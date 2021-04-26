Вьетнамская TH Group может не достроить молочные фермы в России

Вьетнамский инвестор планировал вложить в проект $2,7 млрд М. Стулов

Вьетнамская TH Group столкнулась с проблемами при реализации в России проекта строительства молочных ферм, пишет «Коммерсант». Инвестор заявил, что российские подрядчики готовы строить объекты в полтора-два раза дороже сметы компании. В результате за пять лет из заявленных инвестиций в $2,7 млрд на практике пока было вложено лишь около $100 млн, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.



Проблема обсуждалась 22 апреля на совещании у заместителя главы Минсельхоза Сергея Левина, выяснил «Коммерсант». Совладелица группы Тхай Хьюнг заявила, что группа «не учла все нюансы и особенности строительного рынка в России». С начала строительства в 2016 году была запущена только одна очередь фермы на 2 тыс. голов в Волоколамском районе Подмосковья в 2019 году, хотя также планировалось запустить фермы в Калужской, Тюменской областях, Башкирии и Приморье. Как пишет «Коммерсант», в нескольких регионах реализация проектов так и не началась, а где-то остановилась на начальной стадии. «Агроинвестор» направил в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.



В сентябре 2018 года сообщалось, что TH True Milk (входит в TH Group), начала строительство молокоперерабатывающего завода в Калужской области. Стоимость проекта оценивалась в 6,7 млрд руб., мощность завода — до 1,5 тыс. т сырого молока в день. Ввод в эксплуатацию комплекса по производству молочной продукции и собственной сети ее дистрибуции был запланирован на 2020 год. Пресс-служба Россельхозбанка тогда уточняла, что банк вложит более 15 млрд руб. в реализацию трех инвестпроектов молочного концерна TH Group.



Как пишет «Коммерсантъ», компания считает, что выходом из ситуации станет ввоз рабочей силы из Вьетнама, хотя на данный момент из-за пандемии эти возможности ограничены. TH Group попросила Минсельхоз посодействовать в получении соответствующей квоты и продлить с трех до четырех лет сроки реализации проектов в молочном животноводстве, имеющих право на компенсацию из бюджета части капзатрат, пишет издание. Министерство обещает изучить предложения, так как запуск проектов TH Group позволит нарастить производство молока. Белов отметил, что спрос на качественное молоко в России есть, а продукт, который сейчас компания производит в Московской области, — хорошего качества. «Если они реализуют заявленные проекты, это будет хорошо для российской молочной индустрии», — сказал он «Агроинвестору».



Между тем, представитель Минсельхозпрода Подмосковья уточнил «Коммерасанту», что компания уже привлекла шесть разных генподрядчиков и пять субподрядчиков, и в этом ее основная проблема. Белов считает ситуацию с завышением стоимости работы подрядчиков странной, потому что рынки проектирования и строительства высококонкурентные. «Другой вопрос — сейчас многие составляющие себестоимости, связанные со строительством, действительно довольно серьезно дорожают, особенно в последние полтора года, — объяснил он. — Но с этой проблемой столкнулась не только TH Group, в такой ситуации сейчас находятся все сельхозпроизводители, которые планируют реализовывать инвестиционные проекты и строить новые объекты». Белов рассчитывает, что проекты компании все-таки будут завершены.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Евгений Афанасьев считает, что TH Group действительно не удалось вовремя реализовать проекты из-за того, что стоимость строительства, заявленная российскими подрядчиками, в полтора-два раза превышает сметную стоимость. Кроме этого, на срыв сроков повлияло ограничение въезда иностранных рабочих из-за пандемии, «хотя проблема не только в этом, поскольку проект был начат задолго до ее начала», сказал он «Агроинвестору». «Вероятно, проект все же будет завершен с отклонением от плановых сроков. Многое зависит от того, будет ли дано разрешение на привлечение вьетнамского подрядчика и пересмотра условий возмещения из бюджета части капзатрат», — считает Афанасьев.



Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что компания изначально планировала развиваться по вертикально интегрированной модели с выпуском готовой молочной продукции, но так как молочный завод еще не построен, серьезно наращивать объемы по сырью TH Group не имеет смысла. «Я думаю, что заложенные фермы они достроят — доходность в сырье пока сохраняется на хорошем уровне, а дальнейшее развитие стратегически будет привязано к развитию переработки», — высказал свою точку зрения эксперт.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает, что сложности, с которыми столкнулась TH Group, характерны для молочной отрасли в целом. В первую очередь, это недостаточный опыт работы в России — как с подрядчиками, так и самой компании, а также нехватка грамотного управления проектом по строительству фермы, сказала она «Агроинвестору». «Основные проблемы связаны с тем, что за период строительства первой фермы компания сменила шесть подрядчиков. Известно, что при строительстве один день простоя означает дополнительную неделю к срокам реализации проекта, — прокомментировала Петрова. — Также инвесторов беспокоит вопрос о компенсации капексов в будущем, потому что пока остается открытым вопрос, будет ли сохранен этот тип государственной поддержки». По мнению эксперта, вероятность реализации проектов будет зависеть от позиции самой TH Group — сможет ли она решить экономико-управленческие задачи, а также от поддержки государства. «На мой взгляд, комплекс необходимо достраивать, потому что в России сохраняется потребность в качественном молоке-сырье. Но, очевидно, что экономическая ситуация в стране и снижение реальных доходов населения приводит к торможению ряда инвестиционных проектов», — объяснила Петрова.



TH Group основана в 2009 году и является одним из ведущих производителей молока во Вьетнаме. Концерн выпускает 50 наименований молочных продуктов, которые реализуются в 39 странах мира. На долю ключевого бренда компании — TH True Milk — приходится более 50% вьетнамского рынка в категории белого молока.

