Мясопереработчики просят ритейлеров повысить закупочные цены на колбасу

Цены на колбасные изделия пересматриваются два-три раза в год Pixabay

Переработчики мяса обратились к ритейлерам с предложением поднять розничные цены на колбасную продукцию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию, полученную в нескольких крупных торговых сетях. Причиной необходимого повышения цен производители называют рост стоимости сырья — свинины и курицы. Так, тушка бройлера первой категории за год подорожали с 87-92 руб./кг до 134-138 руб./кг, а свинина — со 119 руб./кг до 134-138 руб./кг.



Производители объясняют необходимость повышения цен в основном подорожанием свинины, а также кормов для птицы и снижения оборотов, вызванного распространением гриппа птиц, рассказали «Коммерсанту» источники. Однако производители сомневаются, что государство позволит им поднять цены. Минсельхозе не видит оснований для этого, наоборот, ведомство отмечает снижение стоимости мяса и уточняет, что обращений от производителей не поступало, пишет ТАСС.



«На внутреннем рынке наблюдается высокая обеспеченность основными видами мяса, что способствует сохранению стабильного уровня цен. <…> Кроме того, применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что обеспечит снижение себестоимости производства и сохранение уровня цен на конечную продукцию животноводства», — сообщает ТАСС со ссылкой на агроведомство. По данным Минсельхоза на 10 февраля, цены производителей на свинину составляли 151,8 руб./кг, в 2019 и 2018 годах они были на уровне 147,8 руб./кг и 149,6 руб./кг соответственно.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сказал «Коммерсанту», что ситуация в опте сейчас действительно нестабильна: в декабре из-за вспышек африканской чумы свиней пришлось уничтожить до 500 тыс. свиней. При этом руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин уточнил изданию, что причина, из-за которой переработчики намерены повысить цены на готовую продукцию, возможно, кроется в другом. По его словам, несмотря на повышение цен на 10% в феврале, сейчас свинина стоит дешевле, чем летом 2019 и 2020 годов, при этом повышаются цены на специи. Эксперт полагает, что цены на мясные продукты не будут расти, так как на рынке более тысячи производителей и наблюдается высокая конкуренция.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев рассказал «Агроинвестору», что агрохолдингам, у которых есть свое сырье и переработка, на первый взгляд, проще удерживать цены, чем тем игрокам, которые закупают мясо. Однако, если подходить к этому с экономической точки зрения, при расчете себестоимости продукции и те и другие учитывают стоимость сырья по рыночной цене. «И это правильно, потому что именно таким образом производится экономический сценарный анализ того, что выгоднее: продавать мясо в виде натуральных отрубов и частей или произвести из него, например, колбасу, — объяснил эксперт. — Поэтому с экономической точки зрения, что предприятия вертикально интегрированные, что обособленные, находятся примерно в одном и том же положении».



Корнеев отметил, что в ближайшее время определенный дефицит мяса сохранится из-за эпизоотической ситуации. «Объемы предложения мяса сейчас даже чуть меньше прошлогодних, — оценивает Корнеев. — Но на рынке все находятся во взаимосвязанном состоянии, учитывается и ограниченный платежеспособный спрос, поэтому повышение цены нельзя назвать длительным процессом. У него есть лимитирующие факторы: это цена на внутреннем и внешнем рынках, и платежеспособный спрос». Эксперт отмечает, что мясопереработчики актуализировали вопрос повышение цен реализации именно сейчас, потому что цены на мясо меняются еженедельно, а на колбасу пересматриваются два-три раза в год. Производители колбасных изделий понимают, что сейчас есть фактор повышение цены, ограниченность ресурсов будет просматриваться еще несколько месяцев. «Потому что восстановить поголовье птицы и свиней по щелчку пальцев невозможно, несколько месяцев они будут работать в парадигме дорогого сырья, при неизменности рыночной цены», — объяснил Корнеев.



11 февраля Росстат сообщал, что за последнюю неделю цены на мясо кур в рознице увеличились в среднем на 0,8%, а с конца прошлого года их рост составил 2,7%. По данным ИМИТ, в оптовом звене тушка бройлера укрепилась в цене на 23%, куриные отруба (разделка) стали дороже на 9,9%, а субпродукты — на 10%. Значительно подорожало в опте филе грудки бройлера — на 28%.



В середине января «Агроинвестор» писал, что средние цены на свинину в полутушах в Центральном федеральном округе выросли на 13,8% по сравнению с декабрем, достигнув почти 167 руб./кг. Аналитики связывали это удорожание с неблагоприятной эпизоотической ситуацией. Корнеев уже тогда заявлял, что рост цен на свинину негативно скажется на мясопереработчиках.

