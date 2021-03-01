Экспорт зерна снизился после введения пошлины

С 1 марта вывозная пошлина на пшеницу увеличена до 50 евро за тонну НПК «Объединенная Вагонная Компания»

С 1 марта экспортная пошлина на пшеницу увеличивается до 50 евро за тонну, тогда как с 15 февраля она составляла 25 евро/т. В ожидании введения ограничений экспортеры отгружали зерно рекордно высокими темпами. «В декабре-январе наблюдалось резкое ускорение вывоза, во второй половине февраля темпы начали снижаться», — рассказал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.



По данным Российского зернового союза (РЗС), с начала июля 2019-го по 15 февраля прошлого года было экспортировано 27,7 млн т зерна, в том числе 24,8 млн т пшеницы. За тот же период текущего сезона было отгружено 37,3 млн т зерна, включая 32,1 млн т пшеницы. Таким образом, по всему зерну отгрузки выросли на 34,5%, по пшенице — на 30%, приводит данные директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина. Она добавляет, что ежедневные отгрузки зерна в феврале 2020-го составляли 78 тыс. т в сутки, в том числе 67,7 тыс. т пшеницы. В этом году с 1-го по 15 февраля показатель составлял в среднем 154 тыс. т зерна в целом, включая 147,5 тыс. т пшеницы — то есть отгрузки пшеницы выросли в 2,2 раза относительно аналогичного периода прошлого года.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что темпы вывоза зерна пока не падают и не будут падать до июня. «Экспорт — это не спонтанные продажи, они требуют планирования наперед», — подчеркивает он. Зернин добавляет, что процедура получения лицензий и уплаты пошлины отработана, и никаких операционных проблем нет. Что касается цен, то все экспортеры перестроили политику и заложили пошлины в закупочные цены. «В целом, экспортные цены уже снизились относительно экспортного паритета на размер пошлины, а на Юге они уже близки к тому, чтобы отразить пошлину, которая будет действовать с марта, — комментирует Сизов. — На прошлой неделе пошел небольшой рост закупочных цен и некоторое оживление поставок со стороны сельхозпроизводителей».



Союз экспортеров зерна ожидает серьезного падения закупочных цен с мая, когда зерно будет приобретаться для исполнения июньских контрактов. Правда, объемы закупок будут небольшими — в два-три раза ниже традиционных темпов, считает Зернин.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко отмечает, что, согласно данным ФТС, с 1 по 14 февраля на внешние рынки было отгружено 2,8 млн т пшеницы, а с 15 по 24 февраля — 300-400 тыс. т. «Однако мы считаем, что в конце месяца будет идти активное исполнение контрактов, особенно в последние дни и часы февраля. Мощными темпами идет оформление сделок на суда, которые сейчас стоят на погрузке, чтобы успеть до 1 марта, когда пошлина вырастет до 50 евро», — рассказывал эксперт «Агроинвестору» в конце прошлой недели. Петриченко не исключает, что по итогам второй половины февраля вывоз пшеницы составит 0,6-1 млн т. «Что будет дальше, начиная с марта, сказать пока трудно», — добавляет он.



Согласно данным РЗС, с 15 по 24 февраля за рубеж было отправлено около 1 млн т пшеницы. «Ежедневные отгрузки уменьшились примерно до 110 тыс. т, однако это все равно больше, чем в феврале 2020-го», — отмечает Тюрина.



Сизов не исключает, что в ближайшие недели темп экспорта продолжит снижаться. Однако до конца сезона, несмотря на увеличение с 1 марта размера пошлины, мы снова можем увидеть оживление отгрузок, так как продолжается заключение новых контрактов. «Российские экспортеры готовы более активно заключать сделки, поскольку риски того, что они не смогут исполнить свои обязательства, снизились — рынок сможет найти необходимые объемы зерна под экспортные контракты», — поясняет эксперт.



Между тем, Международный совет по зерну снизил прогноз экспорта зерна из России в этом сельхозгоду на 1,1 млн т до 46,7 млн т. Ранее аналитики уже уменьшали прогноз на 1 млн т до 47,8 млн т. При этом потенциал вывоза пшеницы ни в январе, ни в феврале не пересматривался и оценивается на уровне 38,9 млн т.

