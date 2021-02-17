Производители гречки попали в «ценовые ножницы»

В России достаточно гречихи для удовлетворения потребностей рынка М. Стулов

Цены на многие крупы повышаются у производителей и в оптовом звене, рассказала «Агроинвестору» заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Среди них крупы, вырабатываемые из ячменя (перловая, ячневая), овсяные хлопья, некоторые другие крупы и крупяные продукты. Также дорожает гречка, поскольку сказывается сырьевой фактор: цены на гречиху в последние месяцы сохраняют тенденцию к росту.



«Если накануне начала текущего крупяного сезона (сентябрь-2020/август-2021) стартовые цены на гречиху в регионах-производителях формировались на уровне 28-30 тыс. руб./т, то сейчас цены спроса крупозаводов составляют преимущественно 39-40 тыс. руб./т», — привела данные Глазунова. При этом экспортеры готовы давать за гречиху более высокие цены — 41-42 тыс. руб./т или даже выше, добавляет она. «У производителей гречневой крупы нет возможности конкурировать с экспортерами за сырье, исходя из конъюнктуры рынка гречки. Они повышают цены на свою продукцию, однако из-за спросовых ограничений и контроля регулирующих органов зачастую не могут скорректировать ценники вверх адекватно росту цен на гречиху», — подчеркивает эксперт



Гречиха поступает на переработку невысокими темпами, знает Глазунова. «Производители гречневой крупы надеются на активизацию предложения со стороны сельхозпроизводителей накануне начала посевной кампании», — говорит она. По данным Росстата, в январе было выпущено 26,1 тыс. т гречки — на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года, но почти на 25% меньше показателя декабря 2020-го.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко отмечает, что цены на крупы почти не меняются, хотя произошло небольшое подорожание риса, пшена и гречки-ядрицы. По данным «ПроЗерна», цены на эти крупы за тонну на EXW с НДС в Европейской части России с конца января к концу прошлой недели увеличились на 200 руб., 295 руб. и 690 руб. за тонну соответственно. При этом в рознице, согласно мониторингу Росстата, с конца прошлого года к 8 февраля гречка и рис подорожали на 0,6% и 0,7% соответственно, а цены на пшено снизились на 0,7%. «А вот сырье действительно дорожает несколько быстрее, чем крупы», — подтверждает Петриченко.



Президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман отмечает, что высокая стоимость гречихи связана с тем, что цены на сырье определяются, скорее, не балансом спроса и предложения, а непосредственно сельхозпроизводителями. «У них сейчас нет острой нужды в деньгах, и они устанавливают на гречиху ту цену, которую считают для себя оптимальной», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Гачман напоминает, что урожай гречихи в прошлом году был хорошим и составил почти 900 тыс. т — больше, чем годом ранее, когда было собрано 786 тыс. т агрокультуры, хотя и немного меньше, чем в 2018-м, когда урожай гречихи достиг 932 тыс. т. Однако вместе с переходящими остатками, 900 тыс. т — это более, чем достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, особенно с учетом того, что гречиха почти не экспортируется — 95% объема потребляется в России, напоминает он.



Глазунова добавляет, что экспорт гречихи заметно активизировался в последние месяцы. Так, если за семь месяцев прошлого зернового сезона за рубеж было вывезено 29,3 тыс. т гречихи, то за июль-январь 2020/21, по предварительным данным, 55 тыс. т, из них более 30 тыс. т — за декабрь-январь.

