Экспортные цены на пшеницу продолжают снижаться

Уменьшения цен на внутреннем рынке в целом не наблюдается shipfax. blogspot.com

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе ощутимо упали на фоне сократившегося спроса и нисходящей динамики цен в Чикаго и Париже, сообщает Reuters. Отмечается, что цены в Чикаго находятся около трехмесячных минимумов, так как улучшение погоды в северном полушарии повышает надежды на рост предложения. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к концу прошлой недели цена на пшеницу с протеином 12,5% снизилась с $280/т до $273/т (FOB Новороссийск). Аналитический центр «СовЭкон» оценивает падение на $9 до $274/т. Refinitiv за неделю зафиксировал снижение с $281 до $272 за тонну. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский рассказал «Агроинвестору», что цена опустились на $7 и находятся на уровне ниже $270/т.



«Это произошло под влиянием снижения на мировых рынках на фоне сохраняющихся хороших перспектив урожая на Украине и в ЕС и улучшения погоды в США. Кроме этого, на Юге России (Краснодар, Ставрополь, южная часть Ростовской области) ожидаются значительные осадки и увеличение температур, что крайне благоприятно скажется на вегетации озимых зерновых», — оценил Павенский. По данным «СовЭкона», погода в регионе Черного моря стала более благоприятной для нового урожая, в части южных регионов прошли дожди, а температура выше среднемесячной нормы растопила ледяную корку в полях. «На этой неделе ожидаются температуры на уровне среднегодовых с хорошим увлажнением почв в большинстве регионов», — говорится в обзоре центра.



«СовЭкон» также отмечает, что на внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса упала на 125 руб. до 13,9 тыс. руб. за тонну, 4-го класса — на 125 руб. до 13,8 тыс. руб. за тонну с самовывозом для европейской части России. Павенский оценивает снижение цен на CPT до 15 тыс. руб. и ниже за тонну, однако обращает внимание, что «закупки по таким ценам крайне низкие». «При этом уменьшения цен на внутреннем рынке в целом не наблюдается, даже имеет место некоторый рост за счет спроса со стороны внутренних переработчиков», — добавил Павенский.



Всего с начала сезона-2020/21 по 18 марта на внешние рынки поставлено 37,6 млн т зерна, что на 28% больше показателя аналогичного периода предыдущего сельхозгода. Вывоз пшеницы за этот период составил 31,7 млн т — на 23% больше прошлогоднего, ячменя — 3,99 млн т (на 60% больше), кукурузы — 1,94млн т (на 15% больше), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные официальной таможенной статистики.



Ранее «СовЭкон» повысил прогноз экспорта российской пшеницы в 2020/21 сельхозгоду на 1,2 млн т до 39,1 млн т. Причиной стали высокие темпы поставок в последние месяцы до введения экспортных пошлин с 15 февраля, писал Reuters. По оценке вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, экспорт зерна составит более 49 млн т, из которых 39-39,5 млн т — пшеница. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько прогнозировал вывоз пшеницы на уровне 38,5 млн т. Аналогичную оценку давал Павенский.

