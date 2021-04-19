СМИ сообщили о финансовых сложностях у «ЭкоНивы»

Сейчас «ЭкоНива» достраивает восемь молочных комплексов в пяти регионах Е. Разумный

Холдинг «ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, столкнулся со сложностями при ведении бизнеса. Так, по словам трех источников «Коммерсанта» в отрасли, компания планирует сократить более 2,5 тыс. человек, остановила инвестиционную программу и задерживает платежи контрагентам — с начала года иски к структурам холдинга составили около 600 млн руб. против 880 млн руб. за весь 2020 год. Кроме того, по словам собеседника издания, основной кредитор «ЭкоНивы» — Россельхозбанк — «фактически ввел в компании внешнее управление». О проблемах в агрохолдинге также знают два источника «Агроинвестора» на рынке.



Сокращение персонала президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр объясняет тем, что компания больше не планирует строить все новые фермы самостоятельно, поэтому нет потребности в таком количестве людей, как раньше, пишет «Коммерсантъ». По его словам, холдинг покинут около 1,5-2 тыс. человек, а всего в штате 14 тыс. работников. При этом Дюрр не подтверждает наличие проблем в компании, заверяя, что «дела идут хорошо, а финансовые планы перевыполняются».



Первый заместитель гендиректора «ЭкоНивы» Сергей Ляшко пояснил «Агроинвестору», что все строительные работы и по молочным, и по комбикормовым предприятиям вела компания, которая была интегрирована в холдинг. Но по мере завершения существующих строек потребность в большом количестве людей, задействованных в строительстве, отпала. «Это не сокращение, а оптимизация. Каким бы это слово забитым не было в отношении кадров, но это именно так. Нет необходимости держать такое количество персонала в этом подразделении», — добавил он.



Сейчас «ЭкоНива» достраивает восемь молочных комплексов в Татарстане, Башкирии, Подмосковье, Воронеже, Калуге, и эти проекты будут доведены до конца, инвестиции в них не прекращаются, подчеркивает Ляшко. По его словам, «ничего особенного» в компании не происходит, а якобы о проблемах в холдинге СМИ писали уже неоднократно. Он также уточнил, что компания вышла на выпуск 3,1 тыс. т молока в сутки, а цены на него более или менее сбалансированы, хотя эффективность работы и снижается: себестоимость продукции растет из-за удорожания шротов, витаминных кормовых добавок и др., а рост цены на полке не компенсирует увеличения затрат.



При этом введение Россельхозбанком «внешнего управления» Штефан Дюрр отрицает, но признает, что с банком приходится согласовывать много вопросов, пишет «Коммерсантъ». Между тем, банк подтвердил изданию наличие сложностей в «ЭкоНиве», заявив, что изучает возможности для оптимизации кредитной нагрузки холдинга. Кредитор компании обещает предпринять «все усилия для обеспечения стабильной работы компании и сохранения рабочих мест».



Как рассказал «Коммерсанту» старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, одна из причин проблем холдинга — активный рост за последние годы: в июне 2020-го обязательства «ЭкоНивы» достигали 695,8 млн евро, что эквивалентно 3,7 размера EBITDA за 2019 год, тогда как нормальным считается уровень до 2,5 размера EBITDA. Долговая нагрузка «ЭкоНивы» из года в год уменьшается, отмечает Сергей Ляшко. «Да, она неизбежно велика, так как тот объем инвестиций, который компания произвела за последние четыре года, был очень большим. А сейчас, по мере выхода всех проектов на плановую мощность, долговая нагрузка относительно оборотов холдинга снижается», — сравнил он.



«ЭкоНива» является одним из ведущих агрохолдингов России. Сельхозпредприятия компании работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае на площади более 630 тыс. га, говорится на сайте холдинга. В 2020 году валовой надой молока в компании составил 925 тыс. т. Общее поголовье КРС составляет около 207,5 тыс., из которых 108,2 тыс. — фуражные коровы (данные на 18 марта). Также холдинг занимается семеноводством, растениеводством и переработкой молока.

