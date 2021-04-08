Агрохолдинг Владимира Евтушенкова увеличил выручку почти до 33 млрд рублей

Земельный банк компании в 2020 году расширился до 565 тысяч гектаров В. Бычков

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) по итогам 2020 года увеличил выручку на 15,2% до 32,8 млрд руб., сообщила компания. OIBDA составила 9,7 млрд руб. против 4,1 млрд руб. в 2019 году. Чистая прибыль достигла 3,9 млрд руб. Такая динамика — результат увеличения масштабов бизнеса, повышения операционной эффективности земельных активов, применения эффективной торговой стратегии, роста маржинальности в сегменте «Агротрейдинг», а также наращивания объемов производства в сегменте «Молочное животноводство», поясняет компания.



Земельный банк «Степи» в 2020 году увеличился до 565 тыс. га. На конец 2019-го он составлял 416 тыс. га. «Мы намерены наращивать наш земельный банк. При этом мы ставим перед собой цель, чтобы к концу 2021 года весь имеющийся земельный банк был у нас в собственности либо в долгосрочной аренде», — сказал гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко (цитата по пресс-релизу компании). В мае прошлого года стало известно, что «Степь» купила 99% акций зернопроизводителя ООО «Высоцкое» в Ставропольском крае. Ранее в 2020-м агрохолдинг стал владельцем предприятия «Родная земля» и арендовал земли у компании «Зерно Дон» в Ростовской области.



В этом году «Степь» планирует продолжить увеличивать показатели производства. Так, под урожай-2021 компания засеяла озимой пшеницей рекордные 250 тыс. га. Это позволит получить валовой сбор на уровне 1 млн т, оценивает Недужко. Урожай всех агрокультур в 2020-м составил 1,25 млн т. «При этом благодаря грамотному применению агротехнологий в сложных агроклиматических условиях удалось сохранить объем урожая на высоком уровне», — отмечается в годовом отчете «Системы» по МСФО.



Сегмент «Молочное животноводство» продемонстрировал стабильный рост: по итогам четвертого квартала прошлого года валовой надой вырос на 17,1% к аналогичному периоду 2019-го, составив около 19 тыс. т, средняя продуктивность — 31 кг на корову в сутки. Дойное стадо компании насчитывает почти 6,7 тыс. коров. На конец 2019-го у агрохолдинга было около 5,8 тыс. коров.



Объем капитальных вложений «Степи» в 2020 году составил 2,5 млрд руб. — в основном средства пошли на обновление парка сельхозтехники и развитие инфраструктуры, а также строительство и модернизацию молочно-товарных ферм и выкуп земельных паев. Годом ранее компания направила на развитие бизнеса 1,9 млрд руб. капитальных вложений.



«Степь» — один из крупнейших российских агрохолдингов, который вошел в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова в 2014 году. Компания занимается растениеводством, садоводством, владеет молочными фермами, занимается оптовой торговлей сахаром и бакалеей, а также экспортом зерна.

