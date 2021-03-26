AVG может начать выпуск колбас в Москве

Рынок колбасных изделий очень конкурентный С. Николаев

Структуры фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова могут запустить контрактное производство колбас на свободных мощностях «Царицыно» из своего сырья. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на источник на рынке. По его словам, AVG уже провел due diligence. Миргалимов сказал «Агроинвестору», что эта информация на сегодняшний день не соответствует действительности. Пресс-служба «Таврос» - компании из структуры AVG, занимающейся свиноводством — добавила, что компания пока воздерживается от комментариев по этому вопросу.



Собеседник «Коммерсанта» считает, что сделка позволит «Царицыно» дополнительно загрузить площадки, а AVG — даст доступ к московскому рынку. Сейчас основные активы AVG сосредоточены в Башкирии. В числе проектов — ГК «Таврос», Раевский мясокомбинат, Чишминский сахарный завод и более 120 тыс. га земли в регионе, отмечает издание. Его источник считает, что сделка по контрактному производству может в будущем привести к приобретению контроля в компании. Также, по его словам, «Царицыно» позволяет выпускать почти полный ассортимент колбасных изделий, но основное производство группы основано 50 лет назад и довольно изношено.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал «Коммерсанту», что у «Царицыно» сейчас недостаточная загрузка мощностей. Еще один собеседник издания на рынке считает, что в рамках контрактного производства AVG может договориться с «Царицыно» о получении фиксированной платы за упаковку продукции.



Независимый эксперт мясного рынка, старший партнер Khizhnyak&Partners Андрей Хижняк (ранее был директором по коммерческой и маркетинговой стратегии группы «Черкизово») сказал «Агроинвестору», что производители мяса все время являются заложниками риска волатильности цен. «Инвестор никогда не может понять, заработает он в этом году или потеряет средства. На это могут влиять разные факторы: эпизоотия, политические решения и другие. Стабильность цен может наблюдаться тогда, когда идет продажа брендированной продукции — в этом случае цены либо стабильны, либо растут, что гарантирует доход», — объяснил он.



По его словам, интерес производителей к переработке мяса сейчас растет, при этом доходность компаний, которые занимаются колбасным производством резко упала. Себестоимость выросла на 12-22% в зависимости от мясоемкости колбасы и вила используемого мяса, уточнил Хижняк. «Например, по курице себестоимость выросла сильнее. Большинство мясопереработчиков без своего сырья и с долгами могут выставлять свои компании на продажу», — отметил он.



Хижняк также отметил, что спрос на продукцию мясопереработки сейчас стабильный, но вскоре может начать снижаться. «Из-за роста себестоимости большинство переработчиков сейчас заявили о поднятии цен от 6% до 10%, но этими действиями они не смогут перекрыть рост себестоимости в первом квартале 2021 года. Хотя, маловероятно, что тенденции первого квартала продержатся весь год — себестоимость может снизиться. Нынешнее увеличение цены, которое на полках магазинов пока проявилось не везде, может спровоцировать падение спроса на продукцию мясопереработки», — считает Хижняк.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что рынок колбасных изделий очень конкурентный, наращивать объем производства и выводить новые бренды очень тяжело. «Слишком много факторов, влияющих на успех этого продукта, — говорит он. - Во-первых, это специфика ценообразования, потому что цена на колбасу в розничных сетях меняется всего два-три раза в год, что не позволяет производителям своевременно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры; во-вторых — смещение потребительских предпочтений потребителей на фоне снижения доходов: мясо купят в любом случае, а вот выбор в пользу покупки колбас и деликатесов зависит от располагаемой суммы».



По его словам, интерес к продукции глубокой переработки мяса на сегодняшний момент, на фоне снижения доходов населения, выглядит несколько рискованной инвестицией, потому что у данной товарной категории транзакционные и маркетинговые издержки гораздо выше, чем у обычного мяса. «Чтобы достичь определенного успеха на этом рынке, у производителя должна быть выстроена хорошая дистрибуция и сделаны инвестиции в узнаваемый брендовый портфель», — считает Корнеев.



Он также рассказал, что продукция мясопереработки относится к сегменту со снижающимся спросом. «Во время пандемии был определенный рост потребления колбасных изделий (порадовать себя на карантине), а сейчас, когда ограничения снимаются, люди возвращаются к прежним тратам: питание в «офисном режиме», покупка новых вещей, поездки на работу и т. д. , так что «ситуативное» потребление колбас как минимум не растет, — рассказал Корнеев. — Спрос на переработку, если смотреть в долгосрочном тренде, будет зависеть от располагаемых доходов населения. Хорошая колбаса стоит дороже 600 руб./кг, люди понимают, что на эти деньги можно купить гораздо больше мяса, чем колбасы».



Сейчас строятся или закончили строительство нескольких крупных заводов по убою и глубокой разделке, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Однако он отметил, что интерес к глубокой переработке свинины не очень большой: о таких вложениях задумываются компании, которые достигли объема производства от 100 тыс. т и более. «Так, например, в этом году запустился завод «Мираторга» в Курской области, в Воронежской области «АгроЭко» заканчивает строительство. Мощность предприятия составит около 3-4 млн в год на убой, плюс глубокая переработка, в Псковской области в городе Великие Луки строительство в процессе», — перечислил он.



В середине февраля переработчики мяса сообщали о росте стоимости сырья — свинины и курицы — и просили ритейлеров поднять цены на колбасную продукцию. Однако Юшин говорил, что цены на мясные продукты не будут расти, так как на рынке более тысячи производителей и наблюдается высокая конкуренция. Минсельхоз заявлял, что не видит оснований для повышения цен, скорее наоборот, ведомство отмечало снижение стоимости мяса.

