Экспортные цены на пшеницу продолжают снижаться

Внутренние цены на пшеницу растут В. Бычков

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к концу прошлой недели экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% снизились на $5 до $280/т (FOB Новороссийск), сообщает Reuters. По информации издания, снижение произошло вслед за мировыми площадками. По данным Refinitiv, пшеница этого класса подешевела с $283,5/т до $281/т. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал снижение экспортной цены этого класса пшеницы на $2 до $283 за тонну FOB.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский рассказал «Агроинвестору», что индикативные экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в апреле опустились до $277/т FOB (-$5,5/т к предыдущей неделе). «Спроса на российскую пшеницу почти нет из-за более дешевых предложений конкурентов, что продемонстрировали результаты тендера GASC. Цены спроса составляют $272-274/т, тогда как цены предложений — выше $282/т», — привел данные эксперт.



Внутренние цены растут, сообщает «СовЭкон». За прошлую неделю стоимость пшеницы 3-го класса увеличилась на 100 руб./т до 14050 руб./т. Пшеница 4-го класса подорожала на 175 руб. до 14 тыс. руб./т, 5-го класса — на 200 руб. до 12975 руб./т с самовывозом для Европейской части России. «Российский рынок, вероятно, прошел локальное ценовое дно. Цены на пшеницу растут вторую неделю после стремительного падения ранее на фоне введения экспортных пошлин. C пика в ноябре котировки упали примерно на 14%», — отмечают аналитики.



По их предположениям, экспортеры после паузы активизируют покупки в южных и неюжных регионах. «Явно оживились и внутренние потребители, многие из которых несколько месяцев покупали минимальные объемы, ожидая дальнейшего падения цен. Как обычно, это сопровождается сокращением спроса со стороны сельхозпроизводителей», — говорится в сообщении центра. Краткосрочно эксперты «СовЭкона» не исключают инерционного продолжения роста цен. «Однако рассчитывать на серьезное укрепление рынка не приходится на фоне в целом вялого экспорта, некоторого снижения экспортных цен и роста рубля, который в ближайшее время может еще заметно усилиться», — заключают аналитики.



С начала сезона-2020/21 по 11 марта экспорт зерна из России составил 37,1 млн т, это на 29% больше показателя аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В том числе вывоз пшеницы достиг 31,7 млн т, что на 28% выше уровня прошлого сезона, ячменя — 3,7 млн т, или на 57% больше, кукурузы — 1,6 млн т, или на 2% больше, приводит «СовЭкон» данные ФТС. По оценке аналитиков, в марте наша страна снизит экспорт зерна до 3,5 млн т с 4,3 млн т в феврале из-за высоких экспортных пошлин на пшеницу, которые тормозят ее поставки за рубеж. При этом на неделе, завершившейся 10 марта, было экспортировано 0,6 млн т зерна, что на 0,1 млн т меньше, чем неделей ранее, из которых 0,3 млн т — пшеница (0,6 млн т неделей ранее), говорится в обзоре «СовЭкона».

