Виктория Абрамченко: урожай зерна может составить 120 млн тонн

Отраслевые аналитики оценивают потенциал валового сбора зерна выше 120 млн тонн Д. Абрамов

В этом году валовой сбор зерна может составить не менее 120 млн т. Такой прогноз в интервью «Аргументам и фактам» озвучила вице-премьер Виктория Абрамченко. «Будем надеяться, что погода не подведет и аграрии, как всегда, не подкачают, — сказала она. — Пока посевная началась с небольшим задержками, весна припозднилась. Но состояние озимых неплохое».



В январе Абрамченко говорила, что урожай может составить 131 млн т, при этом отраслевые аналитики тогда были менее оптимистичны в своих оценках. Сейчас, напротив, они считают, что потенциал производства выше 120 млн т. Так, директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина считает, что валовой сбор зерна в этом году может составить 128-129 млн т, включая 82-83 млн т пшеницы. Аналитический центр «Русагротранса» оценивает возможный урожай также на уровне 128 млн т, в том числе 80,6 млн т пшеницы. Руководитель центра Игорь Павенский ранее говорил «Агроинвестору», что, несмотря на проблемы из-за засушливой осени и ледяной корки зимой на юге Центральной части России, за счет роста валовых сборов в южных регионах и неплохой ситуации в Поволжье, урожай зерна и пшеницы может стать третьим в истории после 2017-го и 2020-го.



Также Абрамченко отметила, что цены на продовольствие нужно сдерживать мерами таможенно-тарифного регулирования, а не путем заключения соглашений с бизнесом. «Соглашения по ценам, которые были ранее приняты по подсолнечному маслу и сахару, — не рыночные, а скорее джентльменские, — признала она. — Постоянно так работать нельзя. Поэтому сегодня надо делать упор прежде всего на меры таможенно-тарифного регулирования. По культурам, которые имеют экспортный потенциал, уже принято несколько решений с плавающими пошлинами. При этом все излишки, которые поступят в бюджет, будут возвращены растениеводам. Таким образом государство будет продолжать инвестировать в сельское хозяйство».



Ранее правительство одобрило механизмы демпферов на зерно (начнет действовать со 2 июня) и на подсолнечное масло (с 1 сентября): их вывоз станет облагаться пошлиной, которая будет рассчитываться в зависимости от уровня экспортных цен. Полученные от взимания пошлин средства планируется возвращать в агросектор в виде субсидий.



При этом Абрамченко обратила внимание, что из-за пандемии COVID-19 многие страны столкнулись с нехваткой продовольствия, на мировых рынках наблюдается ажиотажный спрос. В России нет проблемы пустых полок, хотя из-за скачков цен на продукты питания правительству пришлось вмешаться в ситуацию. «Наша страна ориентируется на увеличение экспорта несырьевых товаров, среди которых на первых позициях стоит продовольствие. Это приоритетное направление. Но надо соблюсти баланс между экспортом и насыщением внутреннего рынка», — подчеркнула Абрамченко.



В апреле в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин призвал правительство не полагаться на точечные меры, а сформировать долговременные условия, которые с помощью рыночных механизмов гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка.

