Перспективы мясного вывоза в Китай. Потенциал российского экспорта в КНР составляет более 300 тыс. т

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В 2020 году Китай стал главным направлением сбыта для отечественной птицеводческой продукции, но для свиноводов он так пока и не открылся. Между тем производство свинины в России продолжает расти, объемы импорта упали практически до нуля, поэтому китайский рынок российским компаниям сейчас очень нужен. Сколько мяса производит и ввозит КНР и есть ли на этом рынке место для продукции из нашей страны, расскажет автор этой статьи

Такие факторы, как закрытие границ и падение потребительского спроса в результате распространения коронавируса, не смогли нарушить планов по экспорту мяса, и отечественные производители сумели нарастить объемы вывоза и увеличить доход. В завершившемся году Китай стал ключевым рынком сбыта российской птицеводческой продукции, но свиноводы его так и не получили. Производство свинины в России продолжает увеличиваться, рынок достиг 100% насыщения, а объемы ввоза сократились до минимальных. Именно поэтому китайский рынок отечественным участникам отрасли необходим сейчас как никогда.



В 2021 году объем российского экспорта свинины может достигнуть 300 тыс. т только за счет китайских потребителей (если поставки все-таки будут разрешены). На данный момент основными покупателями отечественной свиноводческой продукции являются Вьетнам и Гонконг, на которые приходится 60% от общего объема поставок. Еще 21% идет на Украину и 14% — в Беларусь. Именно фактор узкой географии экспорта является главной угрозой отрасли. А это значит, что необходимо расширять географию внешних продаж и все же постараться выйти на китайский рынок, где даже при полном восстановлении собственного свиноводства импорт будет составлять порядка 3 млн т в год. Главное — успеть занять на нем свою нишу, а ее потенциал оценивается не менее чем в 100-150 тыс. т продукции свиноводства ежегодно.







Свинопоголовье восстанавливается



Вследствие распространения в стране африканской чумы свиней (АЧС) поголовье свиней в КНР сократилось на 44%, достигнув своего минимума в феврале 2020 года — 194 млн животных. На этом этапе рынок мясной продукции республики претерпел фундаментальные изменения: потребление свинины, которая является основным видом мяса у китайцев, снизилось, а выпавший объем был компенсирован курицей. Но благодаря субсидиям и активной государственной поддержке, начатой в 2019 году, поголовье свиней в Китае стало быстро восстанавливаться, а темпы строительства и заполняемости новых свиноферм превзошли большинство ожиданий мирового сообщества. Поголовье поросят в КНР за год увеличилось на 51% благодаря расширению стада свиноматок и высоких показателей успешного их осеменения. Таким образом, уже к ноябрю прошлого года стадо свиней в стране выросло до 260 млн голов.







При этом, несмотря на быстрое восстановление производственных мощностей, цены на свинину в стране по-прежнему намного выше обычного, так как объем производства все еще далеко не соответствует спросу. Чтобы заполнить данный провал в потреблении, КНР в 2020-м увеличила объем импорта свиноводческой продукции. По информации Минсельхоза республики, ввоз свинины за 10 месяцев ушедшего года составил 3,62 млн т, что на 126,2% больше по сравнению с аналогичным показателем в 2019-м. Только за октябрь 2020-го Китай закупил в других странах 330 тыс. т свиноводческой продукции, что хотя и ниже объема предыдущего месяца на 13,2%, по сравнению с цифрой за октябрь в 2019 году больше на 80,4%.







Впрочем, в середине ноября Министерство транспорта КНР опубликовало руководство по предотвращению распространения COVID-19 через продукты холодовой цепи, которые в рамках импорта доставляются наземным и водным транспортом. Совместный механизм Госсовета республики по профилактике и контролю эпидемии коронавирусной инфекции также обнародовал план полноцепочного, замкнутого, отслеживаемого управления ввозимыми продуктами питания холодовой цепи. Ужесточение контроля может привести к сбоям в поставках и/или подорожанию импортной свинины.







В течение 2020 года цены на свинину в Китае, хотя и оставались на высоких уровнях, все-таки планомерно снижались благодаря принятым мерам стабилизации поставок. Помимо наращивания импорта, такой мерой стал выпуск на рынок замороженной свинины из государственного резерва страны. В результате к декабрю стоимость свинины в полутушах в республике опустилась до 44,03 юань/кг ($6,8/кг). Фактически это не очень хорошая новость для основных поставщиков свинины и свиных субпродуктов в Китай, то есть для США (доля в закупках КНР свинины составляет 19%, субпродуктов — 20%), Испании (18% и 16% соответственно), Германии (13% и 15%, но по состоянию на январь ввоз из этой страны в КНР из-за АЧС запрещен), Бразилии (10% импорта свинины) и Канады (10% и 10%). Этим экспортерам необходимо искать дополнительные направления для сбыта, чтобы избежать нестабильных условий на мировом рынке мяса в случае полного восстановления свиноводства в Китае.



По качеству и ценам российская продукция уже является конкурентоспособной Дмитрий Авельцов, директор Центра агроаналитики Минсельхоза В 2020 году Россия экспортировала в Китай 144 тыс. т мяса птицы в натуральном выражении, или $261 млн в стоимостном. В этом году, полагаю, объемы удастся еще немного нарастить, все предпосылки и возможности у нас для этого есть.

Основными поставляемыми в КНР продуктами в категории мяса птицы остаются крылья (более 30% от объема вывоза) и лапки (более 60%), прежде всего по той простой причине, что эти позиции имеют наиболее высокую цену на китайском рынке. В прошлом году мы отправляли в Китай около 6,5-7 тыс. т лапок бройлера в месяц при мощности внутреннего производства 12-13 тыс. т в месяц, то есть потенциал роста далеко не исчерпан. Необходимо и дальше увеличивать число птицеводческих предприятий, продукция которых будет иметь разрешение на поставки в Китай.

Что касается свинины, к сожалению, пока мы не получили разрешения на экспорт. Связано это прежде всего с тем, что отсутствует признание принципа регионализации при отслеживании очагов АЧС, из-за чего благоприятные по этому заболеванию регионы не имеют возможности поставлять свою продукцию в Китай. Осенью 2020 года из-за АЧС на отдельной территории Германии КНР стала ограничивать импорт из этой страны в целом, после чего снова возник вопрос признания принципа регионализации. Необходимо и дальше работать в этом направлении с китайскими коллегами.

В случае же получения разрешения на экспорт свинины в республику реально будет экспортировать, по скромной оценке, порядка 50 тыс. т свинины в год. Но не стоит забывать о высокой стоимости этого вида мяса на китайском рынке из-за ее дефицита, который будет оставаться еще 1-2 года, что может способствовать тому, что российские экспортеры будут выбирать именно эту страну для поставок. Что касается готовности отечественных компаний для работы с Китаем, то по качеству и ценам наша продукция уже является конкурентоспособной. Остается только получить разрешение на экспорт.

В птице — прирост на 20%



От сложившегося в КНР дефицита свинины в первую очередь выиграла китайская птицеводческая отрасль. Только за 2019 год производство бройлера в стране выросло на 20% до 13,8 млн т. В 2020-м предложение продукции в секторе продолжило расти: за 11 месяцев сегмент прибавил 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 15,8 млн т. Но по мере восстановления объемов выпуска свинины может возникнуть ситуация избыточного предложения и сокращения спроса на куриное мясо.







Увеличение производства в птице уже привело к снижению среднегодовой цены на бройлера на 25% по сравнению с показателем годом ранее. Однако в конце 2020-го стоимость немного подросла и составила 8,3 юаней/кг ($1,3/кг), что на 4% выше показателя конца прошлого года. Этому способствовали в первую очередь расширение мощностей боен и сокращение продаж импортного замороженного мяса из-за обнаружения в нем следов вируса COVID-19.







Тем не менее с января по октябрь прошлого года объем ввоза куриного мяса в Китай из-за дефицита животного белка вследствие сокращения объемов в свиноводстве составил 1,24 млн т. Это на 100% больше, чем за такой же период годом ранее, и является десятилетним рекордом. Структура импорта по видам продукции в Китай в 2020 году разделилась следующим образом: 34% приходится на куриные лапы, 31% — на тушку и 28% — на крылья, что соответствует китайским вкусам и кулинарным традициям. Остальная куриная продукция в импорте составляет всего 7%. С точки зрения каналов потребления мяса бройлера в конце прошлого года спрос со стороны оптовых рынков, супермаркетов и предприятий общественного питания снизился, а со стороны онлайн-магазинов — напротив, увеличился. Потребность же в птице со стороны производств пищевой промышленности оказалась слабее, чем ожидалось.







Главный поставщик бройлера в КНР — Бразилия. За 10 месяцев страна поставила в Китай 581,2 тыс. т данного вида мяса, что составляет 47% от общего импорта. Объем ввоза из США достиг 290,6 тыс. т, а это около 23,5% от поставок курицы в республику в целом. Россия за январь — октябрь отправила в КНР 120 тыс. т мяса бройлера.



Таким образом, Китай стал безусловным драйвером роста российского экспорта птицы в 2020 году. На его долю за 12 месяцев пришлось свыше 50% общего объема вывоза — порядка 150 тыс. т, из которых половину составляют куриные лапы. В 2021 году в Китае планируется дальнейшее расширение мощностей по выпуску мяса птицы и восстановление объема производства свинины. Данная тенденция может отрицательно повлиять на экспорт птицеводческой продукции из России в Китай, поэтому необходимо расширять географию поставок (потенциал имеют Сингапур, Япония, Филиппины). Стоит увеличивать объемы отгрузок в те страны, где не предвидится самообеспечение мясом, развивать логистические цепочки с минимальными транспортными расходами, выходить на экспорт с готовой продукцией. Что касается КНР, то здесь необходимо сконцентрироваться на поставках тех позиций, которые пользуются у китайских потребителей особым спросом — отдельные части крыльев, вилочковая кость, очищенные лапы. Важно тщательно изучать огромный и разнообразный рынок, чтобы правильно определить конкретный сегмент и нишу и подобрать надежного партнера.



Китай не сможет восстановить свое свиноводство до 2025 года Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Стоит отметить, что Китай в принципе является крупнейшим покупателем продукции агропромышленного сектора из России. В 2020 году в страну экспортировано продукции АПК на $4 млрд, мяса — более чем на $310 млн.

С момента открытия китайского рынка эта страна стала главным импортером продукции отечественных птицеводческих хозяйств с долей в 60-70% от общего объема поставок на экспорт. Особенностью вывоза мяса птицы в Китай является востребованность куриных лап. И эта позиция является единственным продуктом в российском экспорте, который отечественными и зарубежными потребителями воспринимается принципиально по-разному. Россияне за небольшими исключениями не готовы употреблять куриные лапы в пищу, и до развития экспорта в КНР, Вьетнам и Гонконг, где куриные лапы считаются полезным для здоровья деликатесом, основные объемы этого вида продукции отправлялись в переработку на мясокостную муку. Сейчас же основные объемы лап уходят за рубеж, и можно предположить, что отгрузки будут расти до тех пор, пока не упрутся в потолок в виде производственных мощностей на внутреннем рынке.

С другой востребованной в отгрузках в Китай позицией, крылом, все не так однозначно. За него экспортеры были вынуждены конкурировать с российской розницей и ресторанными сетями. Несмотря на относительное снижение активности в канале HoReCa в первой половине 2020 года, средняя цена крыла в России за этот период выросла более чем на 10% год к году, а отгрузки в КНР увеличились примерно в 6-8 раз. При этом по большинству других позиций цены, напротив, снизились. Общий потенциал экспорта мяса птицы в республику, по моему мнению, составляет около 200 тыс. т. Но фактический объем поставок будет зависеть от многих переменных, включая количество площадок, открытых для вывоза в Китай.

До развития ситуации с пандемией самым обсуждаемым форс-мажором на рынках АПК было появление АЧС в КНР. По прогнозам, страна не сможет восстановить производство свинины до уровня 2018 года как минимум до 2025-го. Пик влияния АЧС на баланс рынка Китая приходится на 2020-2022 — импорт может достигнуть рекордных 5-6 млн т в год.

Российские свиноводы, конечно, ждут открытия китайского рынка. Если это случится, общий вывоз свинины из России в 2021 году может вырасти на 50% и более и превысить 300 тыс. т. В противном случае отгрузки будут расти относительно небольшими темпами, 10-20% в год, за счет наращивания поставок в уже доступные страны и постепенного проникновения на новые второстепенные рынки (по примеру мяса птицы).

Помимо птицы, мы поставляем в Китай говяжьи отруба, поставки выросли с нулевых отметок в 2019 году до 7,5 тыс. т, или $40 млн, в 2020-м. Еще $3 млн пришлось на экспорт говяжьих субпродуктов. Здесь основная экспортная позиция — толстая и тонкая диафрагма для производства фармацевтической продукции. Экспорт говядины особенно интересен российским производителям с экономической точки зрения: в среднем с 2010 года мировые цены на свинину, баранину и бройлера повышались каждый год на 1%, а на говядину — на 4%.

Автор — коммерческий директор Информационно-аналитического агентства ИМИТ. Статья написана специально для «Агроинвестора».

