно». Также он полагает, что группа планирует расширить ассортимент продаваемой в регионе продукции за счет эксклюзивных продуктов (например, черри медовых).



Строить новые тепличные комплексы на УФО нужно, соглашается гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Местные теплицы практически полностью удовлетворяют потребность региона в огурцах, а вот томаты все еще необходимо ввозить в больших объемах, обращает внимание она. И если новые теплицы «ТюменьАгро» будут специализироваться на них, то ввод четвертой очереди позволит полностью закрыть потребность области по этой позиции. Кроме того, если оценивать потенциал роста цен, то тут опять же приоритет имеют томаты, отмечает эксперт.



Местное производство выигрывает не только за счет лучших товарных, вкусовых свойств, свежести, оно также выгоднее, чем импорт, в том числе и из других федеральных округов. По словам Решетниковой, особенно остро нехватка плодоовощной продукции собственного производства ощущается во входящих в состав Тюменской области Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в том числе и из-за сложной логистики. «В отдаленные населенные пункты овощи привозятся и самолетами, так что доставлять их из самой Тюмени, например, в Салехард, будет намного экономичнее, чем из отдаленных регионов», — сказала эксперт «Агроинвестору».



Ввода других масштабных тепличных комплексов в этом году ждать не стоит, полагает Глушков. Причины тому — отмена господдержки по капексам с 2018 года и пандемия коронавируса. «Так что сейчас компании будут достраивать то, над чем ранее начали работу, или если уже заложили инфраструктуру», — говорит он. Однако, в сумме в 2021 году все равно будет введено не более 120 га новых теплиц. Такого же мнения придерживается и Решетникова: инвесторы в основном, будут запускать не новые комплексы, а вторые, третьи, четвертые очереди уже известных на рынке проектов.



Первую очередь «Тюмень Агро» группа «РОСТ» ввела в эксплуатацию в сентябре 2015 года на 11 га мощностью более 8 тыс. т овощей в год. Объем инвестиций в нее составил 2,2 млрд руб. В ноябре 2016-го была запущена вторая очередь теплиц на 5 га с производством 3,8 тыс. т овощей в год и вложениями около 1,3 млрд руб. Третий этап строительства был завершен весной прошлого года. Мощность этой очереди — 14 тыс. овощей в год на 17 га. Инвестиции в нее превысили 5 млрд руб. Тюменский комплекс компании сертифицирован на соответствие требованиям международных стандартов GLOBALG. A.P. версия 5.2 и GRASP, благодаря чему имеет разрешение на экспорт продукции в страны ЕС.

