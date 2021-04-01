Посевная сюрпризов. Яровой сев подорожает на 20%, а регулирование рынков может не позволить аграриям отыграть рост затрат

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Сельхозпроизводители начали выходить в поля уже в феврале, хотя отдельные регионы сообщали о задержке старта весенней посевной кампании. По прогнозу Минсельхоза, яровой сев будет проведен на 51,5 млн га. В этом году большинство аграриев не планирует менять севооборот и/или сокращать площади, однако вмешательство государства в рынок вызывает у них озабоченность. Расходы на сев растут, а маржа ожидается ниже, чем год назад

Подготовка к весенним полевым работам проходит штатно, в ближайшее время регионы юга начнут массовый сев, рассказывал в середине марта на заседании правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Общая посевная площадь под урожай 2021 года по прогнозу ведомства должна составить 80,5 млн га.



Планы и ожидания

Весенняя посевная кампания-2021 началась в южных регионах еще в феврале. Тогда о первых полевых работах сообщал Крым и Ставрополье. По оценке Минсельхоза, озимыми зерновыми под урожай этого года занято 19,4 млн га. Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находится порядка 80% посевов, что несколько ниже уровня прошлого года. «Определенным образом сказался недостаток осадков осенью прошлого года. Но мы отмечаем постепенное улучшение ситуации. Более точный прогноз можно будет сделать после схода снега и начала активной вегетации», — комментировал Патрушев. Общая посевная площадь в текущем году вырастет на 600 тыс. га, 51,5 млн га запланировано под яровые. Будут увеличены посевы зерновых и зернобобовых, кормовых культур, а также овощей и картофеля в организованном секторе. Также существенно вырастет закладка виноградников. На 15% (до 1,062 млн га) расширятся площади под сахарной свеклой, докладывал министр.



Второй год подряд посевная в ситуации полной неопределенности, считает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «В прошлом году было начало локдаунов, не было понятно, кому работать, можно ли работать, будет ли спрос, что будет с экономикой. В 2021 году ясности относительно будущих цен еще меньше: неожиданные для участников рынка меры по государственному регулированию внутренних цен, сложная закупочная политика импортеров на внешнем рынке, — перечисляет она. — Все это очень негативные обстоятельства для планирования бизнеса». Среди позитивных факторов эксперт называет в основном высокие цены на все аграрные сырьевые товары на мировом рынке.



Это будет яровой сев сюрпризов, продолжает Снитко. Все понимают, что ввиду наличия пошлин на зерновые пересев погибших озимых логично сделать масличными. Но и над масложировым сектором висит дамоклов меч пошлин (на масла), если они будут введены — рентабельность масличных будет скорректирована. Тем не менее все-таки стоит ожидать роста сева масличных, альтернативных зерновых, которые не попали под пошлины (овес, например), и различных нишевых культур. Если позволит погода, в первую очередь посевы масличных увеличит Поволжье, а Юг и Центральная Россия прирастут по площадям сахарной свеклы, прогнозирует эксперт.



Самой большой вопрос грядущего сева — будет ли выполнен план по яровым, комментирует директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина​. «Введение пошлины на экспорт снизило цены, у производителей падает доходность. Если в прошлом году рентабельность при выращивании пшеницы оценивалась в 50-70%, то в этом году она опустится до 30%, — полагает она. — Из-за этого может быть пересмотрена структура сева: кто-то уйдет от пшеницы в более прибыльные масличные, неплохим вариантами могут быть кукуруза и соя. Некоторые аграрии могут отдать предпочтение ржи и овсу». Таким образом, объем производства пшеницы в 2021 году сократится, и это поддержит цены на нее в новом сезоне.



Площади под озимыми увеличились, и это хороший тренд, считает Тюрина: так как урожайность озимой пшеницы в 2,5 раза больше, чем яровой, именно первая в значительной степени обеспечивает хороший валовый сбор. Прогнозы относительно гибели озимых пока оптимистичные: с начала зимы доля не перезимовавших зерновых упала с 20 до 7%, отмечает она. На юге страны осадки улучшили состояние озимых культур, которые взошли практически на всей площади. По мнению эксперта, центральные регионы страны выйдут в поле чуть позже, чем обычно, из-за погодных условий.







По мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, после введения экспортных квот и пошлин у аграриев мог появиться соблазн уменьшить посевы яровой пшеницы. Также можно предположить, что сельхозпроизводители снизят площади под сахарной свеклой. «Эти агрокультуры могут заменить в первую очередь масличными, так как их конъюнктура определяется мировыми ценами на масло, и даже при наличии экспортных пошлин цены на них сейчас находятся на высоком уровне, — рассуждает он. — Также яровую пшеницу аграрии могут частично заместить в яровом севе ячменем или кукурузой». Однако стоит понимать, что яровая пшеница занимает не такие большие площади, как озимая, которая уже посеяна, поэтому серьезно севооборот в этом сезоне изменить не удастся, обращает внимание эксперт. К тому же не у всех сельхозпроизводителей есть достаточное количество семян для того, чтобы заменить пшеницу другими агрокультурами, добавляет Сизов. В марте «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в этом году с 76,2 млн т до 79,3 млн т, сократив оценку потерь озимых посевов с 16% до 9,9%.







Аналитический центр «Русагротранса» оценивает долю посевов озимых в плохом состоянии на уровне 8-10%. «Их состояние существенно улучшилось с засушливой осени 2020 года, особенно за счет юга благодаря значительным осадкам в зимний период, — рассказывает руководитель центра Игорь Павенский. — Более того, состояние части посевов еще может выправиться». Впрочем, возможно и ухудшение состояния озимых из-за сформировавшейся корки в ряде центрально-черноземных регионов, что может вызвать гибель посевов при условии дальнейших колебаний температуры. «Но в конце года в северной части Центральной России посевы были в достаточно хорошем состоянии, и есть шанс, что значительная их часть выживет и даст урожайность не ниже средней», — заключает эксперт. Его оценка будущего урожая пшеницы в марте составляла 78,5-80,5 млн т.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов полагает, что динамика роста посевов сахарной свеклы в этом году будет скромнее, чем ожидает Минсельхоз. При отпускной цене сахара с завода в 36 тыс. руб./т (такие уровни зафиксированы правительством в качестве меры регулирования рынка) независимым свекловодам сеять свеклу становится невыгодно. «Цена свеклы составляет примерно от 7,5% до 8,5% стоимости сахара, или 2,7-3 тыс. руб./т. При такой цене сахарной свеклы растениеводы смогут заработать только при сверхвысокой урожайности и сахаристости агрокультуры, что бывает нечасто», — подчеркивает эксперт. Свекла — весьма капиталоемкая агрокультура, вложения в ее производство в 2020 году составляли примерно 100 тыс. руб./га, а в 2021-м будет минимум на 10% больше, прогнозирует Иванов. «Так, по нашим оценкам, себестоимость производства сахара из тростникового сырца без учета пошлины и процентов за кредиты сейчас составляет не менее 41 тыс. руб./т. То есть установленная государством цена реализации свекловичного сахара не просто крайне низка, а заметно ниже мировых цен на сахар, чего вообще никогда не было в истории России до наступления эры перепроизводства (сезоны-2016/17 и 2019/20)», — рассказывает он.



Конечно, при цене в 36 тыс. руб./т вертикально интегрированные холдинги будут и дальше засевать запланированные площади, возможно, даже немного их увеличат, если позволяет земельный клин и севообороты, добавляет Иванов. Но независимые аграрии, которые не имеют собственных уборочных комбайнов и долгосрочных договоров на продажу/переработку свеклы, наверняка сократят площади или вовсе откажутся от производства свеклы при таких ценах, допускает эксперт. И чем раньше отменят регулирование цен на сахар, тем больше шансов, что посевы этой агрокультуры вырастут. «Дело в том, что ее начинают сеять с 20 марта, а порой и раньше, если позволяют погодные условия. К 20 апреля на юге сев обычно уже заканчивается, в центре он обычно длится до середины мая. И если регулирование цен отменят слишком поздно, то большая часть производителей примет решение и уже посеет другие агрокультуры, отказавшись от сахарной свеклы, ведь нужно своевременно заказать, оплатить и получить семена», — поясняет Иванов.







Севообороты все же будут стабильны

Как показал экспресс-опрос аграриев, перспективы посевной кампании-2021 достаточно хорошие, говорит старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Среди позитивных факторов он выделяет большие, чем в прошлом году, запасы влаги в почве, отсутствие значительных проблем со всходами, достаточно высокие цены на продукцию растениеводства как в прошлом году, так и в этом, что позволило хорошо подготовиться к этой кампании и рассчитывать на отличную рентабельность и в 2021 году. Так, например, рентабельность по EBITDA растениеводческого дивизиона «Черкизова» выросла с 37% в 2019 году до 56% в 2020-м, «Русагро» — с 23% до 44% соответственно, приводит данные аналитик. «Аграрии из вертикально-интегрированных холдингов отмечают, что структура посевов сколько-нибудь значимых изменений не увидит вследствие того, что их севооборот направлен на обеспечение зерном внутрихолдинговых комбикормовых заводов, имеющих достаточно устоявшиеся рецептуры кормов, — рассказывает Никиточкин. — Небольшие же хозяйства говорят о том, что структура посевов соответствует полученным коммерческим заказам, которые не изменились с прошлого года». Более крупные предприятия в среднем также не особенно меняют севооборот, немного снижая долю сахарной свеклы, увеличивая посевы бобовых, по которым ожидают хорошую ценовую конъюнктуру, и, на удивление, наращивают площади пшеницы, надеясь, что летом экспортные пошлины и квоты будут отменены.



Опрошенные «Агроинвестором» аграрии в основном не планируют вносить коррективы в севооборот. Некоторые из них уже вышли в поля, хотя позднее, чем обычно. В этом году в Краснодарском крае выпало очень много снега, такого обширного снежного покрова на полях агрофирмы «Прогресс» не было уже три года, рассказывал в середине марта гендиректор хозяйства Александр Неженец. «Для нас большое количество снега — это положительный фактор: во-первых, почва питается влагой, во-вторых, посевы защищены от холода, — пояснял он. — Яровой сев в этом году мы начинаем позже — в середине марта, два предыдущих сезона — уже с 23 февраля. Однако никаких потерь более поздний сев не принесет — в принципе это нормальные для нас сроки».



Корректировать севооборот «Прогресс» не планирует. Около 45% площадей в компании занимает пшеница, и она по-прежнему останется главной агрокультурой, несмотря на решения правительства по регулированию экспорта, говорит руководитель. Хотя, добавляет он, принимаемые меры, безусловно, снижают доходность агрофирмы и не способствуют расширению инвестиций в развитие бизнеса. Состояние озимой пшеницы и ячменя в «Прогрессе» на середину марта оценивалось как хорошее, а вот посевы рапса вызывали беспокойство: из-за отсутствия осадков осенью он взошел очень поздно, но есть надежда, что весной ситуация выправится.



У самарского агрохолдинга «Зерно жизни» (входит в «СИНКО») никаких существенных изменений в структуре ярового сева в этом году тоже не предвидится. «Севооборот для нас закон, и отдельные флуктуации по предстоящему севу связаны лишь с переходом с пятипольного севооборота на шестипольный вследствие внедрения no-till, — рассказывает директор компании Андрей Зорин. — К тому же к посевной уже все закуплено — техника, семена, ГСМ, СЗР, удобрения». По его словам, в более долгосрочной перспективе изменения возможны, но все они связаны только с окончательным переходом хозяйств холдинга на технологию no-till и с оптимизацией агрологистики, в том числе с укрупнением участков под ту или иную агрокультуру.



К 9 марта у концерна «Покровский» (Краснодарский край) уже на 90% была проведена первая подкормка озимых культур и на 60% засеян горох (площадь сева последнего — 10 тыс. га). Около 280 га озимого рапса тоже будут пересеяны горохом — взойти масличной культуре помешала погода. «Главное изменение этого года — серьезное увеличение сева сахарной свеклы: на 7,2 тыс. га до 28,3 тыс. га, — делится управляющий агробизнесом компании Станислав Кашуба. — Есть опасения, что фермеры могут сократить площади под этой агрокультурой — а мы, имея три сахарных завода, должны думать об их обеспечении сырьем». Что касается зерновых (пшеница, ячмень), то их структура сева не поменяется, под них все также будет отведено 137 тыс. га. Из озимых более 65% в хорошем состоянии, об итоговых потерях судить пока рано, считает Кашуба. Непосредственно перед началом работ на основании данных о содержании влаги в почве также будет принято решение об изменении густоты сева технических культур.







Что касается ситуации на рынке, то концерн внимательно за ней наблюдает и рассматривает вопрос сокращения ранее запланированных инвестиций в агробизнес. В 2017—2020 годах компания вкладывала по 3-5 млрд руб. в год. «Мы очень озабочены резким усилением администрирования в такой рыночной и конкурентной сфере, как сельское хозяйство», — поясняет Кашуба. В частности, беспокоит ситуация с ограничением цен на сахар. Если бы не сахарные заводы, которые принадлежат «Покровскому», концерн сократил бы посевы сахарной свеклы в связи с низкой рентабельностью этого бизнеса и неопределенностью на рынке. Принимаемые административные и тарифные меры избыточны, а складывающаяся тенденция может быть опасна для рынка, предупреждает топ-менеджер.



Агрохолдинг «Степь» (АФК «Система») приступил к посевной работе уже 8 марта. «Начали с ранних яровых, а именно гороха, далее будет ячмень, коррективы в структуру посевов вносить не планируем, уровень влаги в почве позволяет высевать все запланированные агрокультуры, — рассказывал в середине марта гендиректор компании Андрей Недужко. — Настрой на работу оптимистичный, планируем получить хороший результат, у нас все для этого есть». 60% посевных работ в этом году агрохолдинг проводит с использованием нулевой технологии обработки почвы. Ожидается существенное увеличение урожая за счет наращивания земельного банка (до 560 тыс. га) и площади сева, а также более благоприятных погодных условий по сравнению с предыдущим годом, который был отмечен скудностью осадков, что, конечно, повлияло на сбор с гектара.



«Технологии и площади под сельхозкультурами мы в этом году менять не будем — техкарта выстроена, севооборот налажен», — сообщает замдиректора агрохолдинга «Канашский» (Чувашия) Валерий Жуков. К тому же компания подписала договор о фиксированных объемах производства с местным Минсельхозом и не может их скорректировать, чтобы не лишиться господдержки. Общая площадь сева составит 3,6 тыс. га, из них озимой пшеницей занято 1,1 тыс. га. Яровой сев начнется примерно 1 мая, но возможны корректировки в зависимости от погодных условий, не исключает руководитель.



А вот самарский «Колос» планирует добавить в севооборот твердую пшеницу и, возможно, сою. По словам директора компании Румиля Фахурдинова, эти агрокультуры кажутся довольно привлекательными с точки зрения рентабельности. В этом году предприятие засеет около 2 тыс. га.



Внесет коррективы в план ярового сева и «Сибирский хлеб» (Новосибирская область). «Скорее всего, мы заместим определенный объем колосовых масличными, что связано с ростом рентабельности последних», — поясняет гендиректор предприятия Павел Миклухин. Хотя точное решение будет принято уже непосредственно перед севом на основании анализа остаточной влаги в почве и предполагаемых осадков, добавляет он. К посевной компания приступит во второй половине апреля. В марте шла активная подготовка к ней, ремонт техники. Яровой сев будет проведен на 5 тыс. га. В перспективе руководитель не исключает сокращения площадей. По его мнению, действия властей — регулирование рынков путем введения пошлин — могут вылиться как минимум в падение качества продовольствия. «Ограничения, наложенные на отечественный зерновой сектор, приведут к тому, что с каждого килограмма пшеницы аграрии могут недополучить около 5 руб. при условии, что на мировом рынке стоимость тонны зерна составляет примерно $200, — дополняет Жуков. — Так, только для нашего агрохолдинга это 75 млн руб. недополученной прибыли в год».



Доля минудобрений в стоимости пшеницы Хотя цена минеральных удобрений не всегда оправдывает ожидания сельхозпроизводителей, затраты на их приобретение в общей структуре расходов остаются невысокими. Так, по данным Минсельхоза, доля их стоимости в средневзвешенной цене на пшеницу в 2019 году не превышала 13,5%. По оценке ИКАР, в 2020 году этот показатель составил 12%. А по информации консалтинговой компании EY, затраты на минудобрения в цене реализации социально значимых продуктов питания (в частности, хлебобулочных изделий) составляют не более 1-2%, приводит цифры Максим Кузнецов из РАПУ.

Затраты больше, маржа меньше

О снижении доходов говорят и другие сельхозпроизводители. «Из-за ограничительных мер, введенных государством, мы испытываем некоторую озабоченность, цена реализации пшеницы снизилась с 15-16 тыс. руб./т осенью до 11-12 тыс. руб./т сейчас», — комментировал Фахурдинов в середине марта. «Колос» планировал более скорый переход к новым технологиям, использованию беспилотных дронов, а также работы по селекции семян зерновых. Все это пока пришлось отложить, так как непонятно, как ситуация на рынке зерна будет развиваться дальше. По оценкам руководителя, рентабельность растениеводов в 2021 году будет меньше, чем в 2020-м, так как продолжили расти в цене СЗР, ГСМ, минеральные удобрения. Сама компания все средства производства для ярового сева приобрела заблаговременно, в декабре-январе, проблем с закупкой не было. «Правда, подорожали удобрения (в среднем на 20%) и ощутимо увеличилась стоимость семян подсолнечника», — отмечает Фахурдинов. В этом сельхозгоду предприятие купило новую сеялку, а также достраивает новое зернохранилище, которое позволит одновременно хранить уже до 9 тыс. т зерна.



Шаги, предпринятые государством в сфере регулирования рынка — и квоты, и пошлины — Миклухин оценивает негативно. Вероятнее всего, они плохо отразятся на рентабельности «Сибирского хлеба», опасается он. «Цены на нашу продукцию власти ограничивают, а затраты только растут», — обращает внимание руководитель. Так, удобрения в зависимости от вида стали стоить на 30-70% больше, чем годом ранее, а, например, КАС к середине марта невозможно было найти в продаже. Подорожало топливо, импортные запчасти. С января увеличилась и кадастровая стоимость земли (для «Сибирского хлеба» — в 4-5 раз), что повлечет рост земельных платежей. «Мы пока закупили не все СЗР, минудобрения, так как наши потребности, к примеру, в тех же удобрениях зависят от сроков поставки, — делится Миклухин. — Но если будем приобретать все в тех же объемах, что и в прошлом году, то рост себестоимости будет серьезным — не менее 20%. На развитие остается все меньше средств».



Все хозяйства агрохолдинга «Степь» полностью обеспечены семенами, удобрениями, средствами защиты растений, сообщал Андрей Недужко в середине марта. «Сейчас мы ориентированы на внедрение большого количества инновационных проектов, которые направлены на увеличение урожайности и снижение себестоимости технологических работ, например, в этом году структура посевных площадей сформирована с помощью системы искусственного интеллекта, — рассказывал он. — Тестируется система планирования и оптимизации полевых работ с применением более 3 тыс. ед. сельскохозяйственной техники».

Компания максимально использует новые сорта отечественной селекции, которые «не хуже западных аналогов», утверждает топ-менеджер. Удорожание весенней посевной кампании он оценивает в 20-30% из-за ощутимого роста цен на ГСМ, минудобрения, СЗР.



Концерн «Покровский» семена ярового сева закупил в нужном объеме заранее, их цена с прошлого года выросла в среднем на 10%, оценивает Станислав Кашуба. А вот с минудобрениями возникли проблемы: мало того, что стали значительно дороже (до 30%), у самих поставщиков они оказались в дефиците, — уверяет он. — Например, ЖКУ к середине марта мы смогли закупить лишь 25% от потребности». Рентабельность бизнеса, по его мнению, в 2021 году уменьшится из-за введенных пошлин и роста себестоимости. Хотя сам Кашуба все-таки надеется на достойный урожай и высокие цены на него.







Агрохолдинг «Зерно жизни» к проведению посевной готов на 98%, осталось завезти в хозяйства остатки необходимых удобрений и семян подсолнечника, говорил в первой декаде марта Зорин. «Все контракты на поставки сельхозтехники, ГСМ, семян, СЗР и аммиачной селитры были заключены в прошлом году. Почти всеми семенами, за исключением гибридов подсолнечника и кукурузы, мы, имея собственный семенной завод, обеспечиваем себя сами, — акцентировал внимание он. — Особых сложностей с приобретением средств производства не было, за исключением одной: неожиданно по каким-то причинам в стране возник дефицит сложных удобрений (аммофоса, азофоски), и несмотря на то, что большую их часть удалось купить, остатки „выцарапываем“ сейчас буквально по тоннам». Самый впечатляющий рост при этом демонстрируют цены на азотные удобрения, которые подорожали на 20-25%. «Почти так же ведут себя импортные гибриды подсолнечника. Общий рост затрат на посевную в этом году Зорин оценивает в 10%.



Далеко не все для посевной имеет смысл приобретать заранее, считает Валерий Жуков. Так, чтобы иметь нужный объем топлива, достаточно за 3-4 дня позвонить поставщикам и сообщить, сколько нужно подвезти. Такая же схема и с СЗР: заранее бывает трудно сказать, с какими вредителями и болезнями придется столкнуться и насколько критической будет ситуация. Но есть возможность докупать необходимое в процессе. По словам руководителя, в 2021 году самый активный рост стоимости наблюдается на минудобрения и технику. В целом же посевная кампания будет дороже на 15-20%.



Аграрии повышают эффективность производства Андрей Вовк, гендиректор «ФосАгро-Регион» В этом году особенно заметен тренд на повышение эффективности сельхозпроизводства. Многие хозяйства дополняют традиционные для себя виды предпосевных удобрений — простые азотные, азотно-фосфорные — современными разработками: сульфоаммофосом, NPK-удобрениями с серой, гранулированным сульфатом аммония. Кроме того, в этом году мы ожидаем широкого применения комплексных удобрений с микроэлементами — с цинком, с бором. Традиционно наблюдается высокий спрос на жидкие комплексные удобрения, применение которых в прошлом году помогло аграриям компенсировать последствия дефицита влаги после бесснежной зимы и последовавшей за ней летней засухи.

Цены на минудобрения не зафиксируют

В этом году традиционно вырастут в цене все средства производства и материалы, цены на которые индексируются из-за курса валюты, комментирует Дарья Снитко. В первую очередь это агрохимия, удобрения, сельскохозяйственная техника (запчасти, ремонт и прочее), перечисляет она. Об этом говорит и Елена Тюрина. По ее оценке, затраты на 1 га посевов в текущем году вырастут как минимум на 15%.



В целом по году минудобрения подорожают на 15-20%, ГСМ — на 5-7%, остальные затраты повысятся на уровень инфляции (3-5%) и девальвации (около 3,1% согласно оценке Минэкономразвития), прогнозирует Максим Никиточкин. Таким образом, в общем себестоимость растениеводческой продукции вырастет на 6-8%.



По информации же Минсельхоза, обеспечение аграриев средствами производства идет в обычном режиме. Всего в 2021 году сельхозпроизводителям необходимо 4,6 млн т дизельного топлива и 720 тыс. т автобензина. Традиционно почти половина этого объема требуется на обеспечение посевной, и опасений по поводу дефицита ГСМ у ведомства нет. На первую декаду марта темпы закупки топлива опережали прошлогодние, к старту полевых работ обеспеченность будет полная, уверял Дмитрий Патрушев. Стоимость дизельного топлива по сравнению с прошлым годом немного снизилась, вместе с тем на 10% выросли цены на 92-й бензин.



В текущем году в наличии у аграриев имеется 938 тыс. ед. основной сельскохозяйственной техники. Планомерно увеличивается энергообеспеченность сельхозпредприятий. По оценке Минсельхоза, в текущем году она достигнет 153 л. с. на 100 га. Прогноз ведомства по приобретению сельхозтехники и оборудования на 2021 год — не менее 60 тыс. единиц.



Обеспеченность семенами зерновых культур к старту посевной составляла 100%, докладывал министр. Он также отмечал, что удельный вес отечественных семян продолжает увеличиваться, в частности, рост наблюдается по зерновым, зернобобовым, сое и рапсу. Что касается минеральных удобрений, то Росстат по итогам прошлого года зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций в пределах от 11 до 41%. По данным региональных минсельхозов, средняя цена отдельных видов минеральных удобрений для аграриев с начала года выросла еще на 10-20%.



Февральские цены на диаммофоску были на 33% выше, чем средние в 2020 году, на аммофос и диаммофос — на 49%, в целом на калийные — на 4%, на азотные — на 15%, приводит цифры Никиточкин. Но это компенсационный рост, подчеркивает он: «В 2020 году цены на азотные удобрения снизились на 6%, на калийные — на 20%, на фосфорные — на 19%, на те же аммофосные — на 10-20%».



11 марта Минсельхоз предложил зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений как минимум на два-три месяца, на время весенних посевных работ. В качестве ценовой базы предполагалось использовать формулу: справедливая цена равна среднему уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021-й. Соответствующий проект постановления правительства для заключения с производителями и поставщиками минеральных удобрений соглашений о снижении и поддержании цен на продукцию был подготовлен ведомством уже через неделю. Договоренности должны были действовать до 1 июля, следовало из документа. Министерство ожидало, что заключение соглашений позволит стабилизировать цены на минудобрения на внутреннем рынке для штатного проведения аграриями весенних полевых работ в стране в текущем году.



Однако Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) выступила против предложенных Минсельхозом соглашений: они будут носить дискриминационный характер, противоречить антимонопольному законодательству, затруднять инвестиционные проекты производителей удобрений, а также могут привести к торговым расследованиям и введению заградительных пошлин на российскую сельхозпродукцию в других странах. У подавляющего большинства российских сельхозпроизводителей есть необходимые средства для покупки минеральных удобрений по рыночным ценам, уверена РАПУ.



«После падения цен на ключевые виды минеральных удобрений на 40% в 2019—2020 годах сейчас в России наблюдается восстановительный тренд, между тем, эти цены по-прежнему ниже, чем в 2015-м, о чем свидетельствуют данные Росстата, — комментирует исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов. — Благодаря успешно применяемой в России методике ценообразования ФАС на минудобрения и реализации комплекса мер по сдерживанию цен со стороны производителей в условиях резких изменений макроэкономической ситуации разница между экспортной ценой и ценой на минеральные удобрения на внутреннем рынке достигает 20-30%». С одной стороны, это позволяет российским экспортерам сельхозпродукции эффективно конкурировать на глобальных рынках продовольствия. С другой — это значит, что производители минудобрений ежегодно опосредованно транслируют в АПК миллиарды рублей своей потенциальной прибыли и инвестиционных ресурсов, акцентирует внимание он.



Несмотря на вопрос цены, в целом дефицита минудобрений не прогнозируется, говорил Патрушев. По предварительным расчетам агроведомства, объем их приобретения в текущем году будет на 0,5 млн т больше уровня 2020 года и составит 4,5 млн т. Значительная доля — переходящие остатки 2020 года. На середину марта аграриям оставалось закупить для проведения весенних полевых работ еще 1,4 млн т.







К началу весеннего сева сельхозпроизводители аккумулировали под яровой сев 2,1 млн т минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательного вещества), сообщает РАПУ. Это на четверть больше, чем в прошлом сезоне. «Весь объем продукции, законтрактованный заблаговременно, был доставлен в регионы своевременно, — уверяет Кузнецов. — Поставки продолжаются согласно графику, нехватки минудобрений нет и не предвидится».



И производители удобрений, и Минсельхоз, и Минпромторг неоднократно призывали аграриев приобретать удобрения под весенний сев заблаговременно, в сентябре — декабре, напоминает он. Во-первых, в этот период цена на них ниже, чем накануне полевых работ. Во-вторых, раннее планирование позволяет гарантировать поставку в срок. Наконец, при заблаговременном контрактовании производитель может предоставить специальные условия оплаты и доставки. Доля хозяйств, следующих этим рекомендациям, ежегодно увеличивается, хотя все еще случаются отдельные всплески ажиотажного спроса. В частности, регионы, заявлявшие в начале февраля о якобы сложностях приобретения (Амурская область, Красноярский край и др.), не оформили заявки заблаговременно и пытались срочно исправить ситуацию, ссылаясь на дефицит у производителей. Все вопросы были оперативно решены до начала сева, утверждает Кузнецов.



Что касается структуры закупок минудобрений в целом, то она остается традиционной для весны. По информации РАПУ, порядка 60% приходится на азотные удобрения, порядка четверти — на NPK, 10-15% — на фосфорные удобрения. В свою очередь, во всех сегментах наметился рост спроса на удобрения с серой и удобрения в жидкой форме — не исключено, что этот тренд будет определять потребление в течение всего года.



В подготовке статьи принимали участие Елена Максимова, Екатерина Шокурова

