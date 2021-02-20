Потенциал экспорта зерна в этом сезоне может снизиться до 43 млн тонн

Из-за сокращения вывоза зерна увеличатся его переходящие запасы А. Гордеев

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на сельскохозяйственном форуме «Зерно России — 2021» в Краснодаре заявил, что в этом сельхозгоду потенциал экспорта российского зерна из-за введения пошлин может опуститься до 43-46 млн т с 50-51 млн т, сообщил «Финмаркет».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский подтвердил «Агроинвестору», что потенциал вывоза зерна действительно составляет около 51 млн т. «Но, по нашим расчетам, вывезено будет около 48 млн т, из которых уже к марту будет отгружено около 41 млн т, включая около 34,5 млн т пшеницы (с учетом поставок в страны ЕАЭС). После повышения пошлины на пшеницу с 1 марта и начала действия с 15 марта пошлин на ячмень и кукурузу темпы экспорта существенно снизятся, в том числе из-за высокой конкуренции на рынке пшеницы со стороны остальных стран-экспортеров, включая Австралию, Аргентину, США, Канаду», — считает эксперт.



По его мнению, это приведет к росту запасов к концу сезона до второго по величине уровня после рекордного по этому показателю сезона-2017/18. «В том случае, если мы получим высокий урожай зерна — до 125 млн т и более — в 2021 году, а все шансы на это есть, это может создать дополнительное давление на внутренние цены в начале следующего сезона помимо начала действия механизма плавающих пошлин на все основные зерновые», — прокомментировал Павенский.



«С учетом февраля отгрузим около 40 млн т зерна и дальше будет ступор, тупик из-за пошлин, особенно после того, как начнут действовать ограничения на ячмень и кукурузу», — оценил Петриченко в ходе форума. Больше всего снизится экспорт пшеницы, которой вместо 40-41 млн т будет вывезено «в лучшем случае 35-36 млн т, в худшем — 34 млн т», уверен он. «В итоге мы придем к тому, что объем переходящих запасов будет 18-19 млн т. Это излишне много, это "лишнее" зерно, оно не полезно для зерновой индустрии», — подчеркнул эксперт.



По мнению Петриченко, начальная цена на зерно нового урожая может составить $250 за тонну. «Хотя сейчас о ценах на новый сезон никто не говорит, потому что с этой плавающей пошлиной что-либо планировать бессмысленно. Каждую неделю новая пошлина», — сказал Петриченко. Он отметил, что самой большой проблемой является именно еженедельное определение плавающей экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень. «Контракт иногда исполняется до двух месяцев. Получается, что за время после того, как стороны договорились о цене, до таможенной декларации пошлина сменится если не четыре, то восемь раз. Кто так работает?», — задался вопросом он.



Петриченко также раскритиковал способ определения пошлины с помощью ценового индикатора по контрактам FOB Новороссийск, отметив, что это самая высокая экспортная котировка. «Но довольно большой объем зерна экспортируется из малых портов, а там цены существенно ниже, — сказал он на форуме. — Допустим, текущая цена пшеницы (протеин 12,5%) на глубокой воде составляет $282 за тонну, а на малой — $252 за тонну. На глубокой воде выше и ставки фрахта». Петриченко считает, что новый порядок экспорта «ставит в невыгодное положение кукурузу и ячмень из-за того, что цена отсечения при расчете пошлины на эти культуры меньше, чем на пшеницу» ($185 против $200 за тонну). «Получается, если они близки по цене с пшеницей — а в это время такое может быть, более того — в определенные моменты она может оказаться и дороже пшеницы, то, получается, что кукуруза будет облагаться большей пошлиной, чем пшеница», — сделал вывод Петриченко.

