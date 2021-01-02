Крупнейший в мире производитель картофеля фри построит завод в России

Рынок картофеля фри в России еще не полностью охвачен местными игроками М. Стулов

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «Маккейн Фудс Рус» Александр Петров подписали соглашение о строительстве комплекса по переработке картофеля в особой экономической зоне «Узловая», сообщило правительство региона.



McCain Foods Limited — мировой лидер по производству замороженных продуктов питания из картофеля. Компания выпускает треть всего картофеля фри в мире. Перерабатывающий комплекс в Узловой станет ее первой производственной площадкой в России. В проект предполагается вложить около 12,7 млрд руб. Новый завод сможет не только удовлетворить внутренний спрос, замещая импортные поставки, но и в перспективе будет работать на экспорт, отмечает правительство области. Мощность предприятия не уточняется.



О планах канадской компании построить в России завод по производству картофеля фри сообщалось не раз. Например, в 2011 году речь шла о предприятии в Брянской области, его мощность должна было составить примерно 150 тыс. т. В начале 2019-го гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов говорил о возможном начале выпуска картофеля фри в партнерстве с McCain, но в итоге агрохолдинг отказался от этой идеи. В сентябре 2019-го сообщалось, что мощность завода McCain может составить 200 тыс. т.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников напоминает, что сейчас завод по производству картофеля фри строит компания «Агрико» в Подмосковье, а «Белая дача» приняла решение о создании второй линии по выпуску картофеля фри в Липецкой области. Это значит, что объем предложения на рынке увеличится. «Однако та же «Белая дача» предполагает, что производимый на второй линии картофель она будет экспортировать, в том числе, в Европу: наш продукт считается более экологически чистым, и страны ЕС заинтересованы в его поставках», — рассказал Красильников «Агроинвестору».



Рынок картофеля фри в России еще не полностью охвачен местными игроками, говорит Красильников. «Несмотря на то, что «Белая дача» заявляет, что готова полностью обеспечить потребности McDonalds в этом продукте (50-60 тыс. т), есть и другие предприятия HoReCa, — обращает внимание он. — Сколько всего картофеля фри нужно нашему рынку, можно оценить, исходя из объема ежегодного импорта из Нидерландов и Польши, который составлял 100-120 тыс. т». Красильников считает, что картофель фри, который McCain Foods Limited начнет выпускать на новом заводе, будет востребован.



Компания McCain была основана в Канаде в 1957 году, сейчас она управляет 51 заводом в Канаде, США, Австралии, ЕС и других странах. В России у компании есть дистрибуторское подразделение «Маккейн Маркетинг (Рус)», также работает картофельное хозяйство «Маккейн Агрикультура (Рус)». В июне McCain Foods Holland B. V. и его европейская «дочка» McCain Europa B. V. учредили в городе Узловая Тульской области компанию «Маккейн Фудс Рус». Тогда «Коммерсантъ» сообщал, что McCain работает над проектом завода по выпуску картофеля фри в особой экономической зоне «Узловая».

