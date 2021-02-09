Минсельхоз: урожай тепличных овощей увеличится почти на 8%

Сроки окупаемости тепличных проектов превышают 12 лет А. Гордеев

В 2021 году в российских зимних теплицах будет произведено не менее 1,45 млн т овощей, что на 7,6% превысит показатель прошлого года, сообщил Минсельхоз. По состоянию на начало февраля, в теплицах было выращено 114,3 тыс. т овощей, что превысило уровень аналогичного периода прошлого года на 15,6% (98,9 тыс. т). В том числе валовой сбор огурцов составил 75,3 тыс. т (плюс 6,4%), томатов — 37,3 тыс. т (увеличение на 40,8%). Лидерами по производству тепличных овощей стали Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Башкортостан и Татарстан, а также Карачаево-Черкесия, отметил Минсельхоз. На долю этих регионов приходится более 57% от общего урожая в России.



Развитию тепличных хозяйств способствовали инвестиции. С 2016 года общая площадь комплексов увеличилась более чем на треть и в 2020 году составила около 2,8 тыс. га, а объем производства за этот период вырос на 78%, сообщило агроведомство.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков уточнил «Агроинвестору», что прогнозировать что-то на 2021 год пока сложно, однако, с точки зрения союза, производство тепличных овощей, скорее, стабилизируется, а не увеличится. «Новых теплиц строят очень мало, старые продолжают выбывать. За год закрываются комплексы на 50-70 га, — объясняет он. — Тот рост, который прогнозирует Минсельхоз, может быть либо за счет ввода новых мощностей, либо модернизации действующих производств, что маловероятно при нынешнем курсе валют. Также это возможно при переходе с томата на огурец. Когда все переходят с томата на огурец — производство растет, а сейчас тенденция обратная, потому что в стране отмечается перепроизводство огурца, а томата — нехватка, идет значительный объем импорта».



По словам Глушкова, за 2020 год было введено примерно 150 га теплиц, с учетом того, что «никто не строился, шла только достройка у компаний, которые успели подойти к окончанию процесса до введения карантина». Также он обратил внимание, что актуальной серьезной проблемой для отрасли остаются энергозатраты, растущие из года в год. «Регулярное увеличение тарифов — крайне негативный звонок для инвесторов. За последние пять лет затраты на газ увеличились на 24%, на электричество — на 39%, особенно это заметно в зимний период, при этом отпускные цены на продукцию падают из-за перепроизводства, — рассказал Глушков. — Допустим, если ранее построенные теплицы сначала планировалось окупить за восемь лет, потом прогнозы составили 12 лет, а сейчас инвесторы говорят, что окупить вложения не получится даже за этот срок».



Плодоовощной союз обратился к Минсельхозу с просьбой субсидировать энергозатраты еще в октябре, продолжает Глушков. «Государство поддержало переработчиков зерна, масложирового сектора и так далее, поэтому лимиты постепенно заканчиваются. Не знаю, достанется нам что-то или нет, но, если субсидий не будет, то никакого роста производства точно ждать не стоит», — уверен он.



В декабре первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов заявлял, что производство тепличных овощей к 2025 году достигнет 1,6 млн т. Глушков удивлялся такому прогнозу и говорил, что в том случае, если ситуация в отрасли останется на нынешнем уровне, производство в перспективе не только не увеличится, но и упадет. «Сегодня отрасль находится в крайне тяжелом состоянии! Если не помочь ей выйти из сложившегося кризиса, то мы не только не дождемся обозначенного Минсельхозом роста производства овощей, но и в скором времени увидим его снижение и увеличение доли импорта, а также высокой волатильности как оптовых, так и розничных цен», — предупреждал он, отмечая, что судьба отрасли напрямую зависит от понимания государством ее проблем.

