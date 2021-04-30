IGC повысил прогноз урожая и экспорта российской пшеницы в новом сезоне

Переходящие запасы зерна будут выше, чем в прошлом сезоне Pixabay

Согласно апрельскому отчету Международного Совета по Зерну (IGC), урожай российского зерна в этом году может составить 120,2 млн т, что на 1 млн т выше мартовской оценки. Корректировка произошла за счет повышения прогноза валового сбора пшеницы на 1 млн т до 77,9 млн т. Прогноз экспорта зерна в новом сезоне повышен на 3 млн т до 46 млн т, в том числе пшеницы может быть вывезено 37,1 млн т — на 3 млн т больше, чем IGC оценивал в марте.



По прогнозу директора аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, валовой сбор зерна в этом году может составить 128-129 млн т, из них пшеницы — 82-83 млн т. Прогноз основан на плане Минсельхоза по посевным площадям: под пшеницей они должны увеличиться на 200-250 тыс. га, из них под озимую пришлось около плюс 100 тыс. га, под яровую пшеницу — 100-150 тыс. га. «Но яровой сев на данный момент отстает от прошлогодних показателей почти в два раза. Так, яровой пшеницей засеяно всего 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, кукурузой — всего 20%», — привела данные Тюрина, уточнив, что это связано с погодными условиями. Структура севооборота еще может измениться с связи с мерами по ограничению экспорта, добавляет она.



Тюрина также обратила внимание на низкие показатели апрельского экспорта, которые оказались значительно ниже апреля прошлого года. Так, общий экспорт зерна составил 1,7 млн т, из них пшеницы — 850 тыс. т, ячменя — 500 тыс. т, кукурузы — 300-305 тыс. т. «Объем экспорта пшеницы составляет всего 25% от вывоза в апреле прошлого года, когда было экспортировано 3,2 млн т. По ячменю ситуация обратная — по нему мы пока конкурентоспособны, там гораздо большая экспортная активность. Причиной этого стали пошлины на вывоз пшеницы, которые делают экспорт неконкурентоспособным», — объяснила Тюрина.



По ее словам, экспортом пшеницы сейчас занимаются только крупные компании, кроме того, сейчас доступ к закупкам ограничен: зерно новых партий почти не предлагается. В итоге переходящие остатки пшеницы будут больше, чем в начале текущего сезона. Ожидания по остаткам пшеницы были на уровне 15 млн т, сейчас они оцениваются в 19 млн т, тогда как в начале сезона оценка составляла 13,5 млн т. «Я связываю это с тем, что введения мер по ограничению экспорта не позволит нам выбрать квоту, вывоз составит не больше 9,5-10 млн т из 17,5 млн т, — считает Тюрина. — Соответственно, итоговый экспорт составит около 46,5-47 млн т, что меньше экспортного потенциала, который, по моей оценке, составляет 52 млн т. По пшенице к началу сезона мы подойдем с экспортом в 37,5-38 млн т, пока мы отгрузили 35,8 млн т этой агрокультуры».



Тюрина также считает, что оценка IGC о валовом сборе зерна в 120 млн т некорректна. Согласно отчету Минсельхоза, сев озимых под урожай 2021 года составил 19,3 млн га, в прошлом году было 18,8 млн га. «Кроме того, идет позитивная информация с Юга — там увеличивается процент озимых в нормальном состоянии, поэтому я бы не стала говорить, что нас ждет резкое снижение валового сбора. Я смотрю на эту ситуацию оптимистично, конечно, если не будет изменения плана по структуре посевов», — добавила Тюрина.



По мнению председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, в условиях, когда весенняя посевная проведена на 13,1% от плановой площади, делать обоснованные прогнозы по новому урожаю рано. «Ситуация с погодой и состоянием озимых говорит о том, что мы вряд ли повторим успех уходящего сезона, но при этом снижение, скорее всего, будет несущественным», — сказал он «Агроинвестору». Более точная информация будет в конце мая, отметил он. «К этому времени мы планируем провести стратегическую сессию с участием ключевых растениеводов и экспортеров — членов Союза, где и обсудим перспективы нового сезона», — заключил он.



Оценка аналитического центра «Русагротранс» по валовому сбору зерна в этом году схожа с прогнозом Тюриной и составляет 128 млн. т. Об этом ведущий аналитик центра Алексей Егоров сказал в ходе выступления на Международном сельскохозяйственном онлайн-форуме «Зерно России: новая реальность», сообщает «Зерно Он-лайн».



Так, согласно базовому прогнозу «Русагротранса», урожай пшеницы может составить 80,6 млн т (85,9 млн т в прошлом году), ячменя — 20,2 млн т (20,9 млн т), кукурузы — 14,6 млн т (13,9 млн т). Экспортный потенциал зерна с учетом резко возросших запасов вырастет до 51 млн т, из них пшеницы — до 40,5 млн т, приводит портал данные Егорова. Он также сказал, что в текущем сезоне с учетом поставок в ЕАЭС Россия экспортирует 48,68 млн т зерна, что больше, чем в предыдущие два сезона, но меньше, чем в рекордном сезоне-2017/18. Объем вывоза пшеницы будет равен 37,34 млн т, добавил эксперт.

