Топ-20 производителей сыра консолидировали 70% рынка

Уровень потребления сыров в России составляет около 5,5 кг на человека в год Е. Разумный

По итогам прошлого года 20 крупнейших компаний обеспечили около 70% объемов производства твердых и полутвердых сыров в России, говорится в первом рейтинге сыроделов, представленном Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко»), Milknews и консалтинговым агентством Streda Consulting. Лидерами стали «Фудлэнд» (26,4 тыс. т), «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo, 24,7 тыс. т) и «Юговской КМП» (23,5 тыс. т). В пятерку крупнейших игроков также вошли СК «Ичалки»/СЗ «Сармич» (17,1 тыс. т) и компания «Киприно» (17 тыс. т). По мнению «Союзмолоко», в список крупнейших в перспективе могут также войти «Карат» и «ЭкоНива», которые анонсировали строительство новых крупных сырных заводов.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отметил, что на рынке сыров три-четыре года назад началась активная консолидация, которая в ближайшие годы будет усиливаться, пишет Milknews. «Сегодня топ-20 компаний растут вдвое быстрее рынка в целом, и скорее всего, именно эти предприятия будут в дальнейшем доминировать на рынке», — приводит слова Белова агентство.



По оценке Streda Consulting, крупнейшие игроки рынки и ряд других компаний в течение трех-пяти лет планируют увеличить объемы производства еще в 1,5 раза — на 150 тыс. т. Это соответствует 30% текущих объемов рынка твердых и полутвердых сыров, который оценивается в 510 тыс. т (без учета сырных продуктов). Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев рассказал «Агроинвестору», что, если говорить о твердых и полутвердых сырах в целом, исключая молодые и плавленые, ключевым фактором роста их производства являются доходы населения, «потому что сыр — не самый дешевый продукт». На данный момент уровень потребления сыров в России достаточно низкий и составляет около 5,5 кг на человека в год, в Европе этот показатель достигает 18 кг, привел данные эксперт. «Нашей стране в этом плане можно расти еще раза в три», — считает он. Производство сыров продолжит увеличиваться, уверен Груздев. В 2020 году было выпущено около 310 тыс. т твердых и полутвердых сыров, при этом потребление составляет 510-515 тыс. т. «Сам рынок растет с темпом 3-4% в год. Лидеры — на 7-8% в год — это в два раза выше рынка», — привел данные он.



Также необходимо учитывать взаимодействие России с Белоруссией, продолжает Груздев. Сыры, произведенные в этой стране, сейчас занимают около 35-40% российского рынка, импорт оттуда составляет 90% от всего ввозимого в нашу страну сыра — 180 тыс. т, и конкуренция с Белоруссией будет усиливаться, считает он. «Еще один вопрос, который вышел на повестку в прошлом году и остается актуальным в 2021-м — это Китай. Потому что Белоруссия быстро наращивает объемы экспорта сыворотки в эту страну, а этот продукт связан с выпуском сыров. Соответственно, если и наша страна начнет поставлять сыворотку в Китай, объемы производства сыров тоже будут увеличиваться», — уверен Груздев. Одной из сложностей в развитии сыроделия эксперт назвал достаточно значительные инвестиции в производство.



Представитель PepsiCo рассказала «Агроинвестору», что компания наблюдала высокий темп роста рынка желтых сыров в 2020 году, в том числе большой вклад внесли российские производители. «Это объясняется, с одной стороны, локдауном, который значительно повлиял на рост спроса на продукты питания, с другой стороны, тем, что люди стали больше внимания уделять своему здоровью и питанию, а сыр — это отличный источник белка», — отметила она. Чтобы отвечать на возросшие потребности потребителей, в августе 2020 года PepsiCo запустила новую линейку сыров «Ламбер» - популярные у потребителей сорта «Гауда», «Голландский», «Тильзитер» и «Маасдам».



Гендиректор «Фудлэнд» Максим Поляков сказал «Коммерсанту», что рост производства сыров в 2020 году связан с пандемийными ограничениями. По его словам, из-за закрытых границ потребители проводили больше времени в России, а ресторанный бизнес после восстановления работы активно возобновил закупки. В 2021 году группа планирует увеличить производство до 32 тыс. т.



Заместитель генерального директора по торговле «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Владимир Ямщиков сказал «Агроинвестору», что в 2020 году было произведено 9,6 тыс. т сыров и сырных продуктов всех видов против 7,2 тыс. т в 2019-м. За последние четыре года «Агрокомплекс» увеличил объемы выпуска в 2,7 раза и планирует дальнейший рост производства. Ямщиков отметил, что по полутвердым сырам компания достигла максимума мощностей, а объемы выпуска сыров группы Pasta Filata и свежих сыров планируется увеличить вдвое в течение 2021 года. По его словам, сегодня компания «Сыры Кубани», входящая в холдинг, производит 15% сыров в ЮФО. Это до 51 т готовой продукции в сутки. Суточный объем переработки — до 500 т молока и до 450 т сыворотки. На втором этапе, согласно проекту, эти показатели составят соответственно 600 т и 550 т.



Ямщиков отметил, что спрос на сыры сейчас падает из-за снижения благосостояния потребителей. «Цена — это чувствительный вопрос, а ее рост неизбежен, потому что дорожают сырье, упаковка, логистика и так далее, — объяснил он. — Нам тоже приходится корректировать цены, но мы стараемся делать это так, чтобы наши сыры оставались доступными всем. Мы часто проводим акции, даем скидки и видим, что потребители с удовольствием реагируют на это. Можно отметить, что наш потребитель лучше возьмет меньший объем, но отдаст предпочтение любимому продукту».



Ямщиков также сказал, что «Агрокомплекс» производит качественный продукт, и готов потеснить конкурентов на рынке. Компания будет продолжать вкладываться в развитие бренда «Николаевские сыроварни» и выходить на федеральный уровень. «Мы высоко оцениваем инвестиционную привлекательность отрасли и делаем ставку на современные технологии. Критических препятствий для роста мы не видим. Предложение качественного натурального продукта не так велико на рынке, как может показаться, поэтому нам есть куда развиваться», — заключил Ямщиков.



По словам старшего менеджера группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максима Никиточкина, российский рынок сыров постоянно развивается. Так, в прошлом году снизилась доля сырных продуктов (до 18%) благодаря тому, что торговые точки разделили полки с продукцией из молочных жиров и с их заменителями, и увеличилось производство качественных твердых сыров: появляются крафтовые сыроварни, крупные производители продвигают свои федеральные бренды.



По его словам, емкость рынка вплотную подошла к 1 млн т, доля импорта постепенно уменьшается и составила 24% в 2020 году. Около 80% ввоза приходится на Беларусь с продукцией в средне-низком ценовом сегменте. «Перспективы развития рынка сыра существенно зависят от будущей динамики реально располагаемых доходов населения, однако можно отметить тот положительный факт, что несмотря на все трудности 2020 года, потребление сыров в России выросло на 2,2%. Поэтому предполагаю, что в ближайшее время спрос на сыр будет расти на 2-4% ежегодно», — считает Никиточкин. В целом участникам рынка сейчас мало что мешает расти: сырье есть, цены на сырое молоко более-менее стабильны, импорт из западных стран закрыт, говорит Никиточкин. Правда, есть некоторая сложность в виде обязательной маркировки, во многом дублирующей «Меркурий», добавил он.

