разделы

реклама

журналы

USD

73.809 (-0,26%)

EUR

90.164 (-0,30%)

MOEX

3289.02 (0,44%)

BRENT

51.72 (0,17%)

Пшеница

641.6 (0,16%)

Сахар

15.49 (1,37%)

USD

73.809 (-0,26%)

EUR

90.164 (-0,30%)

MOEX

3289.02 (0,44%)

BRENT

51.72 (0,17%)

Пшеница

641.6 (0,16%)

Сахар

15.49 (1,37%)

USD

73.809 (-0,26%)

EUR

90.164 (-0,30%)

MOEX

3289.02 (0,44%)

BRENT

51.72 (0,17%)

Пшеница

641.6 (0,16%)

Сахар

15.49 (1,37%)

Конференция Агрохолдинги России — 2020

Инвестиции

Крупнейший в мире производитель картофеля фри построит завод в России


McCain Foods вложит в проект 12,7 млрд рублей

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Рынок картофеля фри в России еще не полностью охвачен местными игроками
М. Стулов
Рынок картофеля фри в России еще не полностью охвачен местными игроками
М. Стулов

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «Маккейн Фудс Рус» Александр Петров подписали соглашение о строительстве комплекса по переработке картофеля в особой экономической зоне «Узловая», сообщило правительство региона.

McCain Foods Limited — мировой лидер по производству замороженных продуктов питания из картофеля. Компания выпускает треть всего картофеля фри в мире. Перерабатывающий комплекс в Узловой станет ее первой производственной площадкой в России. В проект предполагается вложить около 12,7 млрд руб. Новый завод сможет не только удовлетворить внутренний спрос, замещая импортные поставки, но и в перспективе будет работать на экспорт, отмечает правительство области. Мощность предприятия не уточняется. 

О планах канадской компании построить в России завод по производству картофеля фри сообщалось не раз. Например, в 2011 году речь шла о предприятии в Брянской области, его мощность должна было составить примерно 150 тыс. т. В начале 2019-го гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов говорил о возможном начале выпуска картофеля фри в партнерстве с McCain, но в итоге агрохолдинг отказался от этой идеи. В сентябре 2019-го сообщалось, что мощность завода McCain может составить 200 тыс. т. 

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников напоминает, что сейчас завод по производству картофеля фри строит компания «Агрико» в Подмосковье, а «Белая дача» приняла решение о создании второй линии по выпуску картофеля фри в Липецкой области. Это значит, что объем предложения на рынке увеличится. «Однако та же «Белая дача» предполагает, что производимый на второй линии картофель она будет экспортировать, в том числе, в Европу: наш продукт считается более экологически чистым, и страны ЕС заинтересованы в его поставках», — рассказал Красильников «Агроинвестору». 

Рынок картофеля фри в России еще не полностью охвачен местными игроками, говорит Красильников. «Несмотря на то, что «Белая дача» заявляет, что готова полностью обеспечить потребности McDonalds в этом продукте (50-60 тыс. т), есть и другие предприятия HoReCa, — обращает внимание он. — Сколько всего картофеля фри нужно нашему рынку, можно оценить, исходя из объема ежегодного импорта из Нидерландов и Польши, который составлял 100-120 тыс. т». Красильников считает, что картофель фри, который McCain Foods Limited начнет выпускать на новом заводе, будет востребован.

Компания McCain была основана в Канаде в 1957 году, сейчас она управляет 51 заводом в Канаде, США, Австралии, ЕС и других странах. В России у компании есть дистрибуторское подразделение «Маккейн Маркетинг (Рус)», также работает картофельное хозяйство «Маккейн Агрикультура (Рус)». В июне McCain Foods Holland B. V. и его европейская «дочка» McCain Europa B. V. учредили в городе Узловая Тульской области компанию «Маккейн Фудс Рус». Тогда «Коммерсантъ» сообщал, что McCain работает над проектом завода по выпуску картофеля фри в особой экономической зоне «Узловая».

Елена Максимова 

Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №11, ноябрь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №11, ноябрь 2020
Рашид Хайров: «Все, что мы делаем, — во имя человека»

«Агроинвестор»

Рашид Хайров: «Все, что мы делаем, — во имя человека»
Опять почти рекорд. Российский урожай зерна превысит 130 млн т

«Агроинвестор»

Опять почти рекорд. Российский урожай зерна превысит 130 млн т
«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020

Журнал

«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020
Еда в новом формате. Перспективы развития в России сервисов доставки продовольствия и выпуска растительных аналогов мяса и молока

«Агроинвестор»

Еда в новом формате. Перспективы развития в России сервисов доставки продовольствия и выпуска растительных аналогов мяса и молока

реклама