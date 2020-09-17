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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Рынки

Аналитики не прогнозируют роста цен на гречку

Валовой сбор гречихи в этом году ожидается выше прошлогоднего

Елена Максимова

| Агроинвестор |

На прошлой неделе цены на гречку резко увеличились на 2,5 тысячи рублей
econet.ru
На прошлой неделе цены на гречку резко увеличились на 2,5 тысячи рублей
econet.ru

По предварительной оценке Российского зернового союза (РЗС), валовой сбор гречихи в этом году составит около 840 тыс. т, что на 50 тыс. т больше, чем в 2019-м. «В целом, поскольку объем предложения по гречихе увеличивается, такого активного роста цен как в прошлом году мы не ожидаем. Стоимость как гречихи, так и крупы, по нашим прогнозам, будет колебаться вокруг тех цен, которые сложились на текущий момент, в пределах 5%», — рассказала «Агроинвестору» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина.

Ранее аналитическая компания «ПроЗерно» сообщила, что цены гречки, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, на прошлой неделе резко увеличились на 2,5 тыс. руб. и превысили 50 тыс. руб./т. В августе тонна этой крупы стоила в среднем 48,2 тыс. руб., а в сентябре 2019-го — 28,3 тыс. руб., следует из мониторинга «ПроЗерна». Росстат пока не зафиксировал удорожания гречки в рознице: к 14 сентября средняя цена снизилась на 0,6% по сравнению с августом, правда, относительно декабря прошлого года гречка сейчас стоит на 34% больше.

По данным Росстата, производство гречневой крупы в августе составило 25,9 тыс. т, что на 19,4% меньше, чем в августе прошлого года и на 0,7% больше, чем в июле 2020-го. За восемь месяцев этого года было произведено 275 тыс. т гречки.


По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сейчас в Алтайском крае крупозаводы предлагают гречку по 56-58 тыс. руб./т с НДС, тогда как в конце августа цена составляла 47-48 тыс. руб./т с НДС. «Такая ситуация может продлиться еще некоторое время. Однако по мере приближения уборки к завершению и увеличения насыщенности рынка гречихой рост должен остановиться», — прогнозирует заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова.

В последние же несколько недель цены на гречиху уверенно растут, подтверждает Глазунова. Так, в Алтайском крае — крупнейшем производителе этой агрокультуры — желаемые цены продаж сельхозпроизводителей в середине сентября составили 32-35 тыс. руб./т с НДС по сравнению с 27-29 тыс. руб./т в конце августа. В регионах Центра цены на гречиху в сентябре составили 33-36 тыс. руб./т против 28-30 тыс. руб./т в конце лета.

Согласно мониторингу РЗС, стоимость крупы сейчас находится на уровне 48 тыс. руб./т против 28 тыс. руб./т годом ранее, гречихи — около 30 тыс. руб./т. Однако, напоминает Тюрина, в прошлом сезоне цены на гречиху тоже увеличивались до уровня более 50 тыс. руб./т. «Про активный рост цен на гречку я бы говорить не стала: по сравнению с серединой августа они выросли всего на 1,5-2%», — добавляет она. Союз зернопереработчиков Алтая тоже отмечает, что объективных причин для роста цен на гречиху нет. Урожай агрокультуры, по его прогнозам, в этом году будет на среднем уровне.

Елена Максимова 

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