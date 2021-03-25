Прогноз экспорта российской пшеницы понижен

На мировом рынке цены на российскую пшеницу нового урожая могут стартовать с $240 за тонну Pixabay

Пошлина на экспорт пшеницы негативно повлияла на темпы вывоза этой агрокультуры, сказал в ходе онлайн-конференции «Новый взгляд на российский биржевой рынок зерна» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его словам, экспорт зерна в этом году составит 45-46 млн т вместо 50-51 млн т. Из них 36-36,5 млн т составляет пшеница, уточнил эксперт «Агроинвестору».



На конференции Петриченко отметил, что на мировом рынке цены на российскую пшеницу нового урожая могут «стартовать» с $240 за тонну, но может быть и меньше. Тем не менее, добавил он, этот уровень цен выше, чем было почти четыре сезона подряд, когда в начале сезона цены были примерно одинаковыми — около $200 за тонну, плюс-минус $5/т. «Стоимость экспортируемой пшеницы с протеином 12,5% по состоянию на 24 марта достигает $268/т FOB. Ценник уже идет на $260-265 FOB Черное море. И тут нет ничего удивительного. Вопрос был только в скорости того, как мы будем достигать ценовых низов, и будут ли какие-то всплески», — сказал эксперт.



По оценке руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, которую он озвучил на конференции, по итогам девяти месяцев сезона-2020/21 экспорт зерна сохранит рекордный уровень — 41,7 млн т против 33,8 млн т за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе объем поставок пшеницы оценивается в 34,1 млн т, тогда как годом ранее было27,8 млн т. За весь сезон вывоз зерна ожидается выше двух предыдущих — 44,5 млн т без учета стран ЕАЭС. Прогноз экспорта пшеницы в 2020/21 сельхозгоду составляет 36,2 млн т без учета стран ЕАЭС, оценил Павенский. Вывоз ячменя за июль-март также будет рекордным — 4,9 млн т (за аналогичный период прошлого года — 3 млн т), кукурузы — 2,5 млн т, что на 10,9% ниже, чем за девять месяцев прошлого сезона. В целом за маркетинговый год поставки этих видов зерна могут составить 5,44 млн т и 2,72 млн т. Таким образом, в целом за апрель-июнь на внешние рынки может быть поставлено 2,87 млн т зерна.



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае снизились до $252/т (FOB) против $265/т несколько дней назад: спроса на нее нет на фоне более конкурентных предложений от Европы и Украины, рассказал Павенский. «Ситуация достаточно печальная, цены на новый урожай тоже падают», — отметил он. Котировки на зерно нового урожая опустились до $230-235/т (FOB) против более чем $240/т ранее. Цена на пшеницу в глубоководных портах уменьшилась до 14,1 тыс. руб./т без НДС на фоне низкой закупочной активности, и впервые в этом сезоне оказалась ниже прошлогоднего уровня, следует из презентации Павенского. Год назад цена CPT Новороссийск составляла в среднем 15,3 тыс. руб./т.



Петриченко добавил, что сейчас достаточно хорошо видятся перспективы урожая в США и ЕС. «Там идет улучшение состояния озимых. В России пока эта ситуация спорная — есть улучшения на Юге, остальные территории пока четко и ясно оценить сложно. Но понятно, что проблемная ситуация ноября-декабря прошлого года закончились», — сказал эксперт.



Ранее директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов рассказывал, что в России площадь посевов озимых агрокультур, находящихся в плохом состоянии, постепенно сокращается. По его данным, 80% озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, тогда как в середине марта агроведомство оценивало их долю на уровне 76,5%. По оценке Павенского, доля плохих и невзошедших озимых в России сейчас достигает 8-10%.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в ходе конференции напомнил, что Россия является мировым лидером по поставкам пшеницы и отметил, что при этом страна до сих пор не может повысить продажи внутреннего рынка. «Непрозрачность нашего рынка и система ценообразования на нем является одной из главных причин появления пошлин. Нужно предложить прозрачный механизм, тогда регулирование будет рыночным. Наша общая задача — объединить усилия участников рынка. Необходимо, чтобы появился реальный биржевой индикатор, — акцентировал он. — Сейчас мы подходим с двух сторон: с одной стороны, биржа развивает поставочные фьючерсы с базисами в Воронеже, с другой стороны, биржа вовлечена в процедуру расчета ценовых индикаторов. Если нам удастся в ближайшее время показать, как мы можем объединить два этих механизма, будет проще общаться с государством».

