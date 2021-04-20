Экспортные цены на пшеницу растут после месяца падения

Желаемая цена импортеров остается на уровне $240 за тонну и ниже Pixabay

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе росли вслед за мировыми площадками, которые поддерживает засушливая погода в Северной Америке и Бразилии, сообщает Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, пшеница с протеином 12,5% подорожала на $1 до $248/т (FOB Новороссийск), по информации аналитического центра «СовЭкон», цены выросли на $3 до $247/т. Это первое укрепление рынка после активного месячного падения, отметили аналитики. «Мы ожидаем, что российские экспортные цены продолжат расти в краткосрочной перспективе», — считает «СовЭкон».



Аналитический центр «Русагротранса» зафиксировал повышение до $245-248/т FOB, рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. По его словам, этот рост этот пока «больше номинальный». Спрос остается низким, и желаемая цена импортеров остается на уровне $240/т и ниже. Средняя котировка FOB Новороссийск компаний-участников Союза экспортеров зерна на май и июнь составляет $240 за тонну, сказал «Агроинвестору» председатель правления союза Эдуард Зернин. По его словам, максимальная цена предложения составляет $245 за тонну. «Сделок нет ни по максимуму, ни по средней цене. По $240 за тонну готовы продать в совокупности несколько сотен тысяч тонн с поставкой по июнь включительно», — уточнил он.



По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке цены на пшеницу 3-го и 4-го классов выросли на 50 руб. до 13,6 тыс. руб./т и до 13,5 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах остались на уровне 14,2-14,5 руб./т (CPT). «СовЭкон» ожидает увеличения экспортного спроса на фоне более высоких цен. «В то же время внутренний рынок пшеницы малоактивен, для адаптации к более высокому спросу может потребоваться время», — отметили аналитики. По данным Союза экспортеров зерна, цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах находятся на уровне 13,5 тыс. руб./т (CPT). Закупочные цены на малой воде достигли 13,4 тыс. руб./т (CPT).



С начала сезона-2020/21 по 15 апреля экспорт зерна из России составил 39,4 млн т, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Из них 32,5 млн т пришлось на пшеницу, что на 14% больше прошлогоднего, вывоз ячменя составил 4,48 млн т (+72%), кукурузы — 2,36 млн т (+13%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. По данным Павенского, с начала сезона по 19 апреля Россия экспортировала 43,5 млн т зерна, в том числе 34,5 млн т пшеницы (без учета ЕАЭС).



Аналитический центр «Русагротранса» 16 апреля понизил прогноз экспорта пшеницы в апреле с 0,9 млн т до 0,75 млн т из-за низкой активности на рынке. В целом вывоз зерна составит 1,7 млн т, в том числе отгрузки ячменя — 0,7 млн т, кукурузы — 0,25 млн т. «В мае, скорее всего, падение вывоза пшеницы продолжится, а в июне возможно восстановление на фоне изменения механизма расчета пошлины и роста цен», — говорил Павенский, отметив, что пошлина может уменьшиться в два и более раза. 16 апреля Минсельхоз обновил расчетные ставки экспортной пошлины. На пшеницу она составила $52,7/т ($57,8/т неделей ранее), на ячмень — $38,7/т ($38,9/т), на кукурузу — $44,9/т ($44,3/т).

