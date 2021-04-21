Экспорт продукции АПК вырос на 14%

Основным покупателем российской продукции АПК стала Турция Pixabay

Экспорт продукции АПК с начала года по 11 апреля составил $7,6 млрд, что на 14% больше, чем годом ранее ($6,7 млрд), следует из данных подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». В том числе поставки продукции масложировой отрасли достигли почти $1,9 млрд (плюс 41%), зерна — $2,7 млрд (плюс 31%), мясной и молочной продукции — $267 млн (плюс 21%), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — $758 млн (минус 5%), рыбы и морепродуктов — $956 млн (минус 25%), прочей продукции АПК — $1 млрд (плюс 4%),



За отчетный период основным покупателем российской продукции АПК стала Турция, на ее рынок было поставлено сельхозсырья и продовольствия на $1,2 млрд против $1 млрд годом ранее (рост на 23%). Половина вывоза — $631 млн — пришлась на зерно. Далее идет Китай, который закупил российской продукции на $1,19 млрд ($1,16 млрд в прошлом году, плюс 2%). В его закупках преобладали товары из категории «Прочее» — на $454 млн. На третьем месте — страны ЕС, куда было поставлено продукции на $862 млн против $786 млн в прошлом году. Больше всего — на $238 млн — было отгружено масложировой продукции. В топ-5 покупателей продукции российского АПК также входят Египет и республика Корея: Египет нарастил закупки на 18% до $631 млн, Корея — на 30% до $499 млн. Египет в основном закупал зерно — на $566 млн, Южная Корея — рыбу (на $429 млн).



В начале апреля президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым говорил, что необходимо поддерживать экспорт продукции АПК с высокой добавленной стоимостью. Такое заявление он сделал в ответ на слова Патрушева о том, что для стабилизации ситуации на рынке, с начала 2021 года было приостановлено предоставление компенсации части затрат на транспортировку для экспорта таких продуктов как сахар, картофель, гречиха, бутилированное подсолнечное масло и зерно.



Патрушев также отмечал, что в прошлом году значительно вырос экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью, сейчас сельское хозяйство планомерно уходит исключительно от зернового экспорта. «Развиваем экспорт рыбы и рыбной продукции. Здесь в 2020 году появились объективные сложности в связи с пандемией, в частности у нас появились ограничения на поставки продукции в Китай, — говорил он. — С учетом этого ведем сейчас постоянный диалог с коллегами из КНР и, конечно же, открыли альтернативные маршруты и рынки сбыта через Японию в Корею, соответственно».



По словам Патрушева, в 2020 году Россия получила право поставок 38 видов продукции в 24 страны. Важной работой в сфере экспорта он называл расширение географии экспорта для нишевой продукции. «Например, отечественное мороженое у нас поставляется в 35 стран, а российский мед — в 29», — привел данные глава Минсельхоза.

