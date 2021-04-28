Минсельхоз сообщил о планах увеличить посевы крупяных агрокультур

Переходящих запасов гречки хватит до начала переработки нового урожая гречихи Pixabay

В этом году посевы основных крупяных агрокультур будут увеличены, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз. Это позволит нарастить объемы производства и сформировать значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности, кроме того, предлагаемая мера поможет не допустить дальнейшего роста цен, в частности на гречневую крупу, считает ведомство. При этом ведомство отмечает, что объемы производства круп в России и так позволяют удовлетворять спрос предприятий и обеспечивать потребности населения.



Таким образом министерство ответило на публикацию «Ведомостей» о росте цен на гречневую крупу. Издание написало, что ритейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы. Так, представитель сети «Верный» сообщил газете, что поставщики с февраля говорят о росте цен на крупы на 7,5-15% с марта и апреля, но ритейлер еще не принял ни одно из этих предложений. Крупнейшему ритейлеру в Восточной Сибири — сети «Командор» - также поступают предложения о повышении цены на гречку на 10-15%, на пшено и овсяные хлопья — на 3-5%, но ритейлер пока торгует запасами круп и старается договориться о снижении отпускных цен, их поэтапном повышении или ищет альтернативных поставщиков.



Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков подтвердил «Ведомостям», что гречка подорожала на 10%, но цены на другие крупы остаются стабильными. По его словам, заводам не хватает гречихи и пока никто точно не знает, действительно ли ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам. Однако, по словам замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирины Глазуновой, переходящие запасы гречневой крупы прогнозируются на уровне, обеспечивающем нормальное потребление в первые несколько месяцев сезона-2021/22 (сентябрь-август) вплоть до начала переработки гречихи нового урожая.



Глазунова подтвердила «Агроинвестору», что цены на гречневую крупу в последнее время выросли, однако они все еще далеки от рекордных значений прошлых лет. Так, цены производителей в Алтайском крае в конце февраля — начале марта 2011 года достигли исторического максимума в 87,5 тыс. руб./т, предыдущий ценовой пик — 80 тыс. руб./т был зафиксирован в конце апреля 2016-го. По данным ИКАР на 20 февраля 2021-го, тонна гречки (Алтай) стоила 60,5 тыс. руб., 10 марта — 61,5 тыс. руб., 31 марта — 65,49 тыс. руб., 20 апреля — 68,6 тыс. руб.



По другим популярным крупам — рис, пшено, овсяные хлопья типа «Геркулес» — ценовая ситуация достаточно стабильная, отметила Глазунова. Так, рис (Краснодар) за месяц с 20 марта по 20 апреля подешевел с 43,1 тыс. руб./т до 42,3 тыс. руб./т, цены на пшено (Саратов) за этот период не менялись и остаются на уровне 23,75 тыс. руб./т, геркулес (Алтай) немного подешевел — с 28,9 тыс. руб./т до 28,4 тыс. руб./т.



Мнения экспертов относительно расширения посевных площадей под крупяными агрокультурами расходятся. Так, Глазунова считает, что это вполне вероятно благодаря чрезвычайно благоприятной ценовой конъюнктуре рынка гречихи в сезоне-2020/21. Однако гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что увеличение посевных площадей и формирование значительной сырьевой базы — это неверный подход, потому что рынок в плане потребления и производства сбалансирован, а исполнение предложения Минсельхоза может привести к перепроизводству, которое «убьет» отраслевой сегмент как минимум на два-три сезона. Подобная ситуация в России уже была: в 2017 году урожай гречихи был вдвое больше потребления. «Это не борьба с болезнью, а подавление симптомов», — добавляет Петриченко. В этом сезоне площадь под гречихой может вырасти на 3% примерно до 900 тыс. га, в таком случае производство будет примерно равно прошлогоднему показателю в 900 тыс. т, а внутреннее потребление составляет около 800 тыс. т, уточнил он «Агроинвестору».



Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Политика административного сдерживания цен на готовую продукцию зашла в тупик и приводит к тому, что крупозаводы и мукомолы работают с нулевой или отрицательной рентабельностью. Эта политика заранее была обречена на крах, но сейчас это особенно заметно.

Если основной причиной роста цен в 2014 году были погодные условия, которые повлекли неурожай гречихи при посевах в 1 млн га, а валовой сбор оказался чуть выше 660 тыс. т, то сейчас цены повышаются из-за девальвации рубля, и это внеотраслевой фактор, говорит Петриченко. Гречиха и гречка — не экспортные товары, однако в их производстве есть импортная составляющая, которая крайне чувствительна к валютным колебаниям. На данный момент цены на гречку ядрицу очень низкие относительно цен на гречиху, добавляет он. «То есть сейчас нужно либо поднимать цены на гречиху, но это невозможно и неправильно, либо снижать цены на ядрицу, что разумно», — заключил Петриченко.

