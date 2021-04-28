«Коноплекс» начал посевную кампанию в Пензенской области

Агрохолдинг надеется получить хороший урожай Pixabay

«Коноплекс», крупнейший в России производитель промышленной конопли, приступил к посевным работам в Пензенской области. Там компания планирует засеять агрокультурой около 2 тыс. га, сообщила пресс-служба группы. Будут использоваться современные сорта среднерусской посевной конопли: «Вера», «Надежда», «Сурская» и «Милена», последняя является новым сортом и впервые используется в промышленном масштабе. В севооборот агрохолдинга также войдут пшеница, гречиха, рожь, горчица, лен и новая агрокультура — рыжик. Их сев начнется через несколько недель.



Гендиректор УК «Коноплекс» Милена Александрова сказала, что, учитывая погодные условия — раннюю и теплую весну, много снега зимой и наличие достаточного количества влаги в почве — компания надеется получить хороший урожай как посевной конопли, так и других агрокультур. «К сожалению, из-за ранних бесснежных морозов в конце 2020 года озимые частично пострадали, но и здесь мы ожидаем выход на средние показатели», — приводит пресс-служба компании слова Александровой. По ее словам, закончить посевную планируется в середине мая.



«Коноплекс» является лидером по посевам технической конопли в России. Это позволяет компании обеспечивать производственные мощности собственным сырьем. В Пензе компания запускает первое в стране высокотехнологичное предприятие по получению и переработке волокна, используемого для создания теплоизоляционных, звукоизоляционных изделий, утеплителей, наполнителей и для дальнейшей переработки в нетканые материалы.



В конце прошлого года Минпромторг и «Межотраслевой инновационный комплекс», входящий в ГК «Коноплекс», заключили концессионное соглашение о строительстве в Пензенской области завода по производству целлюлозы из лубяных культур за 2 млрд руб. Срок действия договора — 49 лет, окупаемость — до 15 лет. Мощность новой площадки после выхода на плановые показатели в 2026 году достигнет 4 тыс. т целлюлозы в год с возможностью поэтапного расширения.

Пищевую продукцию компания выпускает на новой площадке «Коноплекс Продукты Питания», которая была открыта в 2020 году в Пензенской области в технопарке «Отвель». Объем инвестиций в нее составил около 200 млн руб., сообщила компания, уточнив, что это первое в стране производство масла полного цикла по технологии холодного отжима, построенное с нуля. Мощность предприятия составляет 15 млн бутылок в год. В линейке продукции — масло из различных культур, в том числе из конопли, льна, горчицы, тыквы, винограда, кунжута, подсолнечника, рыжика, кедрового и грецкого ореха, а также различные виды муки, клетчатка, белковые добавки, кондитерская семечка, зеленая гречка и десертные смеси под брендами «Коноплянка» и «Кухня счастья». В этом году ассортимент продукции «Коноплекс» увеличится: среди планируемых к выпуску новинок — бальзамический и гранатовый уксус, а также корма для домашних декоративных птиц (попугаев, канареек).



Совладелец ГК «Коноплекс» Евгений Скигин отметил, что, несмотря на высокую волатильность в потребительском секторе, в 2020 году компании удалось расширить свое присутствие на рынке благодаря сбалансированной стратегии развития и продвижения продукции. По его словам, «Коноплекс» остается лидером отрасли в России. «В 2021 году мы планируем нарастить выпуск волокна, а производство масла увеличить в два раза», — сказал Скигин.

