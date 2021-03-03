Подмосковье стало лидером по производству сыра

Выпуск сыров в России продолжит расти Pixabay

Подмосковье в январе 2021 года заняло первое место по производству сыров, обогнав Алтайский край, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода Московской области со ссылкой на данные Росстата. Производство сыра в регионе выросло на 23,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 5,37 тыс. т. Алтайский край за январь выпустил 5,09 тыс. т. «Подобный рост в Московской области стал возможен благодаря продолжающемуся увеличению производственных мощностей как за счет ввода новых, так и за счет модернизации существующих», — объяснила пресс-служба министерства.



В конце февраля исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский посетил площадку в Дмитровском городском округе, где идет строительство первого в России кластера «Сырная долина». Планируется, что после выхода на полную проектную мощность регион будет производить более 20 тыс. т сыра и свыше 14 т молочной сыворотки, что позволит Подмосковью занять лидирующие позиции в сырном сегменте в стране. Прошлогодние показатели Московской области по производству сыра составили 30 тыс. т сыра, сообщала пресс-служба министерства в конце февраля.



Также пресс-служба уточняла, что на территорию кластера уже завезли 60% оборудования. «Первая партия опытного сыра ожидается в декабре этого года. Мы ожидаем, что к концу 2022 года сырный кластер заработает на полную мощь, сейчас у нас работают два резидента», — говорил Воскресенский. Он отметил, что основная сложность при запуске кластера — это поставка сырья для производства сыра. «Мы рассчитываем на то, что к 2022 году увеличим надой. Сейчас это 715 тыс. т, а к 2022 году мы надеемся, что это будет 800 тыс. т, и таким образом мы сможем удовлетворить сырьевые потребности сырого кластера», — добавлял он.



Правительство региона выделило около 900 млн руб. на обустройство проекта. По словам Воскресенского, на возведение такого объекта инфраструктуры было потрачено 4,77 млрд руб. Земельные участки «Сырной долины» полностью обеспеченные инженерными коммуникациями, резидентам кластера выделили без торгов. Пресс-служба подмосковного агроведомства добавила, что за первые два месяца текущего года экспорт сыра и творога, произведенного в регионе, составил 0,7 тыс. т на $1,8 млн, это 39,3% от общероссийского экспорта.



Ситуация с производством сыра в России обстоит прекрасно, и объемы выпуска продолжат расти, прокомментировал «Агроинвестору» управляющий партнер «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев. По его словам, на такую динамику влияет несколько факторов. Во-первых, сказываются меры, принятые государством для борьбы с фальсификатом, по регулированию рынка сырных продуктов. «Благодаря этому в 2018 году начался, а в 2019 году усилился процесс замещения сырных продуктов на сыры. Рынок начал «обеляться», а производство сыров — расти», — прокомментировал Груздев.



Еще одним фактором он назвал сокращение импорта, прежде всего из «третьих» стран, в связи с девальвацией рубля. «Это тоже дало возможности для внутреннего расширения производства. Формально импорт сыров вырос, особенно из Белоруссии. Это произошло из-за перераспределения объемов между сырами и сырными продуктами. Однако ввоз сыра вырос не настолько, насколько он уменьшился по сырным продуктам. Совокупные объемы продукции, которые завозились в Россию, в итоге снизились», — объяснил эксперт.



Третьим фактором он назвал консолидацию. «Когда крупные игроки вводят новые мощности, небольшие производители уходят с рынка», — сказал Груздев. Он также отметил, что, если взять совокупные объемы производства сыров в Московской области, включая плавленые, то регион находится в топе. При этом в течение двух лет Подмосковье вполне может стать безоговорочным лидером по производству сыров в России, считает эксперт. «Именно такую цель себе ставит администрация региона», — добавил он, отметив, что в России есть еще около пяти новых сырных проектов, которые в перспективе будут реализованы.

