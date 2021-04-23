Агрохолдинг Владимира Евтушенкова увеличил выручку на 40%

В этом году компания планирует собрать около 1 млн тонн пшеницы Pixabay

По итогам первого квартала 2021 года неаудированная выручка агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) увеличилась на 40% и составила 6,8 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 4,8 млрд руб. Причиной роста компания называет увеличение масштабов бизнеса, наращивания объема экспорта и применения эффективной торговой стратегии, а также увеличение объема производства молока.



Гендиректор «Степи» Андрей Недужко рассказал, что посевная кампания в агрохолдинге идет высокими темпами, несмотря на обильные осадки. «Озимый клин успешно вышел из зимовки, объем пересева составил менее 1% от всей площади, а большое количество осадков позволило накопить в метровом слое почвы столь необходимую после аномально засушливой осени влагу, — приводит пресс-служба компании слова Недужко. — По некоторым хозяйствам агрохолдинга количество осадков за последние два месяца превышает прошлогодний показатель в 10-15 раз».



Он также отметил, что из-за складывающихся агроклиматических условий и фазы развития озимой пшеницы сбор ее урожая на Юге сместится на одну-две недели позже. Это необходимо учитывать при формировании экспортных контрактов, подчеркивает топ-менеджер, отмечая, что сейчас наблюдается существенное смещение сроков сева некоторых агрокультур. «Например, по сахарной свекле мы видим смещение до одного месяца относительно прошлого года», — сравнил Недужко.



Под урожай 2021 года компания засеяла озимой пшеницей рекордные 250 тыс. га. Это позволит получить валовой сбор на уровне 1 млн т, рассказывал в начале апреля Недужко. Кроме того, агрохолдинг намерен дальше наращивать земельный банк. «При этом мы ставим перед собой цель, чтобы к концу 2021 года весь имеющийся земельный банк был у нас в собственности либо в долгосрочной аренде», — говорил он.



АФК «Система» купила агрохолдинг «Степь» во второй половине 2014 года, сейчас он объединяет ряд предприятий в сфере растениеводства, молочного животноводства, садоводства и агротрейдинга.

