Владимир Путин призвал использовать рыночные механизмы для регулирования цен

Продукты питания в основном относятся к категории товаров с довольно волатильными ценами А. Гордеев

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин призвал правительство не полагаться на точечные меры, а сформировать долговременные условия, которые с помощью рыночных механизмов гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка. «Никто не говорит, что мы директивы на цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать», — сказал глава государства. Он также обратил внимание на безусловный удар пандемии коронавируса по благосостоянию россиян и на рост цен, которые «съедают доходы граждан».



Путин напомнил, что в 1990-е, а также в конце 1980-х годов в СССР директивные меры привели к пустым полкам. Сейчас, по словам президента, даже на пике пандемии коронавируса российские власти такого не допустили. Путин также предложил стимулировать инвестиционную активность через снижение рисков ведения бизнеса. Но главное, по его мнению, — обеспечить рост реальных доходов граждан и добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью.



Директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда отметила, что гарантированно предсказать цены невозможно, но пытаться заранее разрабатывать механизмы, которые могут быть в том или ином случае включаться, вполне возможно. «Главное здесь даже не заранее разработанные механизмы. Главное, чтобы была устойчивой национальная валюта и не падали доходы населения, — подчеркнула она. — Если это будет, то волатильность цен, постоянно присутствующая на продовольственном рынке, не будет такой чувствительной для граждан, не потребует резких решений правительства». Она напомнила, что существует много работ, в которых доказано, что бедные находятся под давлением цен и страдают от их изменения значительно больше, чем более обеспеченные. «Но факт остается фактом: за 20 лет были периоды, когда продовольственная инфляция была выше, чем в 2020 году или в начале 2021 года, но на нее не реагировали так остро население и правительство», — сказала эксперт «Агроинвестору».



Продукты питания в основном относятся к категории товаров с довольно волатильными ценами, отмечает начальник Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Дарья Снитко. «Если речь о сырье — ценах зерна, сахара — то колебания в условиях рынка могут быть 30-50% в обе стороны, например, из-за изменений объема предложения. Факторами сглаживания в условиях рыночных цен являются диверсификация источников поставок — в том числе за счет импорта, увеличения ассортимента продукции на рынке (одна дорожает, другая — заменитель — дешевеет)», — прокомментировала эксперт. Также речь может идти о формировании государственных запасов, резервных фондов, отметила Снитко. При этом со снижением доли продовольствия в структуре потребительской корзины (в России она около 40%), эффект волатильности цен продовольствия на индекс цен снижается, добавила она.



Руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что важным фактором развития отрасли является нацеленность на дальнейшее увеличение отечественного производства и импортозамещения — при таком раскладе цены остаются достаточно стабильными. «Второй шаг — это взаимодействие с торговлей — стимулирование заключения долгосрочных контрактов между сетями и производителями с фиксированной ценой. Чем больше долгосрочным контрактом — тем лучше», — сказал он «Агроинвестору».



Старший экономист по сельскому хозяйству World Bank Group Артавазд Акопян считает, что для гарантирования предсказуемости цен и качественного насыщение рынка, необходимо продолжить те комплексные меры господдержки, которые связаны с наращиванием конкурентоспособности и рентабельности производства продукции АПК. «Во-первых, это продолжение поддержки аграрной науки и технологий. За последние три-четыре года, конкурентоспособность основных сельскохозяйственных производств (например, зернового) значительно выросла, Россия занимает значимое место среди экспортеров, в том числе в связи с ростом производства зерна, — рассуждает эксперт. — А повышение производительности непосредственно связано с внедрением новых технологий, таких как высокопроизводительные семена или породы животных». Поэтому, продолжает Акопян, необходимо поддерживать внедрение и масштабирование новых технологий, не только путем разработки совершенно новых семян и пород, но и путем поддержки акклиматизации и адаптации уже существующих и использующихся технологий.



Еще одна мера — инвестиции в инфраструктуру, которые в значительной мере влияют на рост производства и содействуют экспорту. «Например, за последние несколько лет увеличились инвестиции в такие инфраструктурные проекты как картофелехранилища. Это произошло путем стимулирования господдержки так называемых государственно-частных инвестиций. В результате в 2020 году впервые экспорт картофеля превысил импорт. А это значит, что внутреннее предложение стало более качественным и конкурентоспособным, так как оно свободно конкурирует в экспортных рынках», — уверен Акопян.



В-третьих, важна поддержка малых и средних сельхозпроизводителей. Они эффективно производят такие агрокультуры, которые не специфичны для больших компаний. Например, по темпу росту производства фруктов и овощей, Россия пока отстает от своих соседей, несмотря на значительные государственные и частные инвестиции в эти сектора, обратил внимание Акопян. А фрукты и овощи наиболее эффективно выращиваются малыми и средними хозяйствами, семейными фермами. «Таких производителей необходимо продолжать поддерживать, чтобы они помогали наращивать производство. Малые и средние производители также играют ключевую роль в молочном секторе», — отметил эксперт.

