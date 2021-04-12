Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России

Динамика отгрузок сейчас слабая wikimedia.org

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в апрельском отчете повысила прогноз экспорта пшеницы из России на 0,5 млн т до 39,5 млн т. Ближайший преследователь — страны Евросоюза — в этом маркетинговом году могут вывезти 27,5 млн т пшеницы, потенциал экспорта США — 27 млн т, столько же — у Канады. В целом мировой объем экспорта пшеницы в этом сезоне может составить 196,3 млн т против 195,58 млн т в мартовском отчете. На фоне повышения прогноза отгрузок и объема потребления американские аналитики понизили оценку конечных запасов пшеницы с 301,2 млн т в марте до 295,5 млн т. Прогноз вывоза фуражных зерновых — на уровне мартовского отчета, 8,6 млн т.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин ожидает, что экспорт зерна в этом сезоне составит 46,5 млн т. «Не доберем из-за мелких экспортеров, которые получили квоту, но не собираются ее использовать», — сказал он «Агроинвестору». Он добавил, что в целом динамика отгрузок сейчас слабая. «Вопрос не в пошлине, этот фактор уже отыгран. Скорее, все большее число игроков — как экспортеров, так и импортеров — ожидает дальнейшего снижения внутренних цен в России в преддверии нового урожая», — считает Зернин.



По прогнозу директора аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, экспорт зерна из России в этом сезоне составит 48 млн т, в том числе 38 млн т пшеницы, 6,3 млн т ячменя и 2,5 млн т кукурузы. После введения пошлин отгрузки всех агрокультур снижаются, отметила она. «Например, с 1 по 10 апреля было экспортировано всего 617 тыс. т зерновых, в том числе 308 тыс. т пшеницы, 218 тыс. т ячменя, 52 тыс. т кукурузы. Если сравнивать с апрелем 2020 года, то ежедневные отгрузки пшеницы упали на 70%, всех зерновых — на 54%», привела данные Тюрина.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что прогноз ИКАР по экспорту пшеницы в этом сезоне — 38,5 млн т. «Мы держим этот прогноз уже достаточно долго, и если будем его менять, то, скорее всего, в сторону снижения», — отметил эксперт. Он добавил, что отгрузки пшеницы сейчас резко замедлились после введения пошлины, поэтому апрельский вывоз будет либо на уровне марта, либо ниже.



Мировые цены на пшеницу упали во всех основных странах-экспортерах, отмечает FAS USDA. Кроме того, некоторые импортеры откладывают закупки в ожидании снижения цен на новый урожай. «Самое большое сокращение в последний месяц коснулось России, где перспективы урожая улучшились, а экспортные котировки ослабились на фоне текущей экспортной политики, включая объявление плавающих пошлин на новый урожай», — говорится в отчете. Так, согласно FAS USDA, цена на российскую пшеницу упала до $240 за тонну (FOB).



Мировая цена тонны российской пшеницы с 12,5% протеина в конце прошлой недели немного повысилась и достигла $247 (FOB), отметил Рылько. «Но это виртуальная цена, сделок как не было, так и нет. По ячменю и кукурузе сказать сложно — этот рынок крайне неликвидный. По ячменю примерная экспортная цена составляет $220-230 за тонну», — оценил Рылько. Согласно ценовым индикаторам CPT, рассчитанным Союзом экспортеров зерна, российские цены на пшеницу с 12,5% протеина по состоянию на 9 апреля составляли 13,5 тыс. руб. за тонну на глубокой воде и 12,8 тыс. т/т за эту же пшеницу на малой воде, добавил Зернин.



По словам Тюриной, по пшенице Россия имеет преимущество в 5% исходя из отпускной цены на сегодняшний день. Ее стоимость сейчас составляет $247 за тонну (FOB), цена французской пшеницы достигает $261 за тонну, отметили она. «Мы вынуждены снижать нашу цену, но при этом граница цен между FOB и EXW у нас составляет порядка $45, в эту стоимость пошлина не вписывается. А эта разница включает логистику для FOB и пошлину, — объяснила Тюрина. — Разница сложилась из стоимости пшеницы 3-го класса, которая составляет $199/т, и 4-го класса — $190/т. Можно сказать, что последние две недели цена на EXW почти не снижается, поэтому нет серьезных объемов для закупки. Мировой рынок давит на нас, мы снижаем цену FOB, тем самым делая минимальной экспортную выручку, некоторые компании даже могут работать в минус».



Тюрина добавила, что в марте основные агрокультуры экспортировало 27 компаний, в первой декаде апреля осталось лишь 14 игроков. По ее мнению, на это влияет несколько причин: закупки, ценовая конкуренция с мировым рынком и тот факт, что рентабельность для некоторых участников рынка приближается к минусовой, экспорт, особенно пшеницы, становится невыгодным. «По ячменю мы пока вписываемся, по кукурузе тоже. Именно с этим я связываю то, что у нас увеличивается вывоз ячменя. По этой агрокультуре у нас 3% ($51) разница с Францией, между FOB и EXW. Мы не выберем наш экспортный потенциал и к началу сезона подойдем с переходящими запасами больше, чем ожидалось, на 4-4,5 млн т», — считает Тюрина.

