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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Аналитика

«Союзмолоко» предлагает расширить господдержку молочной отрасли

В последние полгода себестоимость производства и переработки молока серьезно выросла

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Производители не могут компенсировать рост себестоимости повышением отпускных цен на продукцию
Е. Разумный
Производители не могут компенсировать рост себестоимости повышением отпускных цен на продукцию
Е. Разумный

Национальный союз производителей молока Союзмолоко») предложил и прорабатывает с Минсельхозом вопросы введения дополнительных мер поддержки отрасли, сообщила пресс-служба союза. Причиной обсуждения стал серьезный рост себестоимости производства и переработки молока в последние полгода, поэтому сейчас поднимается вопрос ее компенсации, рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.

По оценке союза, в последние два года рост себестоимости производства молока существенно опережает темпы повышения цен на сырое молоко и потребительских цен на готовую молочную продукцию. В частности, себестоимость производства молока в марте 2021 года по сравнению с мартом прошлого года выросла на 18,2% из-за удорожания в течение года большинства статей расходов. «Несмотря на то, что производство сырого молока сохраняет положительную динамику, повышение себестоимости способствует замедлению темпов роста и снижению инвестиционной привлекательности сектора», — отмечает пресс-служба союза.

В 2020—2021 годах был реализован ряд системных мер дополнительной поддержки молочной отрасли. Белов уточнил «Агроинвестору», что союз попросил Минсельхоз принять участие в увеличении объемов этого субсидирования в текущем году. Среди предложений «Союзмолока», как реализованных, так и обсуждаемых: сохранение компенсации капзатрат на строительство и модернизацию объектов в сырьевом секторе, введение компенсации капзатрат и льготных кредитов для перерабатывающих предприятий, а также меры поддержки в связи с введением маркировки. Кроме того, из-за роста себестоимости необходима поддержка операционной деятельности производителей и переработчиков молока — в формате субсидий на литр продукции, а также продовольственная помощь социально незащищенным слоям населения.

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что молочная отрасль, как и многие сектора АПК, испытывала трудности в последние два года. Так, если в 2015—2017 годах молочная отрасль развивалась, прежде всего, за счет эффекта продовольственного эмбарго на волне импортозамещения, то уже начиная с 2018 года этот эффект был исчерпан и темпы развития молочной отрасли замедлились. Ежегодно повышались цены на ГСМ и электроэнергию, но при этом розничные цены в последние три года на традиционные виды молочной продукции росли непропорционально себестоимости, отметила она. По словам Петровой, в целом молочную отрасль необходимо поддерживать прежде всего потому, что это социально-значимая и инвестиционноемкая отрасль.

При снижении доходов населения производители не смогут зеркально транслировать возросшую себестоимость в розничные цены на молочные продукты, уверена Петрова. Это может повлечь волну банкротств, которая коснется и крупных, и средних предприятий, прежде всего потому, что они уже существенно закредитованы (в том числе, под оборотные средства), и снижение выручки приведет к сокращению кредитования. «На мой взгляд, молочной отрасли жизненно необходимы увеличение объемов льготного кредитования и разработка программы по кредитованию переработчиков, которые планируют развивать сложные капиталоемкие проекты (например, производство сыра и подсырной сыворотки), — считает эксперт. — Также полезно запустить социальные проекты: программу «Школьное молоко», а также расширить объем предоставления для военных полутвердого сыра и сливочного масла. Кроме того, раньше предоставлялось молоко за «вредность» врачам-рентгенологам, но уже несколько лет эта мера упразднена».

Согласно данным аналитического центра «Союзмолоко», производство сырого молока в марте подорожало на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Себестоимость килограмма молока по состоянию на февраль 2021 года составила 29,5 руб. без учета НДС, что на 3,6% выше, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на 21 апреля, средняя отпускная цена у производителей составляла 26,6 руб./кг (рост на 4,1%).


Глава агрохолдинга «Кабош» Дмитрий Матвеев сказал РБК, что в этом году себестоимость производства сырого молока стала на 20-30% выше. По его мнению, причинами стали рост цен на корма и племенной материал, а также снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Только корма для животных в прошлом году подорожали на 30%. Президент агрохолдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр подтвердил изданию, что стоимость кормов выросла на 3 руб./кг, тогда как стоимость реализации сырого молока увеличилась лишь на 0,5-1 руб. Снизить себестоимость получится с помощью экспортных пошлин на зерно, считает Минсельхоз. Это должно стабилизировать цены на внутреннем рынке. Министерство подтвердило РБК, что производители и переработчики молока сейчас действительно работают в условиях значительного роста издержек на ветпрепараты, логистику, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости.

Екатерина Шокурова 

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