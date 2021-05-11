Экспортные цены на пшеницу за майские каникулы выросли на $21

Со второй половины апреля экспортеры в портах начали оживляться sea-line.org

Средние котировки на пшеницу с протеином 12,5% за последние две недели укрепились на $21 до $274/т, следует из еженедельного мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Рост цен был поддержан стремительным укреплением цен на мировых биржах. Основная причина подорожания пшеницы — рост цен на кукурузу, отмечает директор «СовЭкона» Андрей Сизов. «В Бразилии крайне не повезло с погодой регионам-производителям второго урожая кукурузы, на который приходится три четверти всего их сбора. Последние три месяца в Бразилии очень сухо, и в ближайшие недели, судя по прогнозам, осадков не ожидается, — прокомментировал он «Агроинвестору». — А значит, рынок ожидают серьезные потери урожая кукурузы, которые будут измеряться десятками миллионов тонн по сравнению со среднемноголетними показателями».



Сизов напоминает, что этот урожай все еще относится к 2020/21 маркетинговому году, и кукуруза важна для того, чтобы мировой баланс в текущем сезоне сошелся. «При таком падении урожая в Бразилии этот баланс, конечно, сойдется, но со скрипом. Это означает рост цен, частичное сокращение спроса, а также увеличение экспорта из других стран-поставщиков: США, Украины и частично России, которая хоть и небольшой игрок на рынке кукурузы, но мы можем нарастить экспортный потенциал по ней примерно на 1 млн т», — добавляет он.



Ситуация также усугубляется негативными погодными факторами в Северной Америке. На севере США и юге Канады, которые являются крупными регионами выращивания яровой пшеницы, до недавнего времени было очень сухо. Сейчас ситуация несколько улучшилась, но она все еще остается хуже среднемноголетней. В Европе, в первую очередь, во Франции и Германии, по словам Сизова, ситуация с влагообеспеченностью тоже обстоит не лучшим образом, хоть и не трагично.



Другие факторы увеличения цен на зерно — рост на всех товарных рынках из-за ожидания разгона мировой инфляции, страховкой от которой сырье, как считается, является, добавляет Сизов.



По данным «СовЭкона», со второй половины апреля экспортеры в портах начали оживляться. Некоторые после паузы возобновили закупки, цены спроса уверенно растут, достигнув к концу прошлой недели 15,6 тыс. руб./т, что более чем на 3% превышает показатель конца апреля. Эксперты «СовЭкона» ожидают сохранения этой тенденции и заметного расширения спроса внутренних потребителей, запасы у которых, весьма вероятно, низкие.



С 1 по 10 мая закупочные цены на зерно меняли только два экспортера, так что сообщения о росте внутренних цен сильно преувеличены, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «В одном случае рост был небольшой — с 14,7 тыс. руб./т до 14,9 тыс. руб./т без НДС, в другом увеличение было более выраженным: с 14,3 тыс. руб./т до 14,8 тыс. руб./т за пшеницу с содержанием протеина 12,5%», — сказал он «Агроинвестору», уточнив, что цены указаны за 4 и 11 мая соответственно.



При этом аналитики союза отмечают, что вчера цена пшеницы на Чикагской бирже снизилась с $282,5 до $272,89 за тонну (по ценам открытия на вчера и сегодня), а реальная цена платежеспособного спроса на базисе FOB сейчас составляет не выше $260 за тонну.



По данным Союза экспортеров зерна, за апрель было экспортировано втрое меньше зерна, чем за аналогичный период год назад: 1,6 млн т против 4,6 млн т, из них 0,8 млн т пшеницы против 3,6 млн т соответственно. Это ожидаемо с учетом текущего размера пошлины, подчеркивает Зернин. С 1 по 10 мая было отгружено 0,5 млн т зерна, включая 0,25 млн т пшеницы, что вдвое ниже объемов за аналогичный период в прошлом году, когда было экспортировано 1,17 млн т и 0,75 млн т соответственно.



Вывоз зерна из России в апреле «СовЭкон» оценивает на уровне 2,1 млн т, из которых 1,1 млн т — пшеница. «В мае ожидаем более высокий показатель, а в июне — еще выше. В первый летний месяц экспорт может существенно вырасти, во-первых, из-за увеличения мировых цен, во-вторых, из-за вступления в силу нового механизма расчета пошлины — ее размер должен снизиться», — говорит Сизов.



Дальнейшего серьезного роста цен на зерно он не ожидает. Для дальнейшего повышения нужны более высокие цены на зерно в других регионах, но сейчас там пока наблюдается откат в преддверии выхода 12 мая отчета Минсельхоза США, отмечает Сизов. Что касается внутренних цен, то они могут повышаться только локально, и то в случае, если кому-то из экспортеров нужно будет срочно выполнить контракт, прогнозирует Зернин.



Сизов считает, что в ближайшее время будет хорошая возможность продать зерно, причем вероятно, она будет последней в этом сезоне. «В новый сезон мы войдем с относительно высокими ценами на зерно. Это хорошо для сельхозпроизводителей по всему миру, однако плохо для российских аграриев, так как они будут получать мало профитов от высоких мировых цен из-за плавающей пошлины — лишь 30% от общего роста», — оценивает руководитель «СовЭкона».



Следующий сезон для российских фермеров будет непростым, так как начнут сказываться последствия беспрецедентного по жесткости механизма регулирования цен, полагает Сизов. «Для наших сельхозпроизводителей рост цен на зерно в мире в текущих условиях - плохая новость, так как получают они от него при реализации своей продукции минимум, а издержки на удобрения, СЗР, технику у них растут в полном объеме. Пока они не очень сильно ощущают это удорожание, а вот к урожаю следюущего года ситуация может сильно поменяться. Одно из ключевых событий — сев озимых этой осенью. Вероятно, впервые за долгие годы мы можем увидеть сокращение посевных площадей, что, как я надеюсь, подтолкнет чиновников к отмене текущих беспрецедентых для мировой практики ограничений, перечеркивающих все достижения растниеводства за последние десятилетия», — заключает он.

