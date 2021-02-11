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Рынки

Цены на куриное мясо продолжают расти

Одна из причин — снижение предложения из-за распространения гриппа птиц

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Цены в опте повышаются более динамично, чем в рознице
Ю. Эйвазова
Цены в опте повышаются более динамично, чем в рознице
Ю. Эйвазова

За последнюю неделю цены на мясо кур в рознице увеличились в среднем на 0,8%, а с конца прошлого года их рост составил 2,7%, оценил Росстат. В оптовом звене удорожание было более существенным. С начала 2021 года тушка бройлера (ГОСТ) в оптовом звене укрепилась в цене на 23%, куриные отруба (разделка) стали дороже на 9,9%, а субпродукты на — 10%. Значительно подорожало в опте филе грудки бройлера — на 28%, отмечает информационно-аналитическое агентство ИМИТ. По его данным, за последнюю неделю общий уровень цен на куриное мясо вырос на 0,5%, при этом тушка бройлера в опте подорожала на 0,9%, как и куриная разделка.

Значительное повышение цен на тушку бройлера и куриные отруба обусловлено ростом цен на корма и увеличением расходов на обогрев птичников в связи с усилением морозов, прокомментировала «Агроинвестору» коммерческий директор ИМИТ Любовь Савкина. «Еще одним фактором увеличения цен на птицу стало ухудшение ситуации с распространением гриппа птиц, и как следствие — сокращение поголовья из-за массового убоя», — добавляет она.

Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев подтверждает, что ситуация на российском рынке бройлера действительно непростая, и цены в опте растут более динамично, чем в рознице. Если в конце 2020 года тушка бройлера в оптовом звене стоила в районе 108-115 руб./кг, то сейчас средняя тендерная цена составляет 128-132 руб./кг. Основная причина повышения цен — сложная эпизоотическая ситуация. «На многих площадках были вспышки низкопатогенного гриппа птиц, из-за чего снизилась сохранность поголовья, и сократилось предложение на рынке. Уменьшение предложения всегда ведет к разрыву устоявшихся торговых связей, поиску покупателями новых поставщиков и, соответственно, росту цен в моменте», — рассказывает Корнеев.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от скорости восстановления сохранности живого поголовья. «Это займет какое-то время. Какое именно — сказать сложно: при удачном раскладе восстановление может занять всего 50 дней, а может потребоваться полгода и более, в зависимости от площадки и выбранных мер», — говорит Корнеев.

В любом случае, сильного дальнейшего роста цен на мясо бройлера он не ожидает, так как предложение всегда ограничено платежеспособным спросом. Корнеев напоминает, что в Европе эпизоотическая ситуация сейчас тоже непростая, так что в этом плане мы не одиноки. «Тенденция повышения цен на куриное мясо отмечается не только в России. В Бразилии на текущей неделе тушка бройлера укрепилась в цене на 3,7%, в США — на 0,9%, в ЕС — на 0,8%», — добавляет Савкина.

К слову, цены на свинину в рознице с начала года выросли всего на 0,4%, а за последнюю неделю даже снизились на 0,2%. «Несмотря на относительно небольшое ее подорожание в рознице, в опте цены на этот вид мяса выросли гораздо серьезнее также из-за падежа животных на ряде площадок и снижения объемов предложения. Сейчас полутуши в опте стоят около 155-160 руб./кг, а в конце 2020-го их цена составляла 140-150 руб./кг, — сравнивает Корнеев. — В рознице цены с такой скоростью не увеличиваются, мы ожидаем, что в ближайшие месяцы рост розничных цен может составить 2-3%». При этом на рентабельности переработчиков подорожание свинины сказалось крайне негативно, добавляет он.

Восстановление поголовья свиней происходит намного дольше, чем птицы, а значит в ближайшие несколько месяцев может наблюдаться определенный дефицит предложения свинины и, соответственно, текущий уровень цен на нее может сохраняться, прогнозирует Корнеев. В любом случае, при восстановлении поголовья птицы и свиней цены будут снижаться. «Текущая ситуация в очередной раз подчеркивает важность проведения работ по биобезопасности на животноводческих предприятиях, причем на всех этапах — начиная от производства комбикормов и заканчивая содержанием поголовья», — подчеркивает эксперт.

Елена Максимова 

Агроинвестор
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