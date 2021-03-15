Картофельный союз: потребители готовы переплачивать за крупный картофель

Пик цен придется на конец мая — начало июня Pixabay

За неделю со 2 по 9 марта средние розничные цены на картофель увеличились на 2,6%, в феврале прирост составил 8,1%, сообщает Росстат. В оптовом звене, по данным Картофельного союза, цены в первой декаде марта выросли на 140-150% относительно того же периода прошлого года. Причем заметное удорожание наблюдается уже с середины октября 2020-го.



«Причина повышения цен в том, что на фоне низкой рентабельности трех предыдущих сезонов ряд сельхозпроизводителей, прежде всего, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, отказались от производства картофеля в пользу более маржинальных агрокультур, в числе которых, например, зерновые и масличные», — пояснил «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Только за счет сокращения площадей мы недосчитались около полумиллиона тонн картофеля, кроме того, в ряде регионов наблюдалось снижение урожайности. В прошлом году валовой сбор картофеля составил 19,58 млн т с учетом хозяйств населения, в товарном секторе — 6,8 млн т против 7,2-7,6 млн т в предыдущие годы, сравнивает Красильников.



Однако основной причиной увеличения цен он считает снижение товарного качества картофеля из-за погодных условий. «Причем в одних и тех же регионах в течение периода посадки, вегетации, а также во время уборки, могли наблюдаться разнонаправленные неблагоприятные для сельхозкультуры климатические явления: поздние заморозки, переувлажнение, аномально высокие температуры», — напоминает он. В итоге основные регионы-производители собрали много мелкого картофеля.



Картофельный союз обращался к торговым сетям с просьбой изменить в меньшую сторону требования по калибру в этом сезоне. «Сельхозпроизводители были готовы продавать клубни меньшего размера с минимальной наценкой. В Европе был такой опыт, когда в период засухи переработчики согласились принимать от производителей более мелкий картофель», — рассказывает Красильников. Однако торговые сети, по его словам, провели собственные исследования и выяснили, что потребители зачастую не согласны изменять свои предпочтения в покупках и брать мелкий картофель, пусть даже дешевле и с сохранением всех его товарных качеств. Они готовы покупать дороже более крупный картофель.



Сейчас на прилавки начал поступать картофель из Египта. «За счет роста курса валют и затрат на доставку он достаточно дорогой — от 50-60 руб./кг в оптовом звене. Поэтому мы не ожидаем, что в этом году будет серьезное увеличение импорта относительно предыдущих сезонов, хотя в связи с тем, что предложение российской продукции ограничено, ввоз будет несколько больше, чем в прошлом сезоне», — прогнозирует Красильников.



По данным Картофельного союза, ежегодный объем потребления картофеля в России без учета переработки составляет от 12 млн т до 15 млн т. Максимальный импорт наблюдался в сезоне-2010/11 — 1,1-1,4 млн т. После этого с каждым годом показатель снижался. В прошлом году он составил около 370 тыс. т, в позапрошлом — 291 тыс. т, в 2017-м и 2018-м — 500 тыс. т. «В этом году, мы полагаем, что импорт не превысит 500 тыс. т», — говорит Красильников.



К тому же в конце июня на прилавках появится ранний российский картофель, а пик цен придется на конец мая — начало июня.



В этом году Картофельный союз ожидает роста площадей под картофелем на 15-20%, и, если погода будет благоприятной, то валовой сбор вернется на прежний уровень, добавляет Красильников.

