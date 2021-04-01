Лидеры растут быстрее рынка. Топ-25 крупнейших игроков за год увеличили производство комбикормов на 1,25 млн тонн

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Участники шестого федерального рейтинга крупнейших производителей комбикормов в прошлом году выпустили около 17,2 млн т продукции и занимают уже почти 56% рынка. При этом они продолжают наращивать объемы быстрее отрасли: объем производства топ-25 за год увеличился на 7,8%, тогда как в целом комбикормовая промышленность прибавила только 1,6%

По данным Росстата, в 2020 году производство комбикормов в России достигло 30,9 млн т — на 1,2 млн т, или на 1,6%, больше, чем в 2019-м. По оценке Союза комбикормщиков, объем выпуска на 3-4 млн т больше, в первую очередь за счет производства продукции небольшими комбикормовыми предприятиями, которые не предоставляют свои отчеты в органы статистики. Драйвером отрасли стали комбикорма для свиней, выпуск которых, согласно Росстату, вырос с 11,8 млн т до 12,8 млн т, тогда как объем производства комбикормов для птицы не изменился (15,4 млн т), для КРС — прибавил менее 0,2 млн т до 2,46 млн т. Ключевым фактором развития комбикормовой индустрии является развитие сегментов-потребителей. Птицеводческие предприятия продолжают лидировать в потреблении комбикорма, на втором месте идет свиноводство. Динамика развития этих секторов определяет темпы роста отрасли.







Рокировки в первой десятке



По информации Минсельхоза, сейчас комбикормовая промышленность страны представлена 218 предприятиями, работающими в 53 регионах. При этом, как следует из рейтинга «Агроинвестора», на долю топ-25 крупнейших игроков в прошлом году пришлось оценочно 17,2 млн т комбикормов — почти 56% от общего выпуска в стране. По итогам 2019-го, согласно уточненным данным, лидеры рынка произвели 15,95 млн т комбикормов, тогда их доля в общей структуре составляла 53,9%.



Группа «Черкизово» в 2020 году выпустила около 2,2 млн т комбикормов против 2,15 млн т в 2019-м и сохранила безоговорочное лидерство в рейтинге. Производство увеличилось на 3% в связи с ростом потребности в кормах, поясняет представитель компании. Проектная мощность всех комбикормовых площадок холдинга — 2,6 млн т, планов по расширению дивизиона в этом году нет. Группа полностью обеспечивает свои свино- и птицеводческие подразделения комбикормами, при этом не занимается продажей кормов другим участникам рынка.



«Мираторг», как и годом ранее, не уточнил показатели производства комбикормов, в открытом доступе актуальных данных к третьей декаде марта еще не было. Согласно отчетности «Мираторг Финанс», в 2019 году холдинг выпустил 1,3 млн т комбикормов — это меньше, чем оценивали аналитики для предыдущего рейтинга, однако корректировка не влияет на позицию компании в прошлом списке лидеров. Оценка по итогам 2020-го — 1,6 млн т. За прошлый год «Мираторг» значительно увеличил производство свинины, кроме того, активно развивает продажи комбикормов другим участникам рынка, в частности, фасованных — небольшим хозяйствам.



Как составлялся рейтинг На первом этапе «Агроинвестор» провел мониторинг открытых источников, отобрав потенциально крупных производителей комбикормов. В лонг-лист автоматически вошли участники предыдущего рейтинга, а также не попавшие в него или не уточнившие показатели ведущие свино- и птицеводческие предприятия, при этом учитывались их совокупные мощности по производству комбикормов, а не объемы отдельных заводов в составе компаний.

На втором этапе участникам сформированного пула из более чем 30 компаний, которые потенциально могли выпустить минимум 250 тыс. т комбикормов, рассылались запросы, также объемы их производства за 2020 год уточнялись путем обзвона. Кроме того, анализировалась отчетность компаний, информация с их официальных сайтов, порталов региональных и местных администраций, публикации в СМИ и др.

Если компания из лонг-листа не ответила на запрос или отказалась раскрыть цифры, также их не удалось найти на ее сайте или в других источниках, то объемы производства оценивали эксперты — отраслевые аналитики и поставщики компонентов комбикормов. Данные в таблице с пометкой «оценка» — среднее арифметическое озвученных ими показателей.

Рейтинг основан на реальных объемах производства комбикормов в 2020 году, а не на мощностях, которые есть у лидеров рынка. Список не претендует на безоговорочную полноту данных; не исключено, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ.

Третью строчку, как и по итогам 2019 года, заняла группа агропредприятий «Ресурс», которая выпустила около 1,2 млн т комбикормов, увеличив производство примерно на 100 тыс. т. Потребности птицеводческих площадок компании полностью обеспечиваются за счет собственного производства комбикормов, уточняет ее представитель. В этом году группа планирует строительство комбикормового завода мощностью 15 т/час в Оренбургской области. «Проект реализуется в рамках инвестиционной программы модернизации производственных объектов компании „Уральский бройлер“, которая вошла в структуру холдинга в прошлом году, — рассказывает представитель «Ресурса». — Предприятие позволит организовать выпуск собственных комбикормов для птицы, сократить расходы на их доставку и аренду элеватора для их хранения».



Группа «Русагро» за прошлый год увеличила выпуск комбикормов на 135 тыс. т до 886 тыс. т на фоне роста потребления и поднялась в рейтинге с шестого на четвертое место. В этом году холдинг намерен произвести свыше 900 тыс. т комбикормов, делится планами гендиректор компании Максим Басов.



Холдинг «Приосколье», некогда крупнейший в стране производитель мяса бройлера, не ответил на запрос, как и годом ранее, объемы выпуска комбикормов указаны оценочно — около 860 тыс. т. В рейтинге компания опустилась с четвертого на пятое место.



Комбикормовые предприятия «Чароен Покпанд Фудс» (CP Foods) в 2020 году выпустили 450 тыс. т кормов для бройлера и 378 тыс. т для свиней, в сумме — 828 тыс. т, говорит представитель компании. Годом ранее производство составило 470 тыс. т и 245 тыс. т соответственно (итого — 715 тыс. т). Общий прирост на уровне 113 тыс. т позволил холдингу подняться с седьмой на шестую строчку в рейтинге.



«Великолукский агрохолдинг» не ответил на запрос, оценочно, он увеличил производство комбикормов на 130 тыс. т до 780 тыс. т, правда, и для прошлого топ-25 компания не уточняла показатель. Судя по динамике производства свинины, такой рост по кормам выглядит вполне вероятным. Однако проблема оценок в том, что аналитики далеко не всегда знают — выпускает предприятие корма только для себя или еще и на продажу, что предполагает более существенный рост, обращает внимание один из экспертов. В рейтинге «Великолукский» поднялся с 10-й на седьмую строчку.



«АгроПромкомплектация» также не уточнила показатели производства комбикормов в прошлом году, в открытых источниках данные не указаны. Для рейтинга по итогам 2019 года представитель компании говорила, что план на 2020-й — 744 тыс. т. Аналитики допускают, что выпуск был немного выше — в зачет идет оценочный показатель 750 тыс. т. Плановая мощность всех комбикормовых заводов холдинга — 958 тыс. т, говорится на его сайте.







Предприятия «БЭЗРК — Белгранкорм» в прошлом году выпустили 731,8 тыс. т комбикормов — 559,5 тыс. т в Белгородской области и 172,3 тыс. т в Новгородской. В 2019-м объем был на 19,4 тыс. т больше. Несмотря на относительно небольшое снижение, компания потеряла сразу четыре позиции в рейтинге и переместилась с пятого на девятое место. «Сокращение производства связано в первую очередь с уменьшением внутреннего потребления корма и лишь очень незначительно — со снижением закупок сторонними потребителями», — поясняет представитель холдинга, добавляя, что небольшие объемы комбикормов у компании покупают индивидуальные предприниматели и фасуют для продаж хозяйствам населения. В следующем году компания планирует наращивать мощности по производству комбикормов и построить новый завод на базе БЭЗРК, параметры проекта пока не раскрываются.



Всего на 0,8 тыс. т отстал «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, в 2020 году он произвел 731 тыс. т комбикормов — на 39 тыс. т больше, чем в 2019-м. «Это произошло благодаря увеличению выработки на Славянском комбинате хлебопродуктов с 34 тыс. т до 80 тыс. т. Проектная мощность предприятия — 150 тыс. т, так что мы планируем и дальше наращивать объемы выпуска», — рассказывает представитель холдинга. Общая проектная мощность комбикормовых предприятий компании — 833 тыс. т, в этом году она планирует загрузить их полностью, планов расширения пока нет. Собственное производство на 100% удовлетворяет потребности животноводческих и птицеводческих предприятий компании, другим потребителям «Агрокомплекс» комбикорма не продает. Компания стала десятой в рейтинге, как и год назад, однако, согласно уточненным данным по объемам производства, по итогам 2019 года холдинг должен был быть на восьмой позиции. Из-за этой корректировки «Агро-Белогорье» в прошлом топ-25 должно было занять девятую строчку, а не восьмую, «Великолукский агрохолдинг» — быть на десятой позиции, а не на девятой.



Производители яйца потребляют меньше комбикормов В лонг-лист рейтинга традиционно входят крупнейшие производители яйца, однако их объемы выпуска комбикормов недостаточны для включения в топ-25. Так, лидер рынка, птицефабрика «Волжанин», в прошлом году выпустила около 226 тыс. т комбикормов, уточнила гендиректор компании Людмила Костева. «Синявинская» в прошлом году произвела 240 тыс. т комбикормов. «В этом году, полагаю, показатель сохранится на этом же уровне», — говорит гендиректор птицефабрики Артур Холдоенко. Обе компании полностью обеспечивают себя комбикормами.

Все в плюсе



Вторую десятку рейтинга открывает холдинг «Агро-Белогорье». В прошлый раз компания была в списке с оценочным показателем 680 тыс. т — итоги работы комбикормового подразделения в 2019 году не подводились для публичного обнародования. Сейчас компания также не уточняет, какой была динамика за прошлый год, однако сообщает, что в 2020-м ее комбикормовые заводы выпустили 693,8 тыс. т комбикормов. В том числе Яковлевский завод произвел 239 тыс. т продукции, Ливенский — почти 227 тыс. т, Новоборисовское ХПП — чуть больше 228 тыс. т. «Собственное производство кормов — это возможность контролировать состав и качество, — рассказывает диетолог — начальник отдела контроля и качества кормов дирекции по свиноводству ГК «Агро-Белогорье» Наталья Савчук (цитата по пресс-релизу компании). — Мы производим восемь видов кормов в зависимости от возраста и пола животных». За счет увеличения производственных мощностей Яковлевского комбикормового завода в этом году холдинг планирует выпустить 720,5 тыс. т комбикормов, а в 2022-м нарастить объем до 825,5 тыс. т.



С 16-го на 12-е место поднялся холдинг «Агроэко», увеличивший выпуск комбикормов на 223 тыс. т до 685 тыс. т — это самый значительный прирост среди участников топ-25, подтвердивших показатели производства. Больше — на 300 тыс. т — вырос только «Мираторг», но он представлен в рейтинге с оценочными данными. Такая динамика у «Агроэко» — результат открытия комбикормового завода в Куркинском районе Тульской области в прошлом году. Предприятие полностью закрывает потребности местных свинокомплексов группы в кормах, говорит представитель компании. Сейчас у холдинга три комбикормовых предприятия общей мощностью 830 тыс. т, производительность завода в Павловском районе Воронежской области планируется увеличить с 210 тыс. т до 410 тыс. т в год, в 2022-м «Агроэко» намерена начать поэтапное расширение мощностей завода в Тульской области. В этом году компания рассчитывает выпустить 793,5 тыс. т комбикормов. Сейчас холдинг не только полностью обеспечивает себя кормами, но и продает их другим участникам рынка: в прошлом году почти 40 тыс. т продукции было поставлено в основном птицефабрикам из Пензенской, Ростовской и Воронежской областей.







«Сибагро» увеличила выпуск комбикормов с 574,6 тыс. т в 2019 году до 618,8 тыс. т в 2020-м. Рост объемов связан с приобретением новых активов, поясняет представитель холдинга. Сейчас потребности животноводческого и птицеводческого подразделений в комбикормах на 85% обеспечиваются за счет собственного производства. По словам представителя «Сибагро», в этом году объем планируется увеличить до более чем 916 тыс. т. Такой рост — если он произойдет — с большой долей вероятности позволит компании войти в топ-5 или по крайней мере вплотную приблизиться к нему, если и другие участники рейтинга в первой десятке значительно увеличат выпуск комбикормов. Пока же, несмотря на позитивную динамику, компания опустилась в рейтинге на одну строчку и стала 13-й.



Предприятия, входящие в «Траст Птицеводческие активы» — «Здоровая ферма» и «Русское зерно» — в прошлом году выпустили в сумме 607,3 тыс. т комбикормов против 567,7 тыс. т в 2019-м. Однако компания все равно стала ниже на одну позицию и заняла 14-е место. Общая проектная мощность предприятий — 720 тыс. т, уточняет представитель компании, в этом году предполагается произвести 633,7 тыс. т продукции. Птицефабрики холдинга полностью обеспечены кормами собственного производства, планов расширения кормового дивизиона у «Траста» нет.



На 15-й позиции расположился «Комос Групп», который в прошлом рейтинге был 14-м. Холдинг увеличил выпуск примерно на 11 тыс. т до 544 тыс. т. Кроме специализированного субхолдинга «Производство кормов», в который входит два предприятия — «Глазовский комбикормовый завод» (Удмуртия) и «Янаульский элеватор» (Башкортостан), комбикорма для собственных нужд выпускают также свиноводческие и птицеводческие предприятия агрохолдинга. «Глазовский комбикормовый завод» в 2020 году фактически сохранил объем производства на уровне 2019-го, рост объемов производства на «Янаульском элеваторе» связан с повышением потребности в комбикормах внутри холдинга, а на «Птицефабрике „Державинская“» — с увеличением поголовья птицы на предприятии в 1,2 раза, поясняет представитель холдинга.



Потребности животноводческого и птицеводческого подразделений «Комос Групп» в кормах на 100% удовлетворяются за счет собственного производства. Кроме того, холдинг продает комбикорма. Так, «Глазовский комбикормовый завод» в 2020 году реализовал 52% (почти 125 тыс. т) произведенных комбикормов внутри холдинга и 48% (113,2 тыс. т) на свободный рынок. Продукция предприятия поставляется в 42 региона, а также в Беларусь и Казахстан. Основными потребителями являются свиноводческие комплексы, молочные фермы, птицефабрики и дистрибьюторы. В этом году «Комос Групп» планирует выпустить 532,5 тыс. т комбикормов.



Независимым игрокам стало еще сложнее Объем производства комбикормов независимыми заводами продолжает снижаться, говорит Валерий Афанасьев. Сейчас доля таких предприятий в общем объеме выпуска комбикормов составляет примерно 10%. Для сравнения, около 20 лет назад было 70%. Такая динамика связана с тем, что все животноводы стараются создать собственную кормовую базу, чтобы не зависеть от возможных перебоев с сырьем и логистикой, поясняет он. «Сейчас осталось около десяти крупных независимых комбикормовых заводов, однако я полагаю, что в перспективе или они сами обзаведутся собственными мощностями по производству животноводческой продукции, или же вольются в инфраструктуру животноводческих предприятий, — рассуждает он. — И если предприятия, выпускающие корма для домашних и пушных животных, еще смогут выжить как самостоятельные компании, то производители кормов для птицы, свиней и КРС будут полностью находиться внутри холдинговых компаний».

Антон Виноградов считает сокращение числа независимых производителей комбикормов достаточно органическим процессом. «Основные потребители комбикормов — крупные агрохолдинги — развивают собственные производства либо приобретают заводы, чтобы контролировать качество, безопасность и увеличивать рентабельность за счет вертикальной интеграции», — говорит он.

Положение независимых производителей комбикормов и раньше было незавидным: каждый год их доля планомерно снижалась, говорит Евгений Назаркин. «Можно предположить, что, не имея доступа к финансовым ресурсам из других бизнес-направлений, независимые производители в 2020 году пострадали еще серьезнее, чем ранее», — отмечает он. Независимые производители комбикормов наиболее остро ощутили резкий рост стоимости сырья и, как следствие, снижение доходности бизнеса, соглашается Евгений Ненашев. «При этом нельзя не отметить, что на фоне пандемии стал более активно формироваться сегмент частных покупателей комбикормов, которые не просто готовы взять по минимальной цене что-то, чем можно насытить животных, а хотят видеть эффект от применения комбикорма — рост продуктивности», — обращает внимание он.

Инвестиции в новые мощности продолжатся



Холдинг «Ариант» не смог в срок уточнить показатели производства комбикормов. В презентации компании, опубликованной на сайте и датированной 2020 годом, говорится, что ежегодно она выпускает около 480 тыс. т комбикормов, в презентационном фильме о холдинге указана цифра 482,4 тыс. т, но не уточняется год. В рейтинг идет оценочный показатель 480 тыс. т — это на 110 тыс. т больше, чем по итогам 2019 года, но сравнение условное, поскольку тогда показатель рассчитывался на основе оценок экспертов. Компания переместилась с 19-го на 16-е место.



Группа «Продо» снизила производство комбикормов на 20 тыс. т до 475 тыс. т и опустилась с 15-й на 17-ю строчку рейтинга.



«Дамате» сохранила 18-ю позицию, но при этом увеличила производство с 393,5 тыс. т до 408,6 тыс. т. «Рост объемов производства комбикормов связан с завершением в Пензенской области проекта по расширению действующих мощностей вертикально-интегрированного комплекса по производству индейки до 155 тыс. т в убойном весе в год», — пояснил соучредитель, гендиректор ГК «Дамате» Рашид Хайров. Наличие современных мощностей для хранения зерна и кормопроизводства — это возможность обеспечить поголовье индейки и утки качественными кормами в течение всего года, отмечает он. Суммарная проектная мощность предприятий группы по производству комбикормов в Пензенской и Ростовской областях — более 800 тыс. т в год.



«Наши потребности в обеспечении птицы кормами почти полностью удовлетворяются за счет собственного производства. В Пензенской области самообеспеченность „Дамате“ кормами в 2020 году достигла 94%, — говорит Хайров. — Наличие свыше 65 тыс. га земли в регионах присутствия, использование современной техники, применение передовых технологий в растениеводстве позволяет компании контролировать качество комбикормов и обеспечить птицу высокопитательными кормами в течение всего года с учетом продуктивности и возраста». Другим участникам рынка компания комбикорма не продает. Группа планирует расширить мощности по хранению зерна примерно до 300 тыс. т в год в Колышлейском районе Пензенской области, сейчас идет реконструкция элеватора. На одной с ним площадке предполагается построить еще один комбикормовый завод. Инвестиции в проект составят 3,5 млрд руб., делится планами Хайров. В этом году холдинг намерен увеличить производство комбикормов на 28% до более чем 520 тыс. т.



Группа «Хорошее дело» поднялась с 22-го на 19-е место рейтинга благодаря росту выпуска комбикормов на 12,3 тыс. т до 343,2 тыс. т. Увеличение на 3,7% произошло за счет внутренних резервов и эффективной работы завода «КомбиС», комментирует представитель компании. Завод производит комбикорма только для предприятий агрохолдинга, которые обеспечивает на 100%. «В 2021 году планируется строительство и ввод новой линии производства комбикормов мощностью 20 т в час. План производства комбикормов в этом году — 367,8 тыс. т», — добавляет представитель «Хорошего дела».



«Богдановичский комбикормовый завод» в прошлом году незначительно — на 6,9 тыс. т, или 2% — сократил производство комбикормов из-за временного ухода крупного покупателя, который вернулся в этом году. Предприятие выпустило 323,5 тыс. т комбикормов, в структуре производства преобладала продукция для птицы (51,8%), на втором месте корма для свиней (38,7%), далее идут комбикорма для КРС (8%) и кроликов (1,5%), рассказывает представитель компании. В этом году «Богдановичский» планирует продать минимум 300 тыс. т комбикормов, а в перспективе 2022-2024 годов намерен расширить производство, построив линию мощностью 100 тыс. т в год. В рейтинге по итогам 2019 года завод был 23-м, сейчас занял 20-ю позицию.



На 21-й строчке — холдинг «КоПитания», традиционно не ответивший на запрос и не уточнивший показатели. Оценочно, объем выпуска комбикормов составил 320 тыс. т — производство у компании снижается вслед за сокращением выпуска мяса после продажи части активов. В предыдущем рейтинге холдинг был на 17-м месте, правда, тоже с оценочным объемом производства.



22-ю позицию занимает «Белая птица — Белгород», которая также не ответила на запрос. Оценочно, объем выпуска комбикормов почти не изменился по сравнению с 2019 годом и был на уровне 300 тыс. т, хотя некоторые аналитики считают, что производство было меньше, поскольку компания сократила продажи другим игрокам. В топ-25 по итогам 2019 года холдинг был на 24-й строчке.







Комбикормовый завод им. Кирова (ЛКХП им. Кирова) не смог предоставить информацию в указанный срок, поэтому в зачет рейтинга также идет оценочный показатель — 295 тыс. т против 342 тыс. т в 2019 году. В октябре 2020-го на конференции «Агроинвестора» директор по закупкам ЛКПХ им. Кирова Ирина Юхнина рассказывала, что по итогам трех кварталов предприятие отгрузило 220 тыс. т комбикормов — на 15% меньше, чем за аналогичный период 2019 года: компания снижала объемы продаж клиентам, которые испытывают сложности с оплатой продукции. В рейтинге предприятие переместилось с 21-го на 23-е место, которое делит с АПК «Дон». Эта компания не ответила на запрос. Оценочно, в 2020 году она также выпустила 295 тыс. т комбикормов.



Топ-25 замыкает холдинг «Агросила», который тоже не предоставил данные вовремя, поэтому в рейтинг идет оценочный показатель — 270 тыс. т. В октябре 2020-го компания сообщала, что по итогам года намерена выйти примерно на такой объем производства, и маловероятно, что что-то могло помешать достичь этой цели. В том же сообщении уточнялось, что в 2019 году компания произвела 268 тыс. т комбикормов — это существенно меньше, чем в предыдущем рейтинге, для которого компания также не предоставляла данные, поэтому показатель рассчитывался на основе экспертных оценок. С учетом этой корректировки в прошлом году «Агросила» также должна была стать 25-й, а не 20-й. Соответственно, все компании, занявшие в рейтинге по итогам 2019 года 21-25 места, поднимаются на строчку вверх.



Отрасли нужна локализация производства компонентов В прошлом году отрасль столкнулась с проблемой поставок кормовых компонентов из-за карантинных ограничений. Подобные проблемы в будущем можно было бы решить путем проработки возможности локализации в России мировых производителей ключевых категорий кормовых добавок, создавая совместные производства с держателями технологий, уверен Сергей Михнюк. «Это очень кропотливая работа, которая должна проводиться совместно представителями бизнеса, отраслевыми союзами и чиновниками. Однако пока мы еще даже не можем закончить доработку дорожной карты реализации ФНТП по восстановлению в России производства кормов для животных, которую Минсельхоз опубликовал в 2019 году и которая ни с кем больше не обсуждалась, — обращает внимание он. — Составление такого серьезного документа — вопрос взаимодействия различных отраслей, курируемых несколькими федеральными ведомствами, а не только Минсельхозом. Думаю, должны быть задействованы и Минпромторг, и Минфин, и прочие институты развития». В части положительного решения регуляторных вопросов есть наглядный опыт Казахстана, на который часто ссылаются участники кормового рынка: он первым из стран-членов ЕАЭС разработал единый техрегламент о безопасности кормов и кормовых добавок, добавляет Михнюк.

2020 год стал сложным…



В прошлом году отраслевые аналитики предупреждали, что 2020-й станет для отрасли непростым как из-за нарушения логистических цепочек на фоне пандемии, так и из-за удорожания компонентов кормов. «Прошлый год показал, что российская кормовая промышленность все еще очень сильно зависит от импорта, особенно кормовых добавок и биологически активных веществ, — говорит президент Союза комбикормщиков, гендиректор ВНИИ комбикормовой промышленности Валерий Афанасьев. — За прошедшие 30 лет мы сделали слишком мало для того, чтобы решить эту проблему. По сути, закрыли только внутреннюю потребность в лизине на 60-70%. Что касается остальных кормовых добавок — витаминов, аминокислот, пробиотиков — то все они на 100% завозятся из-за рубежа».



В итоге из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом, наши производители комбикормов столкнулись с перебоями в поставках ряда сырьевых компонентов для премиксов. «В прошлом году приостанавливали работу ряд мировых предприятий, отгружавших в Россию витамины, аминокислоты и пробиотики. В их числе были заводы в Китае, в Западной Европе, — напоминает Афанасьев. — Были нарушены договоры по поставкам. В конечном итоге проблемы логистики решить удалось, однако произошло значительное удорожание премиксов».



Ввоз по коду ТН ВЭД 230990 — «прочие продукты, используемые в кормлении животных» (под этим кодом в нашу страну попадает значительная часть многокомпонентных добавок, а также премиксы и часть готовых кормов для разных видов животных) — по итогам 2020 года составил 292 тыс. т (+16% к 2019-му), говорит руководитель Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Андрей Дальнов. «В прошлом году цены на импортные компоненты кормов выросли в связи с девальвацией рубля, но импорт все равно увеличился, поскольку российское животноводство растет», — констатирует он. В 2020-м были перебои с поставками импортных компонентов, однако их удалось достаточно быстро преодолеть, добавляет старший менеджер практики оказания услуг компаниям АПК PwC в России Антон Виноградов. «Средний рост себестоимости составил 15-20%, на это повлияли как ослабление рубля и соответствующее повышение стоимости импортных компонентов, так и удорожание зерна», — оценивает он.



Пандемия сказалась на удлинении логистических цепочек, но коллапсов удалось избежать, комментирует советник гендиректора компании «Мегамикс» Евгений Ненашев. Сейчас ситуация стала более стабильной, однако девальвация рубля привела к росту стоимости всего сырья и, как следствие, готового продукта. «В этом году динамика цен, на мой взгляд, будет зависеть в первую очередь от внешнеполитических событий и пандемии», — добавляет он.



Цены на комбикорма существенно выросли даже несмотря на введение экспортных пошлин на вывоз зерна за счет серьезного удорожания кормовых добавок, доля импорта которых составляет 80-90%, говорит исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк. «К сожалению, на их цены мы повлиять пока не можем: хоть Россия и достаточно крупный импортер, нашу страну нельзя назвать значимым мировым экспортером животноводческой продукции, соответственно, наше мнение не особо учитывается мировыми игроками, — признает он. — И одна из приоритетных задач сектора АПК — стать более значимым игроком рынка, к которому бы прислушивались. Пусть мы не производим кормовые добавки, но у нас есть куда расширяться в плане выпуска продукции АПК, ориентированной на экспорт».



Весь 2020 год наблюдался беспрецедентный рост цен на импортные компоненты в результате девальвации рубля, вторит им директор по маркетингу компании «Мустанг Технологии кормления» Евгений Назаркин. «На фоне снижения цен на мировом рынке внутри страны витамины (А, группы В, Е, Н) подорожали в среднем на 15-20%. Ситуация усугубилась логистическими проблемами — были сбои поставок, увеличение стоимости перевозок», — отмечает он.



Комбикормовые предприятия агрохолдинга «Комос Групп» в течение прошлого года действительно столкнулись с рядом трудностей, подтверждает представитель компании. «Из-за роста цен на импортное сырье (в некоторых случаях до 100%), а также на прочие компоненты для производства комбикормов, такие как аминокислоты, витамины — себестоимость комбикормовой продукции существенно увеличилась, — отмечает она. — Также на рост цен оказывал влияние экспорт из России зерновых, соевых продуктов, подсолнечного шрота и пр. Кроме того, в начале прошлого года наблюдались проблемы с поставками сырья из-за того, что многие предприятия-поставщики находились на карантине, а также из-за закрытия границ (в первую очередь КНР)».



Комбикормовые заводы агрохолдингов из структуры «Траст ПА» испытывали проблемы с импортом аминокислот. «В связи с карантином в Китае были большие задержки с поставками вагонов, поэтому на российском рынке образовывался дефицит и произошло резкое повышение цены до 40-50% на некоторые позиции, — отмечает представитель компании. — Аналогичная ситуация наблюдалась и в марте, многие провинции в Китае закрывают, вагоны идут с задержкой. Стабилизацию ситуации прогнозируют не ранее мая-июня 2021 года».



У «Агроэко» основные проблемы возникали с поставкой и ценами на зерновые ингредиенты, продукты переработки подсолнечника и сои (в том числе масло). С премиксами, витаминами и аминокислотами проблемы по разным причинам бывали и в прошлые годы, есть они и сейчас (высокие цены), говорит представитель холдинга. «Стоимость комбикормов увеличилась в 1,5 раза по отношению к прошлому году, и пока видно, что тренд роста сохраняется», — добавляет она.







У «Богдановичского комбикормового завода» перебоев с поставкой витаминов и аминокислот не было, но цены на них растут каждый месяц, сетует представитель предприятия. У «Русагро» тоже не было трудностей с поставками компонентов комбикормов, но себестоимость продукции рекордно высокая, акцентирует Максим Басов. «Себестоимость кормов в связи с падением курса рубля выросла на 10%. В этом году мы ожидаем повышения примерно на 5%», — оценивает представитель «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, добавляя, что проблем с поставками у холдинга не было. В связи с карантинными ограничениями завод «КомбиС» не испытывал трудностей, поставки не прерывались, сейчас они также стабильны. Но из-за удорожания ингредиентов цена комбикормов увеличилась в среднем на 20-22% в зависимости от вида, сравнивает представитель компании. Цены продолжат повышаться, поскольку белковые компоненты и аминокислоты продолжают дорожать, добавляет она.



У «Дамате» благодаря налаженным партнерским связям и сложившимся многолетним деловым контактам сложностей с поставками комбикормов и их компонентов в 2020 году в связи с карантином не возникало, комментирует Рашид Хайров. Однако из-за девальвации рубля один из ключевых ингредиентов комбикорма — соевый шрот — подорожал почти на 50%, цена аминокислот и витаминов выросла в среднем на 12%, минералов — на 7%, что привело к росту стоимости комбикорма на 5%, приводит данные он. «Также ожидается увеличение цен на сырье по контрактам, которые завершаются в апреле-мае-июне текущего года, производители уже предупредили о значительном повышении цен», — отметил Хайров.



Только за последние три месяца витамины и аминокислоты в среднем подорожали на 15-20%, а по отдельным позициям — до 60%, — говорил в марте Афанасьев. «В целом за последние четыре-пять лет отдельные позиции витаминов и аминокислот выросли в цене больше чем на 1000%, и эта тенденция, по нашим прогнозам, пока будет сохраняться. Стабилизация цен произойдет в лучшем случае в мае, — прогнозирует он. — Наш рынок кормов по витаминам и аминокислотам зависит на 80% от китайской продукции, а процесс налаживания логистики с Китаем займет не меньше трех месяцев».



…2021-й будет не намного легче



В этом году уже наметилась тенденция снижения производства комбикормов, в первую очередь для птицы из-за уменьшения объемов выпуска птицеводческой продукции, говорит Афанасьев. «К слову, мы ожидали резкого падения производства комбикормов с сентября, однако его не произошло, напротив, объем выпуска продукции для свиноводческой отрасли даже вырос на 1,7%, хотя для птицы — упал на 3%, — сравнивает он. — В целом полагаю, что в ближайшие полгода производство комбикормов будет ежемесячно снижаться на 3-4%».



Основные факторы текущего года — государственная политика в части регулирования цен на зерно, рост цен на все белковое сырье, сокращение спроса на комбикорма в птицеводстве, перечисляет Ненашев. «Сейчас очень непростая ситуация в птицеводстве из-за очагов гриппа птиц внутри страны, из-за нехватки инкубационного яйца в связи с закрытием европейских поставщиков, — говорит он. — Это неизбежно влечет за собой сокращение поголовья и потребления корма».



Виноградов не ожидает уменьшения производства комбикормов в этом году. «Российские птицеводы продолжат развивать экспорт, также ожидается дальнейший рост поголовья свиней. Кроме того, будут развиваться сектора животноводства, которые пока занимают небольшую долю в потреблении комбикормов, — поясняет он. — При этом зависимость от импортных компонентов сохраняется, так что на индустрию будут влиять колебания курса валют и возможные COVID-ограничения в странах-экспортерах».



В 2020 году комбикорма подорожали на 20%, за первые два месяца 2021-го — еще на 5%, приводит данные Дальнов. «Учитывая динамику цен, объем рынка комбикормов в денежном выражении в текущем году как минимум останется на уровне 2020-го. По оценке ЦОЭ, значительного снижения объема выпуска кормов также не ожидается, — отмечает он. — В отрасли свиноводства, которая потребляет около 40% комбикормов, ситуация довольно благоприятная: производство продолжает расти быстрыми темпами. В птицеводстве, на которое приходится примерно 50% потребления комбикормов, восстановление объемов производства, а также стабилизация цен ожидаются к маю».



По оптимистичному сценарию, с учетом заявленных мер дополнительной поддержки со стороны государства объемы производства птицы во втором полугодии вернутся на уровень 2020 года, продолжает Дальнов. Однако замедление темпов роста потребления мяса в целом говорит о том, что возможности экстенсивного развития комбикормовой отрасли подходят к концу. «Дальнейшее наращивание добавленной стоимости возможно за счет продолжения локализации производства сложных базовых компонентов — витаминов и аминокислот — а также премиксов и добавок», — полагает эксперт.



В этом году производство комбикормов будет зависеть от спроса на них, на который, в свою очередь, продолжат влиять покупательная способность населения и открытость границ для экспорта, считает Сергей Михнюк. «Кроме того, за последний год мы столкнулись с новым явлением в нашей отрасли: регулятор закрывает импорт кормовых компонентов из целых стран. В прошлом году закрыли Голландию, в этом — США и Испанию, — рассказывает он. — Во всех письмах в качестве основной мотивировки указано наличие остаточных следов ГМО. Не очень понятно, почему при выявлении ГМО только в одной категории продукции закрывают ввоз кормовых добавок, в которых этих следов в соответствии с технологическим процессом не может быть вообще, например кормовые добавки химического и микробиологического синтеза». С таким подходом к принятию решений в ближайшее время могут быть серьезные проблемы — начиная от неисполнения договорных обязательств, заканчивая срывами программ откорма, предупреждает Михнюк. По его словам, сейчас абсолютно все участники рынка обеспокоены, что будет дальше. «На примере Испании можно констатировать, что закрытие стран происходит почти в одночасье и нельзя никак спрогнозировать, какие новые поставщики для нас будут закрываться», — добавляет он.



К сожалению, большая часть проблем, с которыми комбикормовая индустрия столкнулась в прошлом году, влияют на нее до сих пор. «По нашим оценкам, оснований для улучшения сложившейся ситуации в 2021 нет, так как отсутствуют предпосылки для увеличения доходов населения», — говорит Назаркин, следовательно, и потребление животноводческой продукции, а значит, и комбикормов расти не будет. При этом избежать дальнейшего повышения цен на комбикорма не удастся. «Рубль по-прежнему остается слабым, и перспектив для его укрепления нет, поэтому стоимость импортных компонентов все еще будет высокой. Каким будет диапазон цен на готовую продукцию, покажет время, но, по нашему прогнозу, рост составит около 10-12%», — прогнозирует Назаркин. На этом фоне говорить о росте производства комбикормов в 2021 году слишком оптимистично. Главное для отрасли — сохранить текущие объемы и избежать падения, которое вполне может случиться, заключает он.

