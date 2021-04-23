Совет ЕЭК разрешил беспошлинный ввоз сахара в Россию

В этом году сезон производства сахара начнется позже обычного А. Галеев

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о предоставлении тарифной льготы в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года, сообщила пресс-служба ЕЭК. Мера коснется сахара, ввозимого в Армению в объеме не более 22,4 тыс. т, в Казахстан — не более 134,4 тыс. т, в Киргизию — не более 40 тыс. т, в Россию — не более 350 тыс. т. Решение совета ЕЭК вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официальной публикации.



Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что коллегия комиссии совместно с государствами Союза будет вести ежемесячный мониторинг фактического объема ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объемов реализации на внутреннем рынке государств ЕАЭС и информировать об этом ЕЭК. «С учетом ситуации с ценами на рынке сахара договорились вернуться в июле текущего года к рассмотрению вопроса о возможных дополнительных стабилизационных мерах, если они окажутся необходимыми», — приводит пресс-служба совета слова Слепнева.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что в этом сельхозсезоне в России наблюдается очень поздний сев сахарной свеклы. Аналогичная ситуация возможна в Белоруссии, на Украине и в некоторых других странах. «На Юге сев закончится более, чем на четыре недели позже, чем год назад. Это вообще самый поздний сев в Краснодаре за последние годы, — отметил Иванов. — Это чревато, во-первых, частичным невыполнением плана сева, во-вторых, будет сокращение вегетационного периода, при прочих равных это снижает потенциал сбора сахара с гектара. Также возможно откладывание сроков пуска заводов на несколько недель. Обычные сроки последних лет — первая декада августа на Юге, третья декада августа — в Центре». Вероятно, ЕЭК видит, что в августе может быть недостаточное предложение кондиционного сахара и вводит данные меры. По прогнозу Минсельхоза, общая площадь под сахарной свеклой в этом году увеличится на 13,6% и превысит 1 млн га против 924 тыс. га в 2020-м, что позволит при благоприятных погодных условиях собрать урожай не менее 40 млн т и произвести около 6 млн т сахара.



Квоту получила не только Россия, но и Казахстан, Киргизия и Армения, которые в последнее время в значительной степени «сидели» на российском сахаре, поскольку он был самым дешевым в Евразии, сказал Иванов. «Украина, Белоруссия и Евросоюз сейчас не смогут предложить большие объемы, альтернатив недостаточно, поэтому страны хотят обеспечить свое потребление до начала осени», — объясняет эксперт. По его словам, импорт сахара в Россию в последние годы составлял около 200 тыс. т, в основном из Белоруссии. По текущим внутренним и мировым ценам, курсам валют и логистике импортный белый сахар проходит по ценам «вне соглашения» только на Дальний Восток, где небольшая емкость рынка и, вероятно, фактически будет поставлено гораздо меньше 350 тыс. т, добавил Иванов.



Финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров отметил, что нужно понимать, с какой стороны смотреть на ситуацию с беспошлинным ввозом: с позиции отрасли и сахаропроизводителей, потребителей или государства. Также важно определиться, о каких результатах идет речь: долгосрочных или краткосрочных, сказал он «Агроинвестору». По его мнению, данное решение является очень плохим сигналом для отрасли и в целом дестабилизирующим фактором для делового климата в стране. Кроме того, оно вносит дополнительную неопределенность на рынке. «Так как в данный момент при нынешних мировых ценах исполнение квоты крайне убыточно, но в случае падения мировых цен этот сахар может быть ввезен на территорию Таможенного союза и вызвать там переизбыток сахара. Именно переизбыток, так как, на наш взгляд, объем квоты чрезмерно велик, рассчитан с очень большим запасом. Поэтому ее полное исполнение, в случае падения мировых цен, может иметь реальные негативные последствия для отрасли», — считает Тихомиров.



С точки зрения государственной экономической политики он также считает это решение ошибочным, также как и действия по сдерживанию цен на продовольственные товары, поскольку сельские регионы, производящие продовольствие, имеют значительно более низкий уровень жизни и доходов, чем городские агломерации. «Высокие цены на продовольствие — не импортное, а производимое в России — являются идеальным механизмом перераспределения доходов между богатыми и бедными регионами страны. Высокие цены на продовольствие позволяют увеличивать зарплаты в сельском хозяйстве, платить более высокую арендную плату пайщикам (владельцам земли), участвовать в программах развития сельских регионов, привлекать молодые кадры и бороться с оттоком молодежи в города», — прокомментировал Тихомиров, выразив надежду на что, что правительство пересмотрит свою политику в данном вопросе.

