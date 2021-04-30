Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречки

Объемы производства крупы в стране достаточны для обеспечения спроса М. Стулов

Минсельхоз предлагает временно ограничить экспорт гречихи и гречки, чтобы не допустить резких колебаний цен на внутреннем рынке, пишет РБК со ссылкой на сообщение ведомства. При этом министерство отмечает, что объемы производства крупяных агрокультур в России удовлетворяют спрос переработчиков и обеспечивают потребности населения в крупах.



Ранее стало известно, что Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны представить в Минэкономразития предложения по снижению экспорта гречки. Этот вопрос обсуждался на совещании по мониторингу и реагированию на изменение цен на социально значимые товары под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. На фоне прогноза о росте цен на гречку правительство предложило ограничить ее экспорт за пределы ЕАЭС до конца сельхозсезона, написал «Коммерсант» со ссылкой на источник на зерновом рынке. По мнению авторов инициативы, эта мера позволит избежать резких скачков на гречневую крупу в России, которые сейчас наблюдаются.



По данным Минсельхоза, экспорт гречихи существенно вырос с ноября 2020 года. Однако объем производства этой агрокультуры в России оказался недостаточным, чтобы в сложившейся ситуации удовлетворить спрос предприятий переработки, а также покрыть потребности населения, пишет РИА «Новости». Представитель министерства уточнил агентству, что речь идет не только о гречке, но и о других основных видах круп.



Чтобы не допустить роста цен в этой категории товаров, Минсельхоз планирует принять и другие меры. В частности, в 2021 году посевы основных крупяных агрокультур будут расширены. Замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова считает, что это вполне вероятно благодаря чрезвычайно благоприятной ценовой конъюнктуре рынка гречихи в сезоне-2020/21. Однако гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорил «Агроинвестору», что увеличение посевных площадей и формирование значительной сырьевой базы — это неверный подход, потому что рынок в плане потребления и производства сбалансирован, и перепроизводство «убьет» отрасль минимум на два-три сезона.



Цены на гречку действительно растут, как и на другие крупы, подтвердил «Коммерсанту» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. По его словам, это может быть связано с высоким спросом и относительно активным экспортом. Но введение запрета вряд ли скажется на ценах, считает эксперт. По его мнению, более вероятно, что избыточное госрегулирование может подтолкнуть сельхозпроизводителей в перспективе сократить посевы гречихи. Сизов сказал «Коммерсанту», что цены на гречку и так могут начать снижаться при поступлении нового урожая во второй половине года. Однако по мнению председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, в ограничении экспорта гречки до нового урожая есть смысл, поскольку спрос со стороны импортеров, особенно Китая, очень серьезный, сказал он «Агроинвестору».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что особого смысла в ограничении экспорта уже нет: рекордный вывоз гречихи уже состоялся. По его словам, активные закупки российского гречихи и гречки со стороны Китая в этом сезоне были ожидаемы после того, как КНР в 2020 году установила запретительные пошлины на импорт гречки из Австралии — своего основного поставщика, сказал эксперт «Коммерсанту». По словам Рылько, запасов гречки до конца сезона достаточно, а аграрии намерены увеличивать посевы этой агрокультуры. По данным ИКАР, с начала сезона Россия экспортировала около 220 тыс. т гречихи против 79 тыс. т за весь прошлый сезон. Крупнейшими импортерами в этом сезоне стали Китай (26,2 тыс. т), Латвия (14,3 тыс. т), Украина (13,2 тыс. т), Литва (9,8 тыс. т) и Япония (8,5 тыс. т), приводит данные ФТС Союз экспортеров зерна.



«Агроинвестор» еще в середине февраля писал о повышении цен на гречку и другие крупы у производителей и в оптовом звене. Тогда Глазунова говорила, что на стоимости гречки сказывается удорожание гречихи. Президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман отмечал, что высокая стоимость гречихи связана с тем, что цены на сырье определяются, скорее, не балансом спроса и предложения, а непосредственно сельхозпроизводителями. «У них сейчас нет острой нужды в деньгах, и они устанавливают на гречиху ту цену, которую считают для себя оптимальной», — говорил он «Агроинвестору».

