Владимир Путин: нужно поддерживать экспорт продукции АПК с высокой добавленной стоимостью

В 2020 году Россия получила право поставок 38 видов продукции в 24 страны Pixabay

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сказал, что, для стабилизации ситуации на рынке, с начала 2021 года было приостановлено предоставление компенсации части затрат на транспортировку для экспорта таких продуктов, как сахар, картофель, гречиха, бутилированное подсолнечное масло и зерно. Путин в ответ заметил, что необходимо поддерживать экспорт продукции АПК с высокой добавленной стоимостью. «Да, мы будем это делать, будем переориентировать направления поддержки», — заверил Патрушев, добавив, что у экспортеров есть достаточно большой набор инструментов, который позволяет им не уходить с зарубежных рынков (цитата по стенограмме на сайта Кремля).



При этом, по словам Патрушева, сейчас сельское хозяйство планомерно уходит исключительно от зернового экспорта, растет доля поставок продукции с более высокой добавленной стоимостью. «В 2020 году удалось добиться существенной прибавки по этой продукции. Развиваем экспорт рыбы и рыбной продукции. Здесь в 2020 году появились объективные сложности в связи с пандемией, в частности у нас появились ограничения на поставки продукции в Китай, — рассказал он. — С учетом этого ведем сейчас постоянный диалог с коллегами из КНР и, конечно же, открыли альтернативные маршруты и рынки сбыта через Японию в Корею, соответственно».



Патрушев также сообщил Путину, что в период пандемии Россия не прекращала работу по расширению доступа российской продукции за рубеж. По его словам, в 2020 году было получено право поставок 38 видов продукции в 24 страны. «Помимо этого — тоже считаем, что важная работа, — расширяем географию поставок для нишевой продукции. Например, отечественное мороженое у нас поставляется в 35 стран, а российский мед — в 29. И таких примеров у нас с каждым годом становится все больше», — привел данные глава Минсельхоза. Объем внешней торговли России в 2020 году увеличился почти на 20% и достиг $30,7 млрд, напомнил он. Патрушев подчеркнул, что впервые отечественный аграрный экспорт превысил импорт, таких результатов не было достигнуто ни в России, ни в Советском Союзе. «Мы стали нетто-экспортерами продовольствия», — подчеркнул министр.



Между тем, экспорт продукции с действительно добавленной стоимостью особо не растет, сказал «Агроинвестору» старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. «Об этом говорит и средняя стоимость поставок за рубеж — она снизилась с $412/т в 2019 году до $385 /т в 2020-м. Страны, прежде всего, европейские, экспортирующие продукцию с добавленной стоимостью, имеют среднюю стоимость экспорта в диапазоне $1-1,8 тыс./т, то есть в несколько раз выше России», — прокомментировал он.



По мнению Никиточкина, основная поддержка должна иметь две грани: с одной стороны, организационная — активные торговые представительства за рубежом, помогающие продавать продукцию максимально конечным покупателям, а не иностранным дистрибьюторам на границе России или другой страны. «С другой стороны, финансовая — для выравнивания рентабельности поставок, потому что довольно часто поставки на внутренний рынок более маржинальные, чем на внешний. Это и косвенное (прямое запрещено нормами ВТО) субсидирование логистики, сертификации, зарубежного продвижения», — считает Никиточкин.



При этом, например, аграрии Алтая и Сибири проигрывают конкуренцию на внутреннем рынке из-за высокой стоимости логистики, пишет РИА «Новости» со ссылкой на письмо заместителя председателя аграрного комитета Совета Федерации, представителя Алтайского края Сергея Белоусова, которое он направил в Минсельхоз. В своем обращении он предложил министерству увеличить компенсацию затрат сельхозпроизводителей на транспортировку продукции c 25% до 50%, отметив, что нынешнего уровня поддержки недостаточно, чтобы обеспечить необходимый объем поставок в центральную часть страны, пишет издание.



В письме также говорится, что сельскохозяйственную продукцию приходится везти за тысячи километров, из-за чего ее стоимость для конечного потребителя в европейской части страны значительно возрастает, пишет РИА «Новости». Кроме того, Белоусов подчеркнул, что Алтайский край и Сибирь традиционно являются зерновыми житницами страны, а также лидерами в производстве круп, и на внутреннем рынке есть большая потребность поставок из этих регионов. В документе также отмечается необходимость расширения номенклатуры перевозимых грузов, и распространение действия постановления правительства России, в том числе на продукты переработки зерновых — сейчас оно работает только в отношении зерна. «Поэтому наши сельхозтоваропроизводители вынуждены отправлять в страны Юго-Восточной Азии сырье, а не продукцию глубокой переработки, которую экспортировать сегодня оказывается невыгодно», — пояснил Белоусов в обращении.

