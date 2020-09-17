Аналитики не прогнозируют роста цен на гречку

На прошлой неделе цены на гречку резко увеличились на 2,5 тысячи рублей econet.ru

По предварительной оценке Российского зернового союза (РЗС), валовой сбор гречихи в этом году составит около 840 тыс. т, что на 50 тыс. т больше, чем в 2019-м. «В целом, поскольку объем предложения по гречихе увеличивается, такого активного роста цен как в прошлом году мы не ожидаем. Стоимость как гречихи, так и крупы, по нашим прогнозам, будет колебаться вокруг тех цен, которые сложились на текущий момент, в пределах 5%», — рассказала «Агроинвестору» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина.



Ранее аналитическая компания «ПроЗерно» сообщила, что цены гречки, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, на прошлой неделе резко увеличились на 2,5 тыс. руб. и превысили 50 тыс. руб./т. В августе тонна этой крупы стоила в среднем 48,2 тыс. руб., а в сентябре 2019-го — 28,3 тыс. руб., следует из мониторинга «ПроЗерна». Росстат пока не зафиксировал удорожания гречки в рознице: к 14 сентября средняя цена снизилась на 0,6% по сравнению с августом, правда, относительно декабря прошлого года гречка сейчас стоит на 34% больше.



По данным Росстата, производство гречневой крупы в августе составило 25,9 тыс. т, что на 19,4% меньше, чем в августе прошлого года и на 0,7% больше, чем в июле 2020-го. За восемь месяцев этого года было произведено 275 тыс. т гречки.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сейчас в Алтайском крае крупозаводы предлагают гречку по 56-58 тыс. руб./т с НДС, тогда как в конце августа цена составляла 47-48 тыс. руб./т с НДС. «Такая ситуация может продлиться еще некоторое время. Однако по мере приближения уборки к завершению и увеличения насыщенности рынка гречихой рост должен остановиться», — прогнозирует заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова.



В последние же несколько недель цены на гречиху уверенно растут, подтверждает Глазунова. Так, в Алтайском крае — крупнейшем производителе этой агрокультуры — желаемые цены продаж сельхозпроизводителей в середине сентября составили 32-35 тыс. руб./т с НДС по сравнению с 27-29 тыс. руб./т в конце августа. В регионах Центра цены на гречиху в сентябре составили 33-36 тыс. руб./т против 28-30 тыс. руб./т в конце лета.



Согласно мониторингу РЗС, стоимость крупы сейчас находится на уровне 48 тыс. руб./т против 28 тыс. руб./т годом ранее, гречихи — около 30 тыс. руб./т. Однако, напоминает Тюрина, в прошлом сезоне цены на гречиху тоже увеличивались до уровня более 50 тыс. руб./т. «Про активный рост цен на гречку я бы говорить не стала: по сравнению с серединой августа они выросли всего на 1,5-2%», — добавляет она. Союз зернопереработчиков Алтая тоже отмечает, что объективных причин для роста цен на гречиху нет. Урожай агрокультуры, по его прогнозам, в этом году будет на среднем уровне.

