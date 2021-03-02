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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Аналитика

Экспортные цены на пшеницу начали расти

Причиной стало повышение цен в Чикаго и Париже

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В феврале вывоз зерна из России составил 4,53 млн тонн
Т. Кулистикова
В феврале вывоз зерна из России составил 4,53 млн тонн
Т. Кулистикова

Экспортные цены российской пшеницы растут вторую неделю подряд вслед за повышением на биржах в Чикаго и Париже, сообщает Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) за прошлую неделю пшеница с протеином 12,5% с поставкой в марте подорожала на $4 до $287/т (FOB Новороссийск), по информации аналитического центра «СовЭкон», цены выросли с $280/т до $284/т. Аналитический центр «Русагротранса» зафиксировал повышение до $280-285/т FOB (+$2,5/т к предыдущей неделе), рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский.

По его словам, цена предложения составляет $290/т. «Всю неделю продажи российской пшеницы оставались на низких уровнях, однако к концу прошлой недели наметилась некоторая активизация в заключении сделок по ценам ближе к $285 за тонну», — сказал эксперт. При этом аналитики «СовЭкона» отметили, что в последние недели европейская пшеница активно дорожала. «В итоге к концу февраля конкурентоспособность российской пшеницы восстановилась. Спрос покупателей оживился, а цены вновь растут», — говорится в сообщении центра.

На внутреннем рынке «СовЭкон» отмечает восстановление спроса экспортеров со второй половины февраля. Закупочные цены в глубоководных портах стабилизировались в районе 15 тыс. руб. за тонну (без НДС). При этом аналитики «СовЭкона» полагают, что распродажа на внутреннем рынке приближается к концу. «Краткосрочно цены на Юге будут стабильны или начнут постепенно расти, в неюжных регионах ожидается дальнейшее замедление падения цен», — считает центр. Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах остались на уровне 14,8-15 тыс. руб./т (СРТ), рассказал Павенский «Интерфаксу». Год назад цена CPT Новороссийск составляла в среднем 13,1 тыс. руб. за тонну, уточнил эксперт. Закупочные цены на малой воде снизились на 900 руб. до 13,8 тыс. руб. за тонну. В прошлом году они были на уровне 12,3 тыс. руб./т.

По предварительным данным, в феврале экспорт зерна из России составил 4,53 млн т, из которых 4,01 млн т пшеницы, рассказал Павенский «Интерфаксу», отметив, что вывоз зерновых в этом месяце оказался существенно выше результата января — 3,82 млн т. При этом отгрузки пшеницы в январе составляли 3,37 млн т. Эксперт отметил, что предыдущий февральский рекорд был зафиксирован в 2018 году — 3,3 млн т.

С начала сезона-2020/21 Россия экспортировала 33 млн т пшеницы, что на 33% больше аналогичного периода прошлого года, когда было вывезено 24,68 млн т. С учетом стран ЕАЭС этот показатель достиг примерно 34,3 млн т, уточнил Павенский. Экспорт ячменя в феврале также активизировался, он составил 272 тыс. т против 228 тыс. т в январе, кукурузы — 230 тыс. т против 190 тыс. т в январе. В марте на фоне повышения пошлины на пшеницу (с 1 марта) и введения пошлин на ячмень и кукурузу (с 15 марта) вывоз зерна упадет до 1,4-1,6 млн т, в том числе пшеницы — до 0,8-1 млн т, спрогнозировал «Интерфаксу» Павенский.

Екатерина Шокурова 

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