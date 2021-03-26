Италия просит снять ограничения на ввоз пармезана в Россию

Классический пармезан делают из непастеризованного молока, а в России это законодательно запрещено Pixabay

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что российские власти должны исключить пармезан из списка продуктов, запрещенных к ввозу в Россию с 2014 года. По его словам, эмбарго на импорт данного сорта сыра является «технической ошибкой», поскольку «это не свежий сыр, он без лактозы», пишет Forbes.



Дипломат подчеркнул, что Италия понимает необходимость симметричного ответа на санкции Евросоюза и не настаивает на полной отмене продуктовых контрсанкций. «Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения», — приводит слова Терраччано издание. Он отметил, что Италия хотела бы сохранить Россию в качестве партнера с поддержанием диалога по взаимовыгодным вопросам и не желает ее изоляции. «Разногласия не должны сказываться на сотрудничестве в других секторах», — заключил дипломат. Роспотребнадзор ответил на заявление посла, заявив, что в обязанности ведомства не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров, пишет РБК.



ЕС ввел санкции в отношении России в 2014 году на фоне событий на востоке Украины и воссоединения с Крымом. В качестве ответных мер президент Владимир Путин своим указом запретил импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В ноябре прошлого года Путин в очередной раз продлил действие экономических санкций против стран, установивших санкции в отношении России, до 31 декабря 2021 года.

Между тем, подмосковный сыровар Олег Сирота написал на своей странице в Facebook, что через пять-семь лет Россия сможет наладить собственный экспорт сыра и предложить свой твердый сыр, поэтому наша страна не нуждается в пармезане из Италии. «Хитрые итальянцы требуют, чтобы с пармезана сняли санкции. Меня особенно позабавил хитрый ход с технической ошибкой, мол, этот сыр — безлактозный, а потому не должен входить в контрсанкционный список. <…> Они просто пытаются снова открыть для своего сыра наш рынок, потому что четко понимают, что, скорее всего, навсегда потеряют его через несколько лет», — написал Сирота. Он добавил, что, любой твердый сыр с выдержкой более шести недель уже не содержит лактозу, так как она перерабатывается бактериями. Фермер также отметил, что импортозамещение по сырам сейчас идет очень успешно. «Оно, в целом, совершенно удалось уже по фермерским сырам, по моцарелле и буратте, по сырам с плесенью, сейчас уже подходит к полному замещению по полутвердым сырам», — перечислил фермер.



Управляющий партнер «Стреда консалтинг» Алексей Груздев рассказал «Агроинвестору», что классический пармезан делают из непастеризованного молока, а в России это законодательно запрещено. «А если говорить в целом о категории твердых выдержанных или марочных сыров, то их на сегодняшний день выпускает достаточно много компаний с разной степенью успеха. Проблемы при их производстве не столько в нехватке качественного сырья, сколько в опыте технологов и экономике продукта — сыры вызревают от шести до 36 месяцев в зависимости от вида. Такое могут себе позволить либо крупные игроки, либо наоборот, маленькие ремесленные сыроварни», — объяснил эксперт.



По его словам, производство твердых выдержанных сыров будет развиваться и дальше, все зависит от платежеспособного спроса, поскольку этот продукт дорогой. Сейчас можно отметить, что потребление таких сыров в России растет несмотря на то, что доходы населения падают. Во-первых, активно увеличивается импорт: сейчас в Россию ввозится около 8-9 тыс. т этого продукта из Латинской Америки, прежде всего Аргентины и Уругвая, а также из Швейцарии. Во-вторых, российские производители тоже наращивают объемы. «Например, «Киприно», Белебеевский комбинат, «Кабош», «Фудлэнд», «Сыр Стародубский» и другие компании развиваются в этом направлении. Рынок полутвердых сыров сейчас подходит к насыщению, поэтому лидеры этого сегмента стараются сделать более качественный продукт и выходить в новые ниши, — отметил Груздев. — Также нужно понимать, что импортируемые выдержанные сыры у нас часто продаются под брендами российских компаний — Dolce («Нева-Милк»), Laime (Univita), CheeseGallery («ПиР») — они завозят в Россию сыр большими блоками, нарезают, фасуют и продают под своей маркой».

