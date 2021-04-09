Внутреннее потребление зерна не увеличивается

Запасы зерна в апреле в этом году находятся на уровне мая предыдущих лет Е. Разумный

Внутреннее потребление зерна не растет и сохраняется на уровне прошлого года — около 80 млн т в год, и вероятность его увеличения, как и расширения производства мяса, крайне низкая. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry рассказал гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Производство кормов за последние два месяца было ниже, чем в предыдущие периоды. Потребление продовольственного зерна тоже не растет: производство крупы стагнирует, а муки — снижается, отметил он.



Животноводы должны были стать главными бенефициарами введения экспортных пошлин, и логично было бы, если бы они ответили на них ростом потребления зерна и, соответственно, увеличением поголовья, рассуждает Петриченко, ведь они получают зерно по более низким ценам, чем конкуренты на Украине и в Бразилии. Однако на текущий момент поголовье птицы упало, а темпы роста поголовья свиней в сельхозпредприятиях замедлились, отметил он. При этом из-за экспортных ограничений растениеводство оказалось в «очень ущербном положении» по сравнению с другими подотраслями АПК, подчеркнул Петриченко.



На сегодняшний день экспортные цены на зерно снижаются гораздо быстрее, чем внутренние. Это связано с тем, что темпы вывоза в первой половине текущего сезона из-за ожидания пошлин были значительно выше, чем во все предыдущие — даже по сравнению с рекордным сезоном-2017/18. Причем рекордные отгрузки наблюдались не только по пшенице, но и по ячменю. В итоге запасы зерна в апреле в этом году находятся на уровне мая предыдущих лет, соответственно, и цены на него не падают, пояснил руководитель «ПроЗерна». Темпы экспорта до конца сезона, по его оценке, составят не более 1-1,5 млн т в месяц, соответственно, ситуация с низкими запасами сгладится. В целом в этом сезоне на внешние рынки может быть поставлено около 46,4 млн т зерна, тогда как ранее экспортный потенциал оценивался на уровне 50,9 млн т, добавил Петриченко.



«Не стоит забывать и про валютный курс — стоимость доллара за последний год выросла с 65 руб. до 77 руб. Соответственно, в рублевом выражении цены на зерно увеличились», — отметил Петриченко. При этом, по его словам, переработчики из-за пошлины выставляют очень низкие базовые цены, что является крайне болезненным для производителей зерна.

