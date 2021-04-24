Эксперты: повестка России на мировом рынке АПК не соответствует мировой

Пока доля России в мировом АПК составляет 2% Pxhere

У России есть все ресурсы, чтобы стать ведущей аграрной державой, хотя пока ее доля на мировом рынке продукции АПК составляет около 2%. Об этом врио директора Центра агроаналитики Минсельхоза Дмитрий Авельцов рассказал в ходе бизнес-диалога по подготовке рекомендаций для формирования национальной позиции для Саммита ООН по продовольственным системам, который пройдет осенью в Нью-Йорке. Впервые в нем принимали участие бизнес-сообщества. По словам Авельцова, уже сейчас наша страна входит в четверку лидеров по площади пахотных земель с более 100 млн га, или почти 10% от общемирового показателя. Также на Россию приходится 20% от общемировых запасов пресной воды, она находится на втором месте после Бразилии по объему динамических запасов водных ресурсов, перечислил Авельцов.



Однако если сравнивать нынешнее положение дел в России с другими странами-лидерами по площадям пахотных земель, то получается, что стоимость сельскохозяйственной продукции, произведенной в Китае, составляет почти $1 трлн, в Индии — $400 млрд, в США — $340 млрд, тогда как у нас — около $85 млрд, привел данные он. Одна из причин низких объемов заключается в том, что Россия находится севернее перечисленных стран, но на аналогичной широте находится Канада с 38,9 млн га пашни, при этом за счет использования современных технологий и культуры производства средняя урожайность зерновых там составляет 40 ц/га, а у нас — 26 ц/га.



Следующий вопрос, на который Авельцов обратил внимание — стоимость экспортируемых товаров. Так, сейчас Россия вывозит продукции АПК примерно на $30 млрд в год, в то время как США — на $150 млрд. По его словам, средняя стоимость одного килограмма поставленной на внешние рынки продукции из России составляет $0,38, а из США — $0,65. Этот показатель крайне важен, так как чем он выше, тем больше в товарах добавленной стоимости и меньше затрат на логистику относительно стоимости товара. При этом килограмм продукции АПК из Нидерландов, Бразилии и Китая стоит минимум $1. «Пока в нашем экспортном балансе превалируют продукты без более глубокой переработки», — отметил Авельцов. Он также рассказал, что в целом в мире за год средняя цена одной тонны экспортируемой продукции commodities выросла с $228 до $385, то есть глобальные цены увеличились на 60%.



Дмитрий Авельцов, врио директора Центра агроаналитики У нас есть хороший запас по объему производства растениеводческой продукции, ее переработке. И у нас есть запас по мировым ценам, которые сейчас растут и благоприятны для продукции АПК. Сейчас существует мировое окно возможностей, которое необходимо использовать.

Кроме вопросов продвижения интересов России на мировом рынке участники обсуждали тему устойчивого производства. По словам президента аналитического центра «Агропродовольственная экономика», профессора, заведующей кафедрой аграрной экономики Высшей школы экономики Евгении Серовой, стабильность в нашем понимании — это рост по 3% в год, но в мировом контексте — это развитие сегодня, которое оставляет ресурсы на завтра. «А наше проклятие в том, что у нас много не только нефти и газа, но и воды — мы не чувствуем ограниченность ресурсов», — подчеркнула она.



Говоря о тезисах для стратегии представления интересов России на предстоящем Саммите ООН, участники заседания отмечали проблему того, что традиционно ограниченная группа стран формирует основную повестку, которая красиво звучит, но часто далека от реальных проблем в глобальном плане: люди до сих пор голодают, ресурсы доступны не для всех. И это положение хорошо отражается в цифрах: в Европе человек потребляет в среднем 83 кг мяса в год, в России — 76 кг, а в среднем по миру — 43 кг, привел данные руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.



Сейчас ряд производителей из развитых стран активно лоббируют якобы более чистое производство, например, с минимальным использованием антибиотиков, уменьшением углеродного следа. Однако это будет вести к значительному удорожанию продукции АПК, и любые необоснованные экологические ограничения — это дополнительные расходы. По словам гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, производить продукцию без антибиотиков можно, но готовы ли потребители платить несколько тысяч рублей за килограмм такой птицы — это большой вопрос. «Когда говорят об углеродном следе, сравнивая показатели ЕС и России, возникает вопрос: какие в России с этим есть проблемы? Есть в России такая повестка как углеродный след? Ее нет, но мы в это играем», — считает Юшин.



В целом, по словам участников встречи, повестка, которую продвигает ООН по продовольственным программам, часто далека от российских реалий, но производителям продукции АПК приходится в ней участвовать, чтобы быть частью мирового сообщества сейчас и в будущем. Так, например, Лахтюхов рассказал, что ФАО ООН предлагает комплекс мер по стимуляции отказа от животного белка в пользу растительного. Подобные предложения вряд ли будут актуальны в России, считают эксперты.



Сейчас, по мнению Лахтюхова, российский АПК развивается не столько экстенсивным путем, столько через увеличение эффективности. Нужно внедрять передовую генетику, контроль здоровья животных и технологии, которые позволили бы снизить общие потребности в земельных ресурсах, полагает он. Однако только высокорентабельное сельское хозяйство может задуматься о чем-то «высоком». Но как добиться устойчивой рентабельности, если сама политика государства противоречит этим задачам, рассуждает Юшин. «На какие деньги совершать подвиги?», — задается вопросом он.



Несмотря на разногласия с мировой политикой, Россия не может идти против нее, так как работа нашего АПК сейчас нацелена на экспорт, отметил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Очень важно не бежать впереди паровоза и не идти против него», — акцентировал он. При этом России нужны инновационные технологии во всех отраслях, а для этого требуются деньги, следовательно, присутствовать на экспортных рынках нужно.



При этом доходы упали уже на 10% по сравнению с показателями 2013 года, а затраты выросли на 18%, сравнил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. «Доходность в бизнесе падает, а государству хочется всего и сразу. Мы сами делаем себя неконкурентоспособными <...>, когда вводим ограничения на экспорт, и можем стать генеральской вдовой, которая сама себя высекла, чтобы жить похуже. Своими действиями мы создаем и неустойчивость глобального рынка, что подрывает доверие к нам», — добавил он. При этом, по словам Белова, задуматься об углеродном следе все-таки стоит, чтобы потом не оказаться в таком же положении, как российский топливно-энергетический комплекс при углеродном налоге в ЕС.



«Мы говорим о том, что наша повестка не соответствует мировой, но как мы будем диктовать нашу повестку? Ведь это обеспечение присутствия нашего продовольствия и бизнеса на внешних рынках», — задал вопрос руководитель подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. По его словам, именно выход на внешние рынка зачастую решает вопрос финансирования проектов АПК: без международной стабильной программы и рынков сбыта его не будет.



На внешних рынках правила игры задаются компаниями, которые разрабатывают разные для каждой страны стандарты, сказал исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Однако их нужно упорядочить, и Россия, как международный игрок, должна принимать участие в их формировании. Кроме того, он обратил внимание на то, как в нашей стране относятся к отечественной продукции: в СМИ буквально ежедневно появляются новости о большом содержании антибиотиков, гормонов роста в мясе и мышей в колбасе. По его мнению, стоит начать уважать свою продукцию АПК и продвигать эту позицию.

