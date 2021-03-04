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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Рынки

Грузия стала одним из основных покупателей российского зерна

В январе страна закупила 250 тысяч тонн пшеницы и почти 133 тысячи тонн кукурузы

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

За весь прошлый сезон экспорт российского зерна в Грузию составил около 500 тысяч тонн
«Русагротранс»
За весь прошлый сезон экспорт российского зерна в Грузию составил около 500 тысяч тонн
«Русагротранс»

В январе, перед введением ограничений на экспорт зерна за пределы ЕАЭС (действуют с 15 февраля), Грузия стала четвертой страной по объемам закупок российской пшеницы и лидером в вывозе кукурузы. Импорт первой агрокультуры составил 250 тыс. т, второй — 132,9 тыс. т. Для сравнения: в Турцию было поставлено 60 тыс. т кукурузы и 636,1 тыс. т пшеницы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитического центра «СовЭкон».

Часть вывезенного из России зерна может быть реэкспортирована, что может быть попыткой обойти действия пошлин на вывоз пшеницы и кукурузы, рассказал изданию директор «СовЭкона» Андрей Сизов. По его словам, из грузинского порта Поти партии можно оперативно перенаправить на небольших судах в Турцию. Однако, по мнению собеседника газеты в крупной компании-экспортере, это не будет оправдано из-за затрат на логистику, оформление документов и перевалку. Он полагает, что наращивание закупок российского зерна со стороны Грузии связано со спешкой и желанием запастить им до начала действия пошлин. Другой собеседник издания полагает, что исказить объем мог транзит на один из рынков ЕАЭС через третью страну. Возможность реэкспорта не исключает и гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, пишет «Коммерсантъ».

Ассоциация производителей зерна и муки Грузии на днях сообщала, что сформировала запасы пшеницы на два месяца и планирует переориентировать часть импорта на казахстанское зерно вместо российского.


По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, большая часть прироста вывоза со стороны Грузии не имеет к фактическим показателям никакого отношения и связана с таможенными декларациями. Он добавляет, что в январе, если считать реальные отгрузки, республика заняла 15 место среди импортеров российского зерна, и это не является прорывом. Кроме того, в январе и феврале экспорт российского зерна велся активными темпами и в другие страны, что объясняется ростом пошлины на пшеницу с 1 марта. После этой даты действительно высоких отгрузок в Грузию ждать не стоит: с учетом потребления в 700 тыс. т и завоза из других стран, потребность страны в текущем сезоне почти удовлетворена, прокомментировал «Агроинвестору» Павенский. По данным «Русагротранса», с начала сельхозгода Россия экспортировала в Грузию 525 тыс. т пшеницы против примерно 500 тыс. т за весь прошлый сезон.

Рылько также обращает внимание на странности с таможенной статистикой, пишет «Коммерсантъ». Перед введением ограничений на экспорт зерна и масличных, в январе, по таможенным данным, Россия экспортировала около 1 млн т соевых бобов, хотя общий объем их вывоза не должен превышать 800 тыс. т. в год. По его мнению, высокие показатели отгрузок кукурузы могут среди прочего объясняться массовым переводом компаниями предварительных таможенных деклараций в полные в попытке исключить будущие сложности с отправкой товара. Либо речь идет о банальных неточностях в рамках общего ажиотажного наплыва декларантов, добавляет он.

Елизавета Литвинова 

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