«Союзмолоко» предлагает расширить господдержку молочной отрасли

Производители не могут компенсировать рост себестоимости повышением отпускных цен на продукцию Е. Разумный

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») предложил и прорабатывает с Минсельхозом вопросы введения дополнительных мер поддержки отрасли, сообщила пресс-служба союза. Причиной обсуждения стал серьезный рост себестоимости производства и переработки молока в последние полгода, поэтому сейчас поднимается вопрос ее компенсации, рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.



По оценке союза, в последние два года рост себестоимости производства молока существенно опережает темпы повышения цен на сырое молоко и потребительских цен на готовую молочную продукцию. В частности, себестоимость производства молока в марте 2021 года по сравнению с мартом прошлого года выросла на 18,2% из-за удорожания в течение года большинства статей расходов. «Несмотря на то, что производство сырого молока сохраняет положительную динамику, повышение себестоимости способствует замедлению темпов роста и снижению инвестиционной привлекательности сектора», — отмечает пресс-служба союза.



В 2020—2021 годах был реализован ряд системных мер дополнительной поддержки молочной отрасли. Белов уточнил «Агроинвестору», что союз попросил Минсельхоз принять участие в увеличении объемов этого субсидирования в текущем году. Среди предложений «Союзмолока», как реализованных, так и обсуждаемых: сохранение компенсации капзатрат на строительство и модернизацию объектов в сырьевом секторе, введение компенсации капзатрат и льготных кредитов для перерабатывающих предприятий, а также меры поддержки в связи с введением маркировки. Кроме того, из-за роста себестоимости необходима поддержка операционной деятельности производителей и переработчиков молока — в формате субсидий на литр продукции, а также продовольственная помощь социально незащищенным слоям населения.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что молочная отрасль, как и многие сектора АПК, испытывала трудности в последние два года. Так, если в 2015—2017 годах молочная отрасль развивалась, прежде всего, за счет эффекта продовольственного эмбарго на волне импортозамещения, то уже начиная с 2018 года этот эффект был исчерпан и темпы развития молочной отрасли замедлились. Ежегодно повышались цены на ГСМ и электроэнергию, но при этом розничные цены в последние три года на традиционные виды молочной продукции росли непропорционально себестоимости, отметила она. По словам Петровой, в целом молочную отрасль необходимо поддерживать прежде всего потому, что это социально-значимая и инвестиционноемкая отрасль.



При снижении доходов населения производители не смогут зеркально транслировать возросшую себестоимость в розничные цены на молочные продукты, уверена Петрова. Это может повлечь волну банкротств, которая коснется и крупных, и средних предприятий, прежде всего потому, что они уже существенно закредитованы (в том числе, под оборотные средства), и снижение выручки приведет к сокращению кредитования. «На мой взгляд, молочной отрасли жизненно необходимы увеличение объемов льготного кредитования и разработка программы по кредитованию переработчиков, которые планируют развивать сложные капиталоемкие проекты (например, производство сыра и подсырной сыворотки), — считает эксперт. — Также полезно запустить социальные проекты: программу «Школьное молоко», а также расширить объем предоставления для военных полутвердого сыра и сливочного масла. Кроме того, раньше предоставлялось молоко за «вредность» врачам-рентгенологам, но уже несколько лет эта мера упразднена».



Согласно данным аналитического центра «Союзмолоко», производство сырого молока в марте подорожало на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Себестоимость килограмма молока по состоянию на февраль 2021 года составила 29,5 руб. без учета НДС, что на 3,6% выше, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на 21 апреля, средняя отпускная цена у производителей составляла 26,6 руб./кг (рост на 4,1%).

Глава агрохолдинга «Кабош» Дмитрий Матвеев сказал РБК, что в этом году себестоимость производства сырого молока стала на 20-30% выше. По его мнению, причинами стали рост цен на корма и племенной материал, а также снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Только корма для животных в прошлом году подорожали на 30%. Президент агрохолдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр подтвердил изданию, что стоимость кормов выросла на 3 руб./кг, тогда как стоимость реализации сырого молока увеличилась лишь на 0,5-1 руб. Снизить себестоимость получится с помощью экспортных пошлин на зерно, считает Минсельхоз. Это должно стабилизировать цены на внутреннем рынке. Министерство подтвердило РБК, что производители и переработчики молока сейчас действительно работают в условиях значительного роста издержек на ветпрепараты, логистику, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости.

