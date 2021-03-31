Минсельхоз: цены на молочную продукцию в 2021 году останутся стабильными

В прошлом году динамика цен в молочном сегменте была сопоставима с уровнем инфляции М. Стулов

Минсельхоз не ожидает существенных изменений стоимости молочной продукции в течение 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. За последний год динамика цен в молочном сегменте была сопоставима с уровнем инфляции, уточнило ведомство. По его данным на 24 марта, средняя цена производителей на сырое молоко составляла 26,7 руб./кг, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на пастеризованное молоко жирностью 3,2% — 46,8 руб./кг, что 3,5% дороже, на сухое цельное молоко — 257,1 руб./кг (плюс 2,8%), на твердые и мягкие сыры — 386,5 руб./кг (рост на 4,8%), на сливочное масло жирностью 82,5% — 507,8 руб./кг — на 1,1% больше, чем год назад.



Как сообщает агентство Milknews со ссылкой на Минсельхоз, производство сырого молока в стране стабильно растет в последние годы. Это позволит выполнить целевой показатель Доктрины продбезопасности по обеспеченности молоком и молокопродуктами (90%) к 2027 году. В 2021 году производство сырого молока в стране составит не менее 32,6 млн т, прогнозирует агроведомство, тогда как в прошлом году валовой надой достиг 32,2 млн т.



Увеличение объемов производства стимулирует и рост выпуска готовой молочной продукции. Так, по данным министерства, промышленное производство упакованного молока в январе-феврале составило 917 тыс. т, что на 2,7% выше уровня за аналогичный период 2020 года. Положительной динамике способствует господдержка молочной отрасли, это направление остается привлекательным для инвесторов, пишет Milknews со ссылкой на информацию Минсельхоза.



Для сохранения необходимого уровня рентабельности отрасли министерство, в частности, прорабатывает, в том числе совместно с Минфином, ряд мер для минимизации издержек предприятий на маркировку продукции. В их числе — компенсация понесенных затрат, льготные инвесткредиты и лизинг на закупку оборудования для маркировки, льготные «короткие» кредиты на его техническое обслуживание, приобретение и нанесение кодов.



Между тем, накануне «Известия» сообщили, что введение экологического сбора может привести к повышению цены молока и молочных продуктов на 10-15%. Соответствующее письмо представители Российского союза промышленников и предпринимателей направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторы обращения попросили перенести сроки введения экосбора для производителей молока и молочной продукции. С 2022 года производители должны будут перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку. Если у компаний нет собственных мощностей для этого, придется платить двойной экологический сбор. Сейчас экосбор составляет примерно 1,4% от себестоимости литра молока. С 2022 года он составит около 3,5%.



Представитель вице-премьер Виктории Абрамченко заявил, что сейчас за утилизацию тары платят потребители. Новая система РОП (расширенная ответственность производителей), по его словам, изменит ситуацию, пишут «Известия». После появления этого сообщения в СМИ, правительство России опровергло информацию о возможном подорожании молочной продукции из-за увеличения экосбора на утилизацию упаковки, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Абрамченко. Экологический сбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения фискальной нагрузки, сообщило агентство.

